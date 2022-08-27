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Британія передасть Україні підводні безпілотники для знаходження мін

дрон_підводний

Велика Британія передасть Україні шість підводних безпілотників, які допоможуть у виявленні мін у прибережних водах. Лондон також допоможе з навчанням українських військових використанню апаратами,

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба британського Міноборони.

Три безпілотники передадуть зі складу у Великій Британії, ще три закуплять спеціально для Києва. У міністерстві не уточнили модель безпілотника, але розповіли, що легкий автономний апарат призначений для використання у мілководних прибережних умовах та ефективно працює на глибині до 100 метрів для знаходження мін.

Десятки військовослужбовців ВМС України навчать використанню безпілотників у найближчі місяці, заявили у відомстві. Перша група військових уже розпочала навчання. Скільки людей у ​​групі, не уточнюється.

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Автор: 

безпілотник (4107) Велика Британія (5553) мінування (1217) зброя (7438) допомога (8300)


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Топ коментарі
+8
Бритам-черговий респект...
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27.08.2022 13:28
+8
А такой подводный беспилотник сможет отбуксировать мину куда надо?
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27.08.2022 13:30
+8
Доробити, щоб міни буксирували на 300 км. в підводному положенні.
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27.08.2022 13:32
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Надіюсь, кораблі вони також уміють шукати.
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27.08.2022 13:27 Відповісти
Доробити, щоб міни буксирували на 300 км. в підводному положенні.
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27.08.2022 13:32 Відповісти
Хто доробить?Аби пальцями клацати?
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27.08.2022 13:40 Відповісти
Чому пальцями. На автопілоті можна по GPS. Невеличку антену над хвилями в ночі не помітиш.
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27.08.2022 13:43 Відповісти
Ти зробиш?Чи тільки дурість писати?
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27.08.2022 14:18 Відповісти
Дезінформація на війні, це другий фронт. Не важно є, чи немає такого озброєння. Головне, щоб ворог боявся і думав, так як ми хочемо.
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27.08.2022 14:26 Відповісти
Тоді в спам,так ще буде секретніше🤣🤣🤣
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27.08.2022 14:38 Відповісти
Єсть в спам! Сидіть!
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27.08.2022 15:40 Відповісти
Подібного роду муйня ще при сересері була. Човен підводний маленький з 1 чоловіком на борту. І з великою боНбою. Так що які проблеми? Я здивований, що досі чогось подібного не застосували.
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27.08.2022 15:39 Відповісти
Ти сядеш в той човен,чи іншого відправиш?Краще йди до військомату-аналітєк🤣🤣🤣
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27.08.2022 15:55 Відповісти
В мене мразота чоловік на нулі майже 4 місяці,гидота ти сциклива.Я жінка,проходжу військову підготовку більше місяця,щоб твою дупу прикрити,блювотіння ти диванне.
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27.08.2022 21:33 Відповісти
Ти усім видом показуєш, що мужик.
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28.08.2022 07:53 Відповісти
Спочатку починаеш перший ображати не знайому людину,потім починаєш нити.Ти баба?
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28.08.2022 09:34 Відповісти
Ану перечитай, чмо, хто почав наїжджати. Сиди в своїй норі і не гавкай. Вояка чорнорота.
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28.08.2022 09:47 Відповісти
Ти тільки в інеті воюєшь з українками?Тоді йди на ***,потвора диванна🤣🤣🤣
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28.08.2022 09:53 Відповісти
Українка не напише "воюєшЬ". Ти чмо кацапське.
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28.08.2022 09:55 Відповісти
Коли до військомата підеш,чи так і будеш ховатися за жіночими спідницями?🤣🤣🤣
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28.08.2022 09:59 Відповісти
Я вже своє давно відходив, чучело ти копійчане. Хто тобі платить за твою маячню?
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28.08.2022 10:10 Відповісти
Так і знала ,що напишеш що старий🤣🤣🤣Дідусю можу пробачити.Візьми тоді квіточку,моє ти старе сонечко🌹🌹🌹🤣
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28.08.2022 10:24 Відповісти
Засунь ту квіточку собі в дупу.
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28.08.2022 10:38 Відповісти
В тебе ще і зір поганий?Я розумію що ти вже дуже старий,тоді повторю-я не буду ображати стару людину,шкандибай вже з Богом.
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28.08.2022 11:18 Відповісти
І рота чорного свого прикрий. Ніхто тобі не дозволяв ображати незнайомих людей.
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28.08.2022 07:59 Відповісти
Йди геть потвора диванна.
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28.08.2022 09:32 Відповісти
І знаєш, мій дідусь відвоював ТОДІ 3 роки, мав купу орденів та медалей, але ніколи їх не надівав навіть. І права не качав. На відміну від штабної гидоти, яка тільки й робила, що кічилась своїми "подвигами" та льготи собі вибивала. Воюють мовчки, а не в соцмережах. Так що роби висновки.
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28.08.2022 08:10 Відповісти
Надівав)))Ордени надягають,потвора ти кацапська🤣🤣🤪🤣
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28.08.2022 10:02 Відповісти
Пішов *****, кінь з яйцями. Яка ти жінка?
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28.08.2022 10:12 Відповісти
Ти погано знаєш мову?Ти коцап?Так як буде-надівав ,чи надягав?На *** ти давно вже зайняв місце.Перечитай вищче.🤣🤣🤣
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28.08.2022 10:22 Відповісти
Бидло ти. От і все. Що ще скажеш? Ну ладно, хто як може, так і заробляє. Інвалідам розумової праці, як ти, також їсти хочеться. Продовжуй далі срати.
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28.08.2022 10:27 Відповісти
Я не можу ображати стару людину.Шкандибай вже з Богом.
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28.08.2022 10:28 Відповісти
Ображати-суть твого існуваня. Живи. З вавкою в голові.
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28.08.2022 10:37 Відповісти
Ще раз,я не буду ображати стару людину.До старості треба ставитися з повагою.
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28.08.2022 11:20 Відповісти
Громадяни, які втратили роботу, можуть отримати субсидію. Потрібно звернутися до центру зайнятості, - Мінсоцполітики.

Це тобі. Не натирай мозолі на пальцях за 3 копійки. Чао, ублюдочне.
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28.08.2022 11:41 Відповісти
Старість-не радість.Розумію.Тому і ображати стару людину не буду.Може копійчину кинути до пенсії?
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28.08.2022 11:49 Відповісти
Хаха. Це ти насмішило. Ти ще дотягни хоча б до моєї пенсії і зарплати. Потім вякати будеш. Як там чоловік? Пошли йому краще.
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28.08.2022 16:51 Відповісти
Ось ти вже старий дід,а чому такий злий?Є вмене думки чому такий злий🤣🤣🤣🌹
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28.08.2022 17:18 Відповісти
Чоловіку важко,але тримається,за жіночими спідницями не ховається,воюює з кацапами,а не з українками в інеті.,захищає деякі старі дупи.
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28.08.2022 17:20 Відповісти
Тепер,"поважаючи " пам*ять про СРСР,потрібно попросити в Японії камікадзе.Тоді буде комплект.А з іншої сторони дрони проти мін на 100 м глибині-більше питання майбутнього.В нас флоту нема,адмірали і контрадміралів навалом,а кораблів нема.Москітний флот?Річні флотилії? Може бути і підготовка фарватерів до входу хоч якогось,хоч іржавого,авіаносця наших союзників.
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27.08.2022 16:05 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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27.08.2022 13:28 Відповісти
для знаходження пілонів недомоста
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27.08.2022 13:30 Відповісти
Щиро дякуємо!
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27.08.2022 13:30 Відповісти
А такой подводный беспилотник сможет отбуксировать мину куда надо?
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27.08.2022 13:30 Відповісти
туда, куда мы сразу подумали - нет.
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27.08.2022 13:40 Відповісти
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27.08.2022 13:33 Відповісти
м-м-м
тільки мін?
а підводні човни нє?
НУ ПОЗЯЗЯ
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27.08.2022 13:37 Відповісти
Підводні дрони-камікадзе.
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27.08.2022 13:50 Відповісти
круть!
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27.08.2022 14:21 Відповісти
Сказать что я их люблю, это ничего не сказать! Настоящие войны!
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27.08.2022 15:04 Відповісти
Я б відразу знайшов пару потужних мін і ліквідував би їх на місці. Одну - біля СП-1, другу - біля СП-2.
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27.08.2022 15:53 Відповісти
Керченско-Пизанский мост нервно закурил.
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27.08.2022 18:39 Відповісти
 
 