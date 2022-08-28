Рашисти обстріляли прикордоння Чернігівщини, постраждали корови, спалахнув будинок, - ОВА

Російські окупанти знову обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 28 серпня, після 12.00 росіяни обстріляли прикордоння Семенівської громади.



Постраждала череда корів місцевого с/г підприємства. Через обстріли також спалахнув будинок на околиці прикордонного села", - йдеться в повідомленні.

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