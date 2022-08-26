Держава закупила достатньо необхідних препаратів на випадок аварії на АЕС, - Ляшко
Держава закупила в необхідній кількості препарати для захисту щитовидної залози у разі аварії на атомній станції.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охорони здоров'я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом", - сказав Ляшко.
Він додав, що на обласних складах МОЗ також зберігається достатня кількість цього препарату з тим, щоб вчасно його доставити в медзаклади, з урахуванням того, куди, якщо станеться аварія на ЗАЕС, пошириться радіоактивний пил.
Водночас Ляшко закликав українців не скуповувати йодовмісні препарати.
"Скуповувати йодовмісні препарати теж непотрібно, у нас є закуплений препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують наші вчені. Там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі. Це все є. Але наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що немає необхідності, або з причини, щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки - не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно, коли призначає лікар", - наголосив міністр.
Нагадуємо, Запорізька атомна електростанція, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.
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ну, як з ковідом
як з наступом рф
як за 4 години до києва і за добу до мілітополя
на початку ковіду розпродали все захисне до нитки
на початку вторгнення зробили дорогу з півночі без жодних перепон
а заміновану з півдня розмінували
вагнерівців здали *****
зачисників маріуполя здали
і крім, ми, ми, ми, від цих уй""бків толку ніякого.
а через таких як цей куй,
болить нога, запишись до терапевта,щоб той, ****, дав дозвіл на огляд тебе травматологом.
молода, курвляча ЗЕшобла
Багато це, чи мало?
100 : 0,125 = 800 таблеток.
Ну чого ж, пам'ятаємо!!!
У разі ядерного вибуху пігулку треба прийняти в перші півгодини. Ви ж будете бляха місяць їх роздавати !
Ужасно, когда твой сосед дебил...