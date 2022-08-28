Затримана організаторка мітингу за повернення радянських пам’ятників в Естонії
Естонська поліція перервала мітинг, на підтримку повернення радянських пам’ятників, оскільки на заході була представлена військова символіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Нашою метою було забезпечити громадський порядок на мітингу і стежити за тим, щоб захід пройшов мирно і без заворушень. Ми перервали мітинг, тому що люди, які беруть участь у ньому, демонстрували військову символіку і не погоджувалися її прибрати", - заявив оперативний керівник Ідаської префектури Урмаса Ельмі.
Поліція доставила до дільниці 52-річну жінку яка виявилась організаторкою мітингу. Правоохоронці висунули їй порушення вимог проведення публічних зборів. Ще двох осіб звинуватили у розпаленні ненависті.
"Ми попередньо поспілкувалися з ведучим сьогоднішнього заходу, пояснили можливі небезпеки та нагадали, що в Естонії не дозволено використання військової символіки та розпалювання ненависті. Ми також пояснили, що відповідальність за дотримання всіх вимог, встановлених для організації громадських зборів, лежить на організаторі зборів" - заявили в поліції.
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німцям та іншим треба брати з них приклад
і взагалі володійте досконально темою а не ведіться на дешевий сурогат кацапський блюдолизів
Повністю погоджуюся щодо оцінки білорусів, з якими стикнулася на рос.опозиційному каналі. Опозиційний чи ні, але це все одно імперський русскій мір, який прагне реінкарнувати совок.
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
Бо там їм прийшлося прикласти надзусилля аби їх прийняли в країну проживання.
Я особисто знав одного кацапа в Німеччині, що за декілька років проживання в тій же Німеччині не вивчив жодного слова німецькою. На питання " Вася, чому на соціалці сидиш і працювати не йдеш?" "Дик міня нікто нє бєрьот. Я же язіка нє знаю". А насправді його все влаштовує - сидить собі вдома, нічого не робить і робити не збирається, а на пиво і горілку йому німецькі "бюргери" зі своїх податків скидуються.
Латвия, Литва и Эстония в этом плане задают тон всей Европе, потому что хлебнули немало горя от совка времен ссср.
После этого всем кто не выполнения или условия
Попросили освободить рабочее место /особенно госчиновникам/
Выучите тогда приходите -- решение супер /нужно учиться /
За памятники особенно военные не со всем соглосен
Ведь они поставлены не только россиянам
Там есть погибшие естонцы украинцы казахи грузины
И все другие национальности воевавшие против фашизма
Тут решение не однозначно