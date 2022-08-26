Держава закупила достатньо необхідних препаратів на випадок аварії на АЕС, - Ляшко

Держава закупила в необхідній кількості препарати для захисту щитовидної залози у разі аварії на атомній станції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охорони здоров'я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом", - сказав Ляшко.

Він додав, що на обласних складах МОЗ також зберігається достатня кількість цього препарату з тим, щоб вчасно його доставити в медзаклади, з урахуванням того, куди, якщо станеться аварія на ЗАЕС, пошириться радіоактивний пил.

Водночас Ляшко закликав українців не скуповувати йодовмісні препарати.

"Скуповувати йодовмісні препарати теж непотрібно, у нас є закуплений препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують наші вчені. Там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі. Це все є. Але наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що немає необхідності, або з причини, щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки - не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно, коли призначає лікар", - наголосив міністр.

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Нагадуємо, Запорізька атомна електростанція, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.