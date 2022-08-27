Ще три судна із зерном вийшли з портів України
З портів України зранку вийшли ще три кораблі із зерновою продукцією в межах "зернового коридору".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міністерства оборони Туреччини.
"Триває робота щодо відвантаження зерна в українських портах", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, на ранок суботи, 27 серпня, з українських портів вирушили ще 3 судна із зерном.
Топ коментарі
+7 Леонид Тищенко #456549
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https://twitter.com/i/status/1563447348541681665
Он бы хоть подумал перед вбросом
Жратва дорожает,гривну заваливают,в итоге зерно в Украине стоит копейки.Вывезут,продадут,получат нормальный гешефт.Если есть сомнения,что в Украине нет американских компаний,владеющие большим количеством земли,гугл в помощь.