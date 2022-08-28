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Новини
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Казахстан на рік призупиняє експорт зброї

казахстан,флаг,прапор

Влада Казахстану заявила, що країна призупинила весь експорт зброї на рік, не вказуючи причини такого рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, як повідомляє Радіо Свобода, президент Касим-Жомарт Токаєв нещодавно висловив стурбованість, що казахстанська зброя може потрапити в регіональні військові конфлікти на тлі війни Росії проти України.

Зазначається, що керівництво Казахстану, що має тісні економічні зв’язки з Росією, намагається знайти баланс між Росією, Україною, Туреччиною та Китаєм через побоювання, що геополітичні амбіції Москви можуть поширитися далеко за межі України.

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Після початку повномасштабної агресії Росії проти України наприкінці лютого Казахстан не став офіційно пропонувати повну підтримку ні Москві, ні Києву.

Казахстан виробляє широкий спектр військового обладнання, включаючи човни, бронетехніку, кулемети, гранати, торпеди, захисне спорядження тощо. Що з цього експортувалися в минулому - невідомо.

Минулого місяця Токаєв підписав указ про виділення додаткових 441 мільярда тенге (939,5 мільйона доларів) для підтримки оборонного сектору країни, збільшивши загальні витрати майже в 1,5 рази порівняно з минулорічним бюджетом у 1,7 мільярда доларів.

Також читайте: В Казахстані більше не вивчатимуть російську мову з першого класу

Автор: 

Казахстан (872) зброя (7442)


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Топ коментарі
+36
Дивляться на нас, розуміють, що їх Караганду також можуть в майбутньому назвати "исконной российской территорией" та готуються до оборони. Все вірно роблять
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28.08.2022 01:21
+20
Все просто. Кацапи зброю вимагають.
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28.08.2022 01:07
+14
На фоні заяв Путіна про "псевдодержаву" і "бикування" Кремля проти казахів Казахстан прийняв єдино правильне рішення: не давать РОсії зброї яку вона може повернуть проти нього самого (як вона повернула проти нас "Калібри" з двигунами виготовленими у Дніпрі і вертольоти двигуни яких виготовлені там же ) і збільшить кількість зброї для насичення власних військ
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28.08.2022 05:22
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Все просто. Кацапи зброю вимагають.
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28.08.2022 01:07 Відповісти
Гівна їм...
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28.08.2022 01:15 Відповісти
Ну, так і перекладається.
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28.08.2022 01:17 Відповісти
Казахстан так и сказал
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28.08.2022 04:39 Відповісти
казакхские калаши akz и бмп kaz и танки т72 каz...хренеть армия
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28.08.2022 02:31 Відповісти
На фоні заяв Путіна про "псевдодержаву" і "бикування" Кремля проти казахів Казахстан прийняв єдино правильне рішення: не давать РОсії зброї яку вона може повернуть проти нього самого (як вона повернула проти нас "Калібри" з двигунами виготовленими у Дніпрі і вертольоти двигуни яких виготовлені там же ) і збільшить кількість зброї для насичення власних військ
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28.08.2022 05:22 Відповісти
Немає там зброї, але там бачили тінь мао.
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28.08.2022 08:17 Відповісти
не булоби - і розмови і не було би
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28.08.2022 11:41 Відповісти
Все просто. кацапи зброю вимагають за "знижку на газ" для казахських пінчуків з бойками..
хочуть на мінімум звести обороноспроможність Казахстану щоб було легко проводити нову"спєцапірацію".....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.08.2022 11:11 Відповісти
Дивляться на нас, розуміють, що їх Караганду також можуть в майбутньому назвати "исконной российской территорией" та готуються до оборони. Все вірно роблять
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28.08.2022 01:21 Відповісти
Так они так и говорят что Север Казахстана населённый россиянами- это исконно русская территория, так как там живут люди говорящие на русском. Токаев далеко не дурак и понимает что он будет следующий.
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28.08.2022 08:08 Відповісти
Гірше! На півночі та заході Казахстану, у 80-ті роки, вже з"явилося покоління "манкуртів" - казахів, що не знають казахської мови! Реальний випадок: 1987 рік Кам"янка (Уральська область) Стою перед прилавком парфюмерного магазину - вибираю дружині подарунок на 8 березня Продавщиця - казашка Чую знадвору гудіння двигуна вантажівки Заходить в магазин казах, років сорока, і питається у продавщиці казахською щось про одеколон і крем після бриття Та очі витріщила, а потім каже: "Говорите по-русски! Я Вас не понимаю!" Ох - що було! Слово "манкурт" (перевертень") було найкультурнішим! Потім казах розвернувся і пішов Дівка стояла, очима лупала, а потім каже мені: "Не пойму - чего он хотел?" Ну, я їй в кількох словах і пояснив суть його слів А вона ще більше очі витріщає: "А откуда Вы знаете казахский язык? Вы же - русский!" "Девушка! Я не "русский"! Я - украинец!"
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28.08.2022 08:37 Відповісти
НАЙстрашніша зброя руZZкого міра: 5-колона та гундяєвське кривослав`я!.....запам`ятай-ТЕ....думай-ТЕ.....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.08.2022 11:15 Відповісти
готовятся на Омск и Челябинск напасть, кеосаян об этом давно говорил.
Думаю, расее надо нанести упреждающий удар, и оккупировать хотя бы Петропавловск.
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28.08.2022 01:26 Відповісти
І не тільки перераховане! Там важлива частина ВПК!
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28.08.2022 01:50 Відповісти
єкспорт куміса ятаганов и карет с верблюдами..там армия уровень молдові то есть уровень одного полка омона..
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28.08.2022 02:29 Відповісти
Явно в Казахстане вы не были.
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28.08.2022 08:09 Відповісти
почитай те вики армии там нет по факт одни юрты и нищета степи..
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28.08.2022 11:04 Відповісти
куміс с верблюда и тут не упить..діньки..е))
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28.08.2022 16:26 Відповісти
все, не видать нам казахских многозарядных луков и самонаводящихся стрел.
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28.08.2022 03:13 Відповісти
Надеюсь, Казахстан готовится к войне с кацапами. Хотя их Китай в любом случае прикроет и защитит
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28.08.2022 04:43 Відповісти
а Украине бы пригодились снаряды со складов для арт. систем советского образца. Главное чтобы и рашистам не перепало
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28.08.2022 05:32 Відповісти
Казахи явно вирішили свої запаси поповнити.
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28.08.2022 07:51 Відповісти
Казахстан виробляє широкий спектр військового обладнання, включаючи човни, бронетехніку, кулемети, гранати, торпеди Джерело:

???? І де він їх планує застосовувати? У Каспії чи Балхаші?
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28.08.2022 10:23 Відповісти
 
 