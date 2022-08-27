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Новини Війна
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За добу знищено вертоліт та 3 безпілотники росіян, - Командування Повітряних сил

вертоліт

Українські захисники знищили ворожий вертоліт та 3 БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"За добу 26 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено вертоліт (тип встановлюється) та три БпЛА оперативно-тактичного рівня. Авіація Повітряних Сил б’є по окупантах на різних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку ЗСУ знищили 24 окупанти, тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога, - ОК "Південь"

Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів.

безпілотник (4107) знищення (7154) вертоліт (875) Повітряні сили (2601)


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В сводках Генштабу їх немає. чому???
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27.08.2022 10:06 Відповісти
Бо тобі особисто забули доповісти
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27.08.2022 10:07 Відповісти
Нашим воінам подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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27.08.2022 10:13 Відповісти
І з Днем Авіації
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27.08.2022 10:25 Відповісти
 
 