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Новини ДТП
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У Румунії сталася ДТП із автобусом з українцями - десятки травмованих

дтп,румунія

На сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Повідомляється, що автобус їхав з України до Туреччини, в салоні знаходилися дорослі і діти. В результаті аварії 23 пасажири були доставлені в лікарню, інших - до центру розміщення біженців.

Передбачається, що водій не впорався з керуванням. Також повідомляється, що ніхто з постраждалих не перебуває у важкому стані. У одного чоловіка вивих плеча, у ще одного - політравма хребта.

За словами місцевого префекта Нікушора Халіча, після надання допомоги їх доставлять до українського кордону.

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Уснул за рулём, хорошо что все живы...
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27.08.2022 22:09 Відповісти
В дорожно-транспортном отношении по сравнению с той же Венгрией или Болгарией, Румыния - страна-пробка. Автострад нет, только тужатся их построить. Те важные дороги что есть, часто проходят прямо по городам, и населенным пунктам, где ограничение в 50км и местные менты любят с радарами стоять. Часты телеги на гужевой тяге без опознавательных порблесковых маячков, даже в ночное время. Уже не говоря о домашнем скоте, который тоже можно повстречать прямо на проезжей части в ночное время. Не страна, а пробка. Кто проезжал, тот знает.
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27.08.2022 23:17 Відповісти
 
 