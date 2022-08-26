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Держава закупила достатньо необхідних препаратів на випадок аварії на АЕС, - Ляшко

заес,аес,запорізька

Держава закупила в необхідній кількості препарати для захисту щитовидної залози у разі аварії на атомній станції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охорони здоров'я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом", - сказав Ляшко.

Він додав, що на обласних складах МОЗ також зберігається достатня кількість цього препарату з тим, щоб вчасно його доставити в медзаклади, з урахуванням того, куди, якщо станеться аварія на ЗАЕС, пошириться радіоактивний пил.

Водночас Ляшко закликав українців не скуповувати йодовмісні препарати.

"Скуповувати йодовмісні препарати теж непотрібно, у нас є закуплений препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують наші вчені. Там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі. Це все є. Але наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що немає необхідності, або з причини, щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки - не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно, коли призначає лікар", - наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Йодна профілактика у разі радіаційної аварії: МОЗ нагадало основні правила. ІНФОГРАФІКА

Нагадуємо, Запорізька атомна електростанція, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.

Автор: 

МОЗ (5390) Ляшко Віктор (1512) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+15
Достатньо для Офісу Президента? Людям роздали засоби захисту? Брехливі виродки
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26.08.2022 19:38
+11
В нас, між «***** немає» і «достатня кількість», лише заява чергового брехуна.
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26.08.2022 19:43
+9
Асфальтом лечится будем ? ))))
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26.08.2022 19:36
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Асфальтом лечится будем ? ))))
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26.08.2022 19:36 Відповісти
Достатньо для Офісу Президента? Людям роздали засоби захисту? Брехливі виродки
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26.08.2022 19:38 Відповісти
ми завжди до всього готові
в нас завжди всього достатньо
ну, як з ковідом
як з наступом рф
як за 4 години до києва і за добу до мілітополя
на початку ковіду розпродали все захисне до нитки
на початку вторгнення зробили дорогу з півночі без жодних перепон
а заміновану з півдня розмінували
вагнерівців здали *****
зачисників маріуполя здали
і крім, ми, ми, ми, від цих уй""бків толку ніякого.
а через таких як цей куй,
болить нога, запишись до терапевта,щоб той, ****, дав дозвіл на огляд тебе травматологом.
молода, курвляча ЗЕшобла
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26.08.2022 21:16 Відповісти
Витя, еще лето на дворе, что ты морозишь?
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26.08.2022 19:39 Відповісти
В нас, між «***** немає» і «достатня кількість», лише заява чергового брехуна.
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26.08.2022 19:43 Відповісти
ну препарат буде тільки для "осіб наближених до дєрьмака". для решти не вистачить й смертним порекомендують споживати йодовану сіль.
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26.08.2022 19:44 Відповісти
Вони , типу закупили, а ми , типу '"повірили"'.
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26.08.2022 19:44 Відповісти
Для своїх закупили !
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26.08.2022 19:49 Відповісти
Аааа, тому зі всіх аптек зник йодистий калій?!
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26.08.2022 19:46 Відповісти
А перед цим так само зникали сіль,олія,цукор, а деякі продавани навіть ховали соду та оцет. Відомий "теледохтор" вже зняв з десяток відосів про чудодійну силу йоду ,тому нарід і вигріб його з аптек.
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26.08.2022 20:59 Відповісти
крєпкій хазяйствєннік подоспєл на дєрібінчік. Дайош медлабораторії в продуктовьіх епіцентрах!
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26.08.2022 19:47 Відповісти
Для сведения УБЛЮДОЧНОГО ЛЯШКА! В Киеве цена таблеток калия йодида за 10 штук возросла за 2 недели в 3 раза, с 65 гривен до 200 гривен. !!! Это как назвать, ублюдок ? Таблетки не импортные, а украинские, Дарницкие!
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26.08.2022 19:48 Відповісти
KI yfа prom.ua можна купити 100 г за 300 гр.

Багато це, чи мало?

100 : 0,125 = 800 таблеток.
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26.08.2022 20:03 Відповісти
Есть цена и повыше.. Это за 10 таблеток, мамадорогая. Фармацевты у нас еще те патриоты.
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26.08.2022 21:06 Відповісти
Зеля всех переиграл ... на пианине !
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26.08.2022 19:48 Відповісти
Ага, ну це так само було з захисними масками на початку пандемії, коли перед Новим роком зелені вивезли весь запас захисних масок в Іспанію.
Ну чого ж, пам'ятаємо!!!
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26.08.2022 19:48 Відповісти
Знову розпил грошей.
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26.08.2022 19:52 Відповісти
Наверное, так подготовились, как и к войне. Потом скажут, что всех нае/али с терепевтической целью - чтобы не было паники.
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26.08.2022 19:56 Відповісти
Типа в турборежиме чувак закупил даже от Ковида антидоты препараты...ЗеКодломойские ...выгоните этого утырка тупого..хуже Марьяны Безмозглой..
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26.08.2022 19:57 Відповісти
этот недоумок вместе с крадуцким открыли широко ворота короне, вместо карантина, тогда, в марте 2020
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26.08.2022 19:57 Відповісти
а також їжу і воду заготуйте на пару століть вперед
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26.08.2022 19:59 Відповісти
Вашу готовність до боротьби з коронавірусом ще не забули.
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26.08.2022 20:06 Відповісти
Що,знову маски закупили?
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26.08.2022 20:08 Відповісти
сектетний препарат, "нізя казать ваєнна тайня"
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26.08.2022 20:40 Відповісти
І що ж ви закупили? І де воно? Роздали вже своїм? А "95 кварталу" передали в Польщу? Бо нарід і так обійдеться, головне на цю місію списати гроші з бюджету, нарід все купить за совї гроші. Ви не забудьте накрутити ціни в аптеках і ще раз раробите на лохах, які вам у 2019 році повірили.
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26.08.2022 20:08 Відповісти
буде як завжди - "проїб@лі" (С)
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26.08.2022 21:23 Відповісти
В аптеці йодиду калію нема!!!
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26.08.2022 20:11 Відповісти
Ідіот? Ні, скоріше, саботажник. Йодовмістні препарати потрібно вжити в перші хвилини виникнення радіоактивного забруднення, а не бігати до лікаря за рецептом і по аптеках. З цим зебілом теж все зрозуміло. З препаратами буде як з НЛАВами на початку вторгнення, вони є але десь на складах, а не там де потрібно. Шобла саботажників.
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26.08.2022 20:12 Відповісти
Помним успешную подготовку к ковиду. Чемпионы х..вы
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26.08.2022 20:14 Відповісти
а як готувалися до війни? Трускавець і Буковель тріщали від свинського вигляду "слуг" і в момент ракетного удару 24.02.2022 року не зробили жодної ракети, не закупили жодного снаряду, всі гроші закатали в асфальт, щоб не було можливості щось купити і ще навіть з систсем ППО познімали клістрони, щоб ті що є, не збивали кацапських ракет і літаків.
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26.08.2022 20:18 Відповісти
Ты Ляшко меньше бла и бла.Достаточного того что нужно никогда не бывает,тем более у вас зеленых.Так что пускай твое министерство и для сел шуршит на счет препарата от радиации.....................................................
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26.08.2022 20:23 Відповісти
О, ляшко! Сколько закупили, по какой цене, у какой компании?
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26.08.2022 20:24 Відповісти
ЗеКодломойский спалил сам себя в интервью WP...остальное просто сказки Венского леса...
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26.08.2022 20:31 Відповісти
Купили але не завозили бо це мгло б спричинити паніку і викликати економічний калапс.
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26.08.2022 20:35 Відповісти
Зелені виродки! Цінність подобних препаратів в прийманні в перши півгодини після викиду радіонуклідів.. Здогадайтесь через кілька тижнів він потрапить з обласного складу до кожного споживача. Ці препарати повинні бути напоготові у кожній домашній аптечці!
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26.08.2022 20:38 Відповісти
А їм дозволено від зе "припіздеть"
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26.08.2022 20:46 Відповісти
Краще роздати. Чого ви чекаєте, поки люди почнуть ковтати йод ?
У разі ядерного вибуху пігулку треба прийняти в перші півгодини. Ви ж будете бляха місяць їх роздавати !
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26.08.2022 20:51 Відповісти
Вчені та лікарі вже давно розвіяли міф про чудодійний захист йоду від радіації. Крім сумнівної ефективності потрібно ще правильно розрахувати дозу та час прийому, а вживання для профілактики може нанести організму ще більше шкоди. Та найголовніше, гіпотетично йод захищає лише щитовидку , а радіація може вразити будь-який орган. МОЗ замість розпилу бюджетну на закупівлі непотрібних препаратів, краще б проводив навчання та роз"яснення людям як поводитися у разі ядерної катастрофи, замість "теледохторів", які радять бігти в аптеки та скуповувати всі доступні йодовмісні ліки.
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26.08.2022 20:53 Відповісти
Таблетку необходимо выпить сразу же. Нагрянет радиация и что делать, куда бежать, где ее брать? Они пока "раздадут", то можно нахвататься, мама не горюй.
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26.08.2022 21:08 Відповісти
Не хвилюйтеся! Зелена влада дбає про людей. Для людей закуплені всі препарати на випадок радіаційного ураження. Список людей знаходиться в голови партії "Слуга Народу".
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26.08.2022 21:09 Відповісти
Ну за щитовидную железу допустим все спокойны. А что с защитой остальных частей тела. Как всегда?
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26.08.2022 21:12 Відповісти
Лохопрепарати сильної дії.
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26.08.2022 21:13 Відповісти
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26.08.2022 21:24 Відповісти
напомнило Жванецкого: " ...Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое..."
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26.08.2022 21:32 Відповісти
Даже верю, что йодида закупили в достаточном количестве. Только вот последствия аварии могут быть катастрофическими. Особенно в условиях войны, когда никто ликвидировать аварию не будет.... Это все ужасно....
Ужасно, когда твой сосед дебил...
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26.08.2022 21:50 Відповісти
Мабуть так само як медичні маски на початку пандемії. Розпродали в другі країни.
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26.08.2022 22:40 Відповісти
Респираторы и противогазы нужны для ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ ("на руках"), когда кацапня применит ядерное или химическое оружие (респираторы против радиоактивной пыли, а противогазы на время химатаки), то потом разглагольтвовать и искать "виноватых" будет поздно (ответственность лежит на высшем политическом руководстве страны)!
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27.08.2022 06:52 Відповісти
а "отмазки" типа "мы знали", но не хотели "вызывать панику" пусть засунут спбе в задницу (ни хрена из них никто и ничего не знал, и не думал заранее, что так действительно будет)!
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27.08.2022 06:57 Відповісти
 
 