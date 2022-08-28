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Новини Війна
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Рашисти обстріляли прикордоння Чернігівщини, постраждали корови, спалахнув будинок, - ОВА

війна

Російські окупанти знову обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 28 серпня, після 12.00 росіяни обстріляли прикордоння Семенівської громади.

Постраждала череда корів місцевого с/г підприємства. Через обстріли також спалахнув будинок на околиці прикордонного села", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28296) Чернігівщина (1584)


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Не корови постраждали, а дохід сімей на харчування, яких кинули
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28.08.2022 14:53 Відповісти
то вас кинули, а господарства - втратили від обстрілів
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28.08.2022 15:45 Відповісти
карове башку оторвало(
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28.08.2022 16:17 Відповісти
Дурак. Люди з цього живуть. Та й корів жалко, дуже довірлива худоба.
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28.08.2022 18:40 Відповісти
Бідні коровушки.(( Краще б, було щоб якийсь бик симментал осеменил жопу путіна в отместку..
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28.08.2022 16:50 Відповісти
 
 