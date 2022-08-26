Туреччина, Швеція та Фінляндія провели першу зустріч щодо вступу до НАТО

Представники Туреччини, Фінляндії та Швеції домовилися продовжити зустрічі в найближчі місяці, щоб обговорити питання безпеки, які Туреччина висунула як передумову свого дозволу на вступ країн до НАТО.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", повідомляє Reuters.

Офіційні особи трьох країн провели свою першу зустріч у п'ятницю в місті Вантаа на півдні Фінляндії.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що зустріч була спрямована на встановлення контактів і визначення цілей співпраці, про які країни домовилися, підписавши меморандум про взаєморозуміння на Мадридському саміті НАТО в червні.

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Учасники обговорили конкретні кроки з імплементації Тристороннього меморандуму та погодилися, що механізм продовжить зустрічатися на рівні експертів протягом осені", — йдеться в заяві МЗС Фінляндії після зустрічі.

В офісі президента Туреччини заявили, що сторони домовилися активізувати співпрацю та боротися з тероризмом.

"Фінляндія і Швеція продемонструють повну солідарність і співпрацю з Туреччиною в боротьбі проти всіх форм і проявів тероризму... (і) вони підтвердили своє зобов'язання не надавати підтримку цим організаціям", - йдеться в повідомленні.

Тристоронній меморандум було підписано 28 червня 2022 року у присутності президента Туреччини, президента Фінляндії, прем'єр-міністра Швеції та генерального секретаря НАТО.

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У рамках меморандуму Фінляндія і Швеція, як майбутні союзники НАТО, зобов'язалися повністю підтримувати Туреччину у боротьбі з усіма загрозами її національній безпеці та дали низку зобов’язань від яких залежить схвалення Туреччиною їхнього членства у НАТО.