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Ще три судна із зерном вийшли з портів України

зерно

З портів України зранку вийшли ще три кораблі із зерновою продукцією в межах "зернового коридору".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міністерства оборони Туреччини.

"Триває робота щодо відвантаження зерна в українських портах", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, на ранок суботи, 27 серпня, з українських портів вирушили ще 3 судна із зерном.

Також дивіться: Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції морським шляхом, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

зерно (3116) порт (2039) експорт (4463)


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Топ коментарі
+7
Вова , чучело ти зелене , кожен день окупації наших територій це десятки вбитих і закатованих громадян ! Ненажерлива нікчема , закінчуй цю херню з гешефтом від зернотрейдерів і починай щось робити для звільненя нашої землі !
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27.08.2022 12:27
+6
Гуманітарка на продаж. А нагадайте, хто в Україні контролює гуманітарку і чому саме Єрмак?
https://twitter.com/i/status/1563447348541681665
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27.08.2022 12:28
+5
А ціни на продовольство в Україні тим часом зростають
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27.08.2022 12:38
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Вова , чучело ти зелене , кожен день окупації наших територій це десятки вбитих і закатованих громадян ! Ненажерлива нікчема , закінчуй цю херню з гешефтом від зернотрейдерів і починай щось робити для звільненя нашої землі !
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27.08.2022 12:27 Відповісти
Гуманітарка на продаж. А нагадайте, хто в Україні контролює гуманітарку і чому саме Єрмак?
https://twitter.com/i/status/1563447348541681665
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27.08.2022 12:28 Відповісти
В Татрус, прямиком на базу вмф кацапии?
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27.08.2022 12:28 Відповісти
пысы: Тартус. Но кацапия остается кацапией, тут ошибок нет.
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27.08.2022 12:37 Відповісти
А ціни на продовольство в Україні тим часом зростають
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27.08.2022 12:38 Відповісти
що виторгували взамін на випуск суден,перестали бити по кораблям і лодкам росії,кримський міст можна забути ,по криму також не бьютьпо місцям складів на території росії вже немае ударів,наступу і так не було а по при отриману зброю її не видно зовсім,зрада, зе команда
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27.08.2022 12:40 Відповісти
Поповнення офшорів.
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27.08.2022 12:43 Відповісти
https://t.me/truexanewsua/58211 Разорванные на куски оккупанты на мосту около Каховской ГЭС.
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27.08.2022 12:44 Відповісти
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27.08.2022 12:45 Відповісти
Зачем американцам зерно?
Он бы хоть подумал перед вбросом
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27.08.2022 12:58 Відповісти
Транснациональные компании - это всего лишь место регистрации, как и порт прописки для корабля. А на деле это компании-спруты, раскинувшие щупальца на сотни стран, в организации там чёрт ногу сломит - чей капитал, чьи счета, куда идут поставки. И это зерно не для американцев, ясный перец
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27.08.2022 13:01 Відповісти
Зачем американцам зерно?
Жратва дорожает,гривну заваливают,в итоге зерно в Украине стоит копейки.Вывезут,продадут,получат нормальный гешефт.Если есть сомнения,что в Украине нет американских компаний,владеющие большим количеством земли,гугл в помощь.
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27.08.2022 13:08 Відповісти
А есть такие, кто верил в плач гутиерриша о голодных африканских мальчиках?
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27.08.2022 12:58 Відповісти
Зайнялись ми не тим що треба.
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27.08.2022 12:56 Відповісти
Україну ************ к цьому.Вище я виклав хто.
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27.08.2022 13:11 Відповісти
А в Україні рашистськими ракетами вбито ще двоє діток...
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27.08.2022 14:01 Відповісти
Чудово чудово бабки мутятся і нахрін нам той Херсон та Південь
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27.08.2022 16:06 Відповісти
 
 