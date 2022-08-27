Британія передасть Україні підводні безпілотники для знаходження мін

Велика Британія передасть Україні шість підводних безпілотників, які допоможуть у виявленні мін у прибережних водах. Лондон також допоможе з навчанням українських військових використанню апаратами,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба британського Міноборони.

Три безпілотники передадуть зі складу у Великій Британії, ще три закуплять спеціально для Києва. У міністерстві не уточнили модель безпілотника, але розповіли, що легкий автономний апарат призначений для використання у мілководних прибережних умовах та ефективно працює на глибині до 100 метрів для знаходження мін.

Десятки військовослужбовців ВМС України навчать використанню безпілотників у найближчі місяці, заявили у відомстві. Перша група військових уже розпочала навчання. Скільки людей у ​​групі, не уточнюється.

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