У Московській та Ленінградській областях РФ посилюється "прихована мобілізація", - ГУР
У Московській і Ленінградській областях Російської Федерації посилюється прихована мобілізація.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Так, за даними розвідки, "виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України – Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує Кремль активізуватися в так званих "центральних областях".
Встановлено, що кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів, зокрема губернатор Московської області Андрій Воробйов – один із "вірних штиків" президента РФ Володимира Путіна. Обіймає свою посаду він з 2012 року, замінивши на ній чинного міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
За даними ГУР, основою мобілізаційних заходів є широка рекламна кампанія, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в інтернеті та друкованих засобах масової інформації. Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти "добровольців" на термін від 3 до 12 місяців, основною мотивацією подаючи підвищене грошове забезпечення.
Кандидатам обіцяють зарплатню розміром до 240 тис. рублів, яка переказується на спеціальну банківську картку від військкомату, на час навчання і простою – від 30 тис. до 45 тис. рублів.
Сам контракт підписується після проходження низки обов’язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії. Зі слів "вербувальників", остання проводиться умовно. Фактично ж беруть усіх охочих, навіть із категорією "В" у військовому квитку, тобто обмежено придатних.
Станом на сьогодні, за інформацією розвідки, основна частина охочих із Москви й Московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) збройних сил РФ – Одинцово, мікрорайон Баковка Московської області. Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця. Головна увага зосереджена на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.
У подальшому новоспечених "контрактників" відправляють для проходження поглибленої підготовки у 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який розташовується в Сертолово Ленінградської області.
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хочу побачити наслібки, як пропорція 1 москвіч до 350 бурятів зміниться хоч до 100 москвичів до 350 бурятів
отоді буде ЖЕСТЬ
мене також уява порвала на друзки)))
ПРОДУМАНИМИ СЦИКУНАМИ є ті, що розсилають повістки по дальних далечинах, аби не на московію та не пітерщину
бо бурятів можна заткнути тією ж атомною бомбою, як зовсім від горя з втрат памороки втратять
а на московії що ти зробиш?
як одноразово вийде після влучення Хемарсу пара сотень тисяч осіб?
бомбу кинеш?
нє
кийками повбивати?
як на раші кажкть А ЙЕСЛИ ОНІ НАС?
тільки до рашанського населення це дуже далеко.
не їх особисто вбили?
ну і земля цвяхами дурному буряту/чеченцю/дагестанцю
то меншоварті
СЛАВА ГОСПОДУ, ЩО МИ ВЖЕ НЕ ДУМАЄМО ПРО СЕБЕ ЯК ПРО МЕНШОВАРТИХ
здебільшого не думаємо.
Воспитательница рассказывает сказку:
- Жила-была девочка.
Детки хором как заржут!
- Дети, ну это же сказка...
тому що вищі"мобілізаційні підйомні" порівняно з іншими регіонами..
і там "записують" власне таких "розумніших" вологодців..удмуртів...
ЯК ЗДИХАТИ ТО ХОЧ ЗА БІЛЬШІ ГРОШІ!
А простой - это всё время, пока живой.
- Вступайте в "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
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бо Митіщі почали про шото здогадуватися
там саме краще руське лайно живе.
Хоча справжня лакшарі срань живе в спб та мск, швидже б їм земля пухом
А потом когда подохнут в окопах и мы с лендлизом и обучением сможем прорвать Белгород и Воронеж, то чмоня уже не сможет провести мобилизацию. Как он ее сделает? 5 фсбшников будут стоять перед 1000 человек, кто раз до этого не пошел на войну за деньги, то, очевидно, за бесплатно тем более не пойдет. А вот если бы не высасывал все соки из идейных, то в этой 1000 человек могли быть 30-40 идейных, кому дали бы сержантов, оружие и они бы держали стадо из русских мужиков как пастухи. И именно поэтому ЕС надо закрыть все визы и выезд так называемых хороших русских. Чтобы они, будучи мобилизованными в момент поражения кацапстана, перехватили власть в свои руки, объединившись по идеологии якобы хороших русских, и поведя за собой стадо. Они должны быть в России и нигде иначе, чтобы в этот момент захватить оружие и начать захватывать города, численный перевес огромный и интерес народа тоже, ведь можно захватить власть, а не идти умирать с куском железа на теле и голове от нашей армии и нашего вооружения.
"свобода россии" со стрелковкой пусть туда уходит, и как хочет ****** там стадо. А будет там условный мальцев или какой-нибудь подвальный - это их дело. У нас своих проблем будет выше крыши. Главное, что придет понимание, что на любой выстрел в сторону Украины будет моментально прилетать ответка прямо в плиту или лафет.