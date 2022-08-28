Казахстан на рік призупиняє експорт зброї

Влада Казахстану заявила, що країна призупинила весь експорт зброї на рік, не вказуючи причини такого рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, як повідомляє Радіо Свобода, президент Касим-Жомарт Токаєв нещодавно висловив стурбованість, що казахстанська зброя може потрапити в регіональні військові конфлікти на тлі війни Росії проти України.

Зазначається, що керівництво Казахстану, що має тісні економічні зв’язки з Росією, намагається знайти баланс між Росією, Україною, Туреччиною та Китаєм через побоювання, що геополітичні амбіції Москви можуть поширитися далеко за межі України.

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Після початку повномасштабної агресії Росії проти України наприкінці лютого Казахстан не став офіційно пропонувати повну підтримку ні Москві, ні Києву.

Казахстан виробляє широкий спектр військового обладнання, включаючи човни, бронетехніку, кулемети, гранати, торпеди, захисне спорядження тощо. Що з цього експортувалися в минулому - невідомо.

Минулого місяця Токаєв підписав указ про виділення додаткових 441 мільярда тенге (939,5 мільйона доларів) для підтримки оборонного сектору країни, збільшивши загальні витрати майже в 1,5 рази порівняно з минулорічним бюджетом у 1,7 мільярда доларів.

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