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Новини
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Затримана організаторка мітингу за повернення радянських пам’ятників в Естонії

эстония

Естонська поліція перервала мітинг, на підтримку повернення радянських пам’ятників, оскільки на заході була представлена військова символіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Нашою метою було забезпечити громадський порядок на мітингу і стежити за тим, щоб захід пройшов мирно і без заворушень. Ми перервали мітинг, тому що люди, які беруть участь у ньому, демонстрували військову символіку і не погоджувалися її прибрати", - заявив оперативний керівник Ідаської префектури Урмаса Ельмі.

Поліція доставила до дільниці 52-річну жінку яка виявилась організаторкою мітингу. Правоохоронці висунули їй порушення вимог проведення публічних зборів. Ще двох осіб звинуватили у розпаленні ненависті.

"Ми попередньо поспілкувалися з ведучим сьогоднішнього заходу, пояснили можливі небезпеки та нагадали, що в Естонії не дозволено використання військової символіки та розпалювання ненависті. Ми також пояснили, що відповідальність за дотримання всіх вимог, встановлених для організації громадських зборів, лежить на організаторі зборів" - заявили в поліції.

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Автор: 

пам’ятник (927) Естонія (1601)


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Топ коментарі
+27
красавчікі,
німцям та іншим треба брати з них приклад
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28.08.2022 00:37
+26
Я сумніваюся що у цеї ідіотки є взагалі паспорт громадянки Естонії Направить справу до суду і депортувать після його рішення в Росію (давши п"ять хвилин на збір необхідних речей - як давали естонцям у 40-му та після 44-го) Привезти на міст через Нарву і хай чимчикує з вузлами до Івангорода У решти "патріотів Росії" відразу "пропаде бажання "бикувать" Само-собою - Росія "підніме смердіж" Однак чи не саме цим Росія постійно займається? Вони розуміють тільки СИЛУ і бояться нагайки і дрючка (саме веселе буде потім - на івангородському березі її зустріне телебачення і купа "журнашлюх" які будуть верещать на всіх кутках про "жестоких эстонцев" А коли вона приїде в саму Росію - про неї росіяни через тиждень забудуть - як забули про нашу ідіотку Більченко І буде вона "хавать русский мир полной ложкой"
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28.08.2022 05:42
+22
Кроме фонтана "Дружбы народов" на бывшей ВДНХ на Параше есть хоть один памятник эстонцам? Литовцам или латышам? А может там есть памятник украинским или белорусским партизанам ? Нет. С фашистами лично ***** воевал, а Шойгу Рейхстаг штурмовал. В 77-й раз
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28.08.2022 05:14
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красавчікі,
німцям та іншим треба брати з них приклад
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28.08.2022 00:37 Відповісти
Україні треба брати з них приклад! Сьогодні сперечалася з білоруськими опозиціонерами (які, вочевидь, недалеко пішли від російських опозиціонерів, теж є частиною русского міра і нас туди насильно намагаються запхати), одна з яких насміхалася, чому Україна досі торгує з рф і рб і не розірвала дип.відносини з ними.
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28.08.2022 00:53 Відповісти
Україна офіційно розірвала з рф і рб дипстосунки
і взагалі володійте досконально темою а не ведіться на дешевий сурогат кацапський блюдолизів
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28.08.2022 03:42 Відповісти
Україна розірвала дип відносини з рф, але не з рб: https://www.radiosvoboda.org/a/news-mzs-ukraina-bilorus-dyplomatychni-vidnosyny/31948730.html. Те, що торгуємо з рф (мова не йде про безальтернативний товар як газ) якось не сумнівалася, судячи з окремих російських і білоруських товарів на полицях (хоча, можливо залишки ввезеного до повномасштабного вторгнення).

Повністю погоджуюся щодо оцінки білорусів, з якими стикнулася на рос.опозиційному каналі. Опозиційний чи ні, але це все одно імперський русскій мір, який прагне реінкарнувати совок.
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28.08.2022 08:22 Відповісти
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28.08.2022 00:56 Відповісти
дєвочкі-подросткі?
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28.08.2022 10:36 Відповісти
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28.08.2022 00:57 Відповісти
кто и куда лезет?! успокойся
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28.08.2022 01:11 Відповісти
Лишать гражданства. Вручить 100 евро на билет и под жопу в рашку!
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28.08.2022 01:53 Відповісти
Кроме фонтана "Дружбы народов" на бывшей ВДНХ на Параше есть хоть один памятник эстонцам? Литовцам или латышам? А может там есть памятник украинским или белорусским партизанам ? Нет. С фашистами лично ***** воевал, а Шойгу Рейхстаг штурмовал. В 77-й раз
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28.08.2022 05:14 Відповісти
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28.08.2022 11:19 Відповісти
на росію її
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28.08.2022 05:31 Відповісти
Я сумніваюся що у цеї ідіотки є взагалі паспорт громадянки Естонії Направить справу до суду і депортувать після його рішення в Росію (давши п"ять хвилин на збір необхідних речей - як давали естонцям у 40-му та після 44-го) Привезти на міст через Нарву і хай чимчикує з вузлами до Івангорода У решти "патріотів Росії" відразу "пропаде бажання "бикувать" Само-собою - Росія "підніме смердіж" Однак чи не саме цим Росія постійно займається? Вони розуміють тільки СИЛУ і бояться нагайки і дрючка (саме веселе буде потім - на івангородському березі її зустріне телебачення і купа "журнашлюх" які будуть верещать на всіх кутках про "жестоких эстонцев" А коли вона приїде в саму Росію - про неї росіяни через тиждень забудуть - як забули про нашу ідіотку Більченко І буде вона "хавать русский мир полной ложкой"
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28.08.2022 05:42 Відповісти
Больные люди! На дурку их сразу.
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28.08.2022 06:23 Відповісти
абсолютно інший світогляд. Памятається, як на початку 90 Прибалти запроваджували мову і статус громадянства. Глубінне государство вило "во весь" голос. А чому ? Бо вони всі квадратночелюстні і біологічно не спроможні чогось навчитись і дотримуватись християнських норм. За 800 років в ГГ час від часу зявляється двіжуха щодо спорідненості царських родів то з Візантією то з норманнами. А на виході що. Двісті років впроваджували християнство в ГГ і що, побили всіх священників з 1917 року а в храмах влаштовували музей атеїзму (продукт поволжських племен) Ось і натикали монументів на значній частині Європи і влаштовують неприродний шабаш. Це сутичка цивілізації і первобитних племен.
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28.08.2022 06:48 Відповісти
Немає ніяких прибалтів! "прибалтика" - це рашистский шовінізм. Є один країни Балтії! БАЛТІЇ!
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28.08.2022 07:32 Відповісти
В моем микроархивеархиве сохранился пост, которым я донимал скрепоносное быдло о их происхождении на их сайтах, начиная с 14 года. Вот он :

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.

А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
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28.08.2022 07:49 Відповісти
я думаю не у всіх квадратна челюсть. От коли москалі, а їх багато, їдуть в ту ж америку з канадами, то вчать мову дуже успішно і живу в більшості як поряд інші люди тих країн. І навіть не випендрюються своєю рускістю.
Бо там їм прийшлося прикласти надзусилля аби їх прийняли в країну проживання.
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28.08.2022 10:42 Відповісти
Далеко не всі з них вивчають мову країни перебування.
Я особисто знав одного кацапа в Німеччині, що за декілька років проживання в тій же Німеччині не вивчив жодного слова німецькою. На питання " Вася, чому на соціалці сидиш і працювати не йдеш?" "Дик міня нікто нє бєрьот. Я же язіка нє знаю". А насправді його все влаштовує - сидить собі вдома, нічого не робить і робити не збирається, а на пиво і горілку йому німецькі "бюргери" зі своїх податків скидуються.
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28.08.2022 15:15 Відповісти
погоджуюсь, скажімо в Канаді він дуже б не порозкошував. А Німеччина часів меркель - це рай для нероб
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28.08.2022 16:36 Відповісти
То було ще про Шрьодері, але суть не в тому. Кацап завжди залишається кацапом, ненавидить країну перебування і захоплюється російським. В США, наприклад, є Брайтон Біч, де вони цілим кодлом оселились і "нєнавідят омерику".
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28.08.2022 17:09 Відповісти
Закатать ее в бетон и поставить в виде памятника в память о тех, кто хочет вернуть памятники. Чтобы, так сказать, помнили. Видя такое, остальные мигом вылечатся от амнезии и придут в сознание. Восстановится мир и согласия, и все будут довольны. Правда тетке в таком виде уже не добраться до своих 53-х, но лес, как говорят кацапы рубят, тетки летят...
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28.08.2022 07:40 Відповісти
Эстонцы приняли правильный закон : кто из жителей страны ( а это в основном понаехавшая кацапня ) Что-то будет кукарекать в поддержку дикой обосранной орды будет депортирован пад радныя березки.
Латвия, Литва и Эстония в этом плане задают тон всей Европе, потому что хлебнули немало горя от совка времен ссср.
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28.08.2022 07:43 Відповісти
.эстонцы дали время на изучения языка
После этого всем кто не выполнения или условия
Попросили освободить рабочее место /особенно госчиновникам/
Выучите тогда приходите -- решение супер /нужно учиться /
За памятники особенно военные не со всем соглосен
Ведь они поставлены не только россиянам
Там есть погибшие естонцы украинцы казахи грузины
И все другие национальности воевавшие против фашизма
Тут решение не однозначно
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28.08.2022 07:53 Відповісти
Точно представниця "русскоязычного населения"
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28.08.2022 09:00 Відповісти
 
 