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Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії

санкції

Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти президента РФ Володимира Путіна та російського режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву на сайті МЗС Норвегії.

"Пакет санкцій, ухвалений ЄС 21 липня 2022 року, був включений до норвезького законодавства і сьогодні набирає чинності в Норвегії", - ідеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що мета широкомасштабних пакетів санкцій – зменшити здатність Росії фінансувати незаконну війну в Україні.

"Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти Росії, щоб зберегти тиск на російський уряд та перелічених членів російської еліти. Ці санкції - необхідна відповідь на жорстокий та неспровокований напад Росії на Україну", - заявила міністерка закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги, - Резніков

Нові санкції передбачають, зокрема, заборону на купівлю, імпорт чи передачу, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить із Росії.

Нагадаємо, Норвегія та Велика Британія об’єднали зусилля для купівлі мікродронів Black Hornet норвезького виробництва, які передадуть Україні.

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Тепер вже санкції швидко ухвалюються а не так як було раніше тому що в Україні не було війни-війна фактично була але не оголошена мобілізація ось тому Захід і не наважувався на швидкі санкції про зброю не було й мови надавали тільки біноклі спальні мішки і все.
Це зараз військова допомога бо Европа визнала що в Україні війна .
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26.08.2022 19:33 Відповісти
США передадут Украине мобильные системы по уничтожению БПЛА
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26.08.2022 19:42 Відповісти
Є інфа від розвідки, що гівняний іран все ж таки передав вже не менше 100 бпла... Штати спробували перехопити ініціативу відновленням ядерної угоди, але терористи обрали дружбу з іншими терористами
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26.08.2022 20:03 Відповісти
Норвегия переданы дроны для ВСУ очень гарні...хлопці на передовій кажуть що це унікальне озброєння...
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26.08.2022 19:47 Відповісти
Поміч вікінгів важко недооцінити. Вони ще й на газовому ринку роблять все, щоб парашу прогнати звідти, бо бізнес мають робити освічені розумні бізнесмени, а не гопнікі з підворотні
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26.08.2022 20:07 Відповісти
Все эти санкции,к сожалению,нихера не меняют для кацапов.они живут практически так же,как и десять,пять,год назад.многие в Украине радуются санкциям,не зная истиного положения у них в мордоре.к сожалению до победы Украины в войне прийдется пережить ещё столько трудностей и горя,о которых большинство украинцев пока ещё даже не догадываются
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26.08.2022 20:48 Відповісти
 
 