У Румунії сталася ДТП із автобусом з українцями - десятки травмованих
На сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Повідомляється, що автобус їхав з України до Туреччини, в салоні знаходилися дорослі і діти. В результаті аварії 23 пасажири були доставлені в лікарню, інших - до центру розміщення біженців.
Передбачається, що водій не впорався з керуванням. Також повідомляється, що ніхто з постраждалих не перебуває у важкому стані. У одного чоловіка вивих плеча, у ще одного - політравма хребта.
За словами місцевого префекта Нікушора Халіча, після надання допомоги їх доставлять до українського кордону.
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Артм Воронцов
показати весь коментар27.08.2022 22:09 Відповісти Мені подобається 2
Сусоров Игорь
показати весь коментар27.08.2022 23:17 Відповісти Мені подобається 1
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