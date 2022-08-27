В Румынии произошло ДТП с автобусом с украинцами - десятки травмированных
На востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Сообщается, что автобус следовал из Украины в Турцию, в салоне находились взрослые и дети. Вследствие аварии 23 пассажиров доставили в больницу, остальных – в центр размещения беженцев.
Предполагается, что водитель не справился с управлением. Также сообщается, что никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. У одного мужчины вывих плеча, у еще одного – политравма позвоночника.
По словам местного префекта Никушора Халича, после оказания помощи их доставят на украинскую границу.
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Артм Воронцов
показать весь комментарий27.08.2022 22:09 Ответить Мне нравится 2
Сусоров Игорь
показать весь комментарий27.08.2022 23:17 Ответить Мне нравится 1
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