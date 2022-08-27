Ще три судна із зерном вийшли з портів України

З портів України зранку вийшли ще три кораблі із зерновою продукцією в межах "зернового коридору".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міністерства оборони Туреччини.

"Триває робота щодо відвантаження зерна в українських портах", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, на ранок суботи, 27 серпня, з українських портів вирушили ще 3 судна із зерном.

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