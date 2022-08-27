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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Московській та Ленінградській областях РФ посилюється "прихована мобілізація", - ГУР

мобілізація,примусова

У Московській і Ленінградській областях Російської Федерації посилюється прихована мобілізація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідки, "виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України – Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує Кремль активізуватися в так званих "центральних областях".

Встановлено, що кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів, зокрема губернатор Московської області Андрій Воробйов – один із "вірних штиків" президента РФ Володимира Путіна. Обіймає свою посаду він з 2012 року, замінивши на ній чинного міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

За даними ГУР, основою мобілізаційних заходів є широка рекламна кампанія, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в інтернеті та друкованих засобах масової інформації. Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти "добровольців" на термін від 3 до 12 місяців, основною мотивацією подаючи підвищене грошове забезпечення.

Кандидатам обіцяють зарплатню розміром до 240 тис. рублів, яка переказується на спеціальну банківську картку від військкомату, на час навчання і простою – від 30 тис. до 45 тис. рублів.

Сам контракт підписується після проходження низки обов’язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії. Зі слів "вербувальників", остання проводиться умовно. Фактично ж беруть усіх охочих, навіть із категорією "В" у військовому квитку, тобто обмежено придатних.

Станом на сьогодні, за інформацією розвідки, основна частина охочих із Москви й Московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) збройних сил РФ – Одинцово, мікрорайон Баковка Московської області. Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця. Головна увага зосереджена на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.

У подальшому новоспечених "контрактників" відправляють для проходження поглибленої підготовки у 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який розташовується в Сертолово Ленінградської області.

Також читайте: Ворог "мобілізував" уже приблизно 55% чоловіків на окупованій Луганщині, залучають навіть 16-річних дітей, - Верещук

Автор: 

розвідка (3856) росія (64958) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+17
оце вже мені починає подобатися
хочу побачити наслібки, як пропорція 1 москвіч до 350 бурятів зміниться хоч до 100 москвичів до 350 бурятів
отоді буде ЖЕСТЬ
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27.08.2022 14:16
+12
Пусть готовятся к земле, как говорил Веталя
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27.08.2022 14:12
+12
шо Буряти все? закончілісь
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27.08.2022 14:14
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Пусть готовятся к земле, как говорил Веталя
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27.08.2022 14:12 Відповісти
шо Буряти все? закончілісь
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27.08.2022 14:14 Відповісти
оце вже мені починає подобатися
хочу побачити наслібки, як пропорція 1 москвіч до 350 бурятів зміниться хоч до 100 москвичів до 350 бурятів
отоді буде ЖЕСТЬ
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27.08.2022 14:16 Відповісти
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27.08.2022 14:26 Відповісти
ахха
мене також уява порвала на друзки)))
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27.08.2022 14:28 Відповісти
москалі-не буряти,бо сцикуни)...
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27.08.2022 14:33 Відповісти
я би сказала інакше
ПРОДУМАНИМИ СЦИКУНАМИ є ті, що розсилають повістки по дальних далечинах, аби не на московію та не пітерщину
бо бурятів можна заткнути тією ж атомною бомбою, як зовсім від горя з втрат памороки втратять
а на московії що ти зробиш?
як одноразово вийде після влучення Хемарсу пара сотень тисяч осіб?
бомбу кинеш?
нє
кийками повбивати?

як на раші кажкть А ЙЕСЛИ ОНІ НАС?

тільки до рашанського населення це дуже далеко.

не їх особисто вбили?
ну і земля цвяхами дурному буряту/чеченцю/дагестанцю
то меншоварті

СЛАВА ГОСПОДУ, ЩО МИ ВЖЕ НЕ ДУМАЄМО ПРО СЕБЕ ЯК ПРО МЕНШОВАРТИХ
здебільшого не думаємо.
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27.08.2022 14:51 Відповісти
буряти скінчились. тепер шось взялись і за наших на окупованих територіях. а у Луганську он кажуть самі дівчата лишилися.
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27.08.2022 14:17 Відповісти
такшо "хто має вуха нехай чує" де по дівчат іти
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27.08.2022 14:19 Відповісти
Детский сад.
Воспитательница рассказывает сказку:
- Жила-была девочка.
Детки хором как заржут!
- Дети, ну это же сказка...
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27.08.2022 16:23 Відповісти
Доки у кацапів будуть гроші щоб платити по 240 тисяч фублів проблем з м'ясом не буде, а щоб у кацапів не було на це грошей треба щоб Європа, США та їх всі союзники по світу максимально перестали торгувати з кацапією, особливо купувати їх ресурси
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27.08.2022 14:17 Відповісти
ПОСИЛЮЄТЬСЯ відносно..

тому що вищі"мобілізаційні підйомні" порівняно з іншими регіонами..

і там "записують" власне таких "розумніших" вологодців..удмуртів...

ЯК ЗДИХАТИ ТО ХОЧ ЗА БІЛЬШІ ГРОШІ!
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27.08.2022 14:17 Відповісти
*наслідки
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27.08.2022 14:18 Відповісти
Кацапи з московської і ленінградської областей, перші повтікають. Зато ****..жу буде у дзвінках на кацапстан. "Нас кинули".
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27.08.2022 14:22 Відповісти
ни один нормальный на такое не подпишется
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27.08.2022 14:24 Відповісти
Так ставка ж не нормальных. Ставка ж на большинство.
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27.08.2022 14:25 Відповісти
Там нормальных 3%, полунормальных - 5%, остальное - призывной контингент.
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27.08.2022 15:01 Відповісти
...зарплатню розміром до 240 тис. рублів, яка переказується на спеціальну банківську картку від військкомату, на час навчання і простою - від 30 тис. до 45 тис. рублів.

А простой - это всё время, пока живой.
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27.08.2022 14:24 Відповісти
Буде непогано,якщо дорогіє масквічі і культурні пєтєрбуржци почнуть масово отримувати свою солдатню в пакетах,не все ж безмозглим бурято-тувинцям та дагам дохнуть....
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27.08.2022 14:25 Відповісти
там алкашей визбирають. ще є білороссія
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27.08.2022 14:26 Відповісти
Российська пропаганда:
- Вступайте в "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!

*

Соціальна реклама на російському телебаченні:

«Хотите увидеть мир и интересных людей но вам не хватает средств? Не проблема: Министерство обороны России передлагает совершить специальный тур за счет богатой матушки-России! Российская армия предоставляет вам транспорт одежду и питание Оплата - собственная жизнь или здоровье»

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27.08.2022 14:27 Відповісти
н-да, тєлєвізєр на москвє недопрацьовує...
бо Митіщі почали про шото здогадуватися

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27.08.2022 15:02 Відповісти
Це добра новина!
там саме краще руське лайно живе.
Хоча справжня лакшарі срань живе в спб та мск, швидже б їм земля пухом
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27.08.2022 14:30 Відповісти
Так отличная новость. Сейчас они соберут всех идейных или нуждающихся в деньгах. Это мясо мало что может сделать в глобальной перспективе, их срок жизни на войне небольшой, то есть расчет чмони закончить войну в короткий срок, а в длительный он вообще не готов. Поэтому и ракеты агрессивно тратит все эти полгода и будет тратить неоправданно много еще.

А потом когда подохнут в окопах и мы с лендлизом и обучением сможем прорвать Белгород и Воронеж, то чмоня уже не сможет провести мобилизацию. Как он ее сделает? 5 фсбшников будут стоять перед 1000 человек, кто раз до этого не пошел на войну за деньги, то, очевидно, за бесплатно тем более не пойдет. А вот если бы не высасывал все соки из идейных, то в этой 1000 человек могли быть 30-40 идейных, кому дали бы сержантов, оружие и они бы держали стадо из русских мужиков как пастухи. И именно поэтому ЕС надо закрыть все визы и выезд так называемых хороших русских. Чтобы они, будучи мобилизованными в момент поражения кацапстана, перехватили власть в свои руки, объединившись по идеологии якобы хороших русских, и поведя за собой стадо. Они должны быть в России и нигде иначе, чтобы в этот момент захватить оружие и начать захватывать города, численный перевес огромный и интерес народа тоже, ведь можно захватить власть, а не идти умирать с куском железа на теле и голове от нашей армии и нашего вооружения.
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27.08.2022 14:32 Відповісти
нахер нам надо тот Белгород с Воронежем... хай его сами прорывают хоть до центра земли.
"свобода россии" со стрелковкой пусть туда уходит, и как хочет ****** там стадо. А будет там условный мальцев или какой-нибудь подвальный - это их дело. У нас своих проблем будет выше крыши. Главное, что придет понимание, что на любой выстрел в сторону Украины будет моментально прилетать ответка прямо в плиту или лафет.
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27.08.2022 15:04 Відповісти
Масква гробам не веріт. Що ж.. Перевіримо.
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27.08.2022 14:34 Відповісти
Вот когда москвичей и питерцев привезут в цинковой таре вот тогда и пойдет заваруха.
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27.08.2022 14:54 Відповісти
о! теперь у Золкина появятся респонденты, которые хоть могут свои мысли выразить вербально, а не жестами тувинских шаманов.
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27.08.2022 14:55 Відповісти
Маацковским самкам Жигулі привалять ...
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27.08.2022 14:57 Відповісти
Это уже хорошо. Последние резервы ваты. И вот тут будет жарко после поставки их тушек мамкам
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27.08.2022 15:00 Відповісти
Днями ждуніха з податкової пошепки обговорювала "скритую мабілізацию" з ріднею і холуями. Тепер зрозуміло на що її останні сподівання))
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27.08.2022 15:15 Відповісти
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27.08.2022 15:29 Відповісти
В сертолово за совка знаходився учбовий танковий полк ( вч 26738). До речі була перша на початку 80-х учебка для тоді новітнього Т-80. А в сертолово-2 був учбовий мотострілецький полк ім. камсамола. Та й вся дивізія зі штабом в осіновой рощє була учбовою придворною лєнВО.
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27.08.2022 15:32 Відповісти
 
 