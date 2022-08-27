У Московській та Ленінградській областях РФ посилюється "прихована мобілізація", - ГУР

У Московській і Ленінградській областях Російської Федерації посилюється прихована мобілізація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідки, "виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України – Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує Кремль активізуватися в так званих "центральних областях".

Встановлено, що кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів, зокрема губернатор Московської області Андрій Воробйов – один із "вірних штиків" президента РФ Володимира Путіна. Обіймає свою посаду він з 2012 року, замінивши на ній чинного міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

За даними ГУР, основою мобілізаційних заходів є широка рекламна кампанія, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в інтернеті та друкованих засобах масової інформації. Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти "добровольців" на термін від 3 до 12 місяців, основною мотивацією подаючи підвищене грошове забезпечення.

Кандидатам обіцяють зарплатню розміром до 240 тис. рублів, яка переказується на спеціальну банківську картку від військкомату, на час навчання і простою – від 30 тис. до 45 тис. рублів.

Сам контракт підписується після проходження низки обов’язкових процедур: психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії. Зі слів "вербувальників", остання проводиться умовно. Фактично ж беруть усіх охочих, навіть із категорією "В" у військовому квитку, тобто обмежено придатних.

Станом на сьогодні, за інформацією розвідки, основна частина охочих із Москви й Московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) збройних сил РФ – Одинцово, мікрорайон Баковка Московської області. Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця. Головна увага зосереджена на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.

У подальшому новоспечених "контрактників" відправляють для проходження поглибленої підготовки у 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який розташовується в Сертолово Ленінградської області.

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