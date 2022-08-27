Чорногорія потерпає від російських кібератак

Росія внесла Чорногорію разом із більшістю європейських країн до списку "ворожих держав".

Про це нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Зазначається, що раніше цього тижня уряд Чорногорії повідомив про першу із серії кібератак на свої сервери, але заявив, що йому вдалося запобігти будь-якій шкоді. Проте, атака продовжується.

В Агентстві національної безпеки країни заявили, що Чорногорія "перебуває у стані гібридної війни".

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Служба безпеки Чорногорії повідомила, що хакери з Росії 26 серпня здійснили масштабну скоординовану кібератаку на уряд і держслужби, передає.

"За кібератакою стоять скоординовані російські служби. Така атака була проведена в Чорногорії вперше і готувалася протягом тривалого часу", - переконані в АНБ.

Представник чорногорського уряду Душан Полович заявив: "Я можу з упевненістю сказати, що цей напад, який Чорногорія переживає в ці дні, виходить безпосередньо з Росії"

Як повідомив міністр державного управління країни Марас Дукас, державна цифрова інфраструктура Чорногорії зазнала кібератаки, але в уряді вжили заходів для пом'якшення її впливу.

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"Попри те, що певні сервіси наразі тимчасово відключені з міркувань безпеки, безпека облікових записів громадян і суб’єктів господарювання та їх даних жодним чином не загрожує", - зазначив Дукас.

Чорногорія поінформувала про кібератаку своїх союзників в НАТО.

Чорногорія, яка колись вважалася сильним союзником Росії, у 2017 році вступила до НАТО, попри сильний спротив Москви. Країна також приєдналася до західних санкцій проти Росії за її вторгнення до України.