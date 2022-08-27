За добу знищено вертоліт та 3 безпілотники росіян, - Командування Повітряних сил
Українські захисники знищили ворожий вертоліт та 3 БПЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"За добу 26 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено вертоліт (тип встановлюється) та три БпЛА оперативно-тактичного рівня. Авіація Повітряних Сил б’є по окупантах на різних напрямках", - йдеться у повідомленні.
Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів.
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Панас Стець
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Vlad Koval #522322
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