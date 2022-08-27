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Новости ДТП
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В Румынии произошло ДТП с автобусом с украинцами - десятки травмированных

дтп,румунія

На востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Сообщается, что автобус следовал из Украины в Турцию, в салоне находились взрослые и дети. Вследствие аварии 23 пассажиров доставили в больницу, остальных – в центр размещения беженцев.

Предполагается, что водитель не справился с управлением. Также сообщается, что никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. У одного мужчины вывих плеча, у еще одного – политравма позвоночника.

По словам местного префекта Никушора Халича, после оказания помощи их доставят на украинскую границу.

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ДТП (7671) Румыния (1088)


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Уснул за рулём, хорошо что все живы...
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27.08.2022 22:09 Ответить
В дорожно-транспортном отношении по сравнению с той же Венгрией или Болгарией, Румыния - страна-пробка. Автострад нет, только тужатся их построить. Те важные дороги что есть, часто проходят прямо по городам, и населенным пунктам, где ограничение в 50км и местные менты любят с радарами стоять. Часты телеги на гужевой тяге без опознавательных порблесковых маячков, даже в ночное время. Уже не говоря о домашнем скоте, который тоже можно повстречать прямо на проезжей части в ночное время. Не страна, а пробка. Кто проезжал, тот знает.
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27.08.2022 23:17 Ответить
 
 