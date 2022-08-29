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За добу війська РФ обстріляли шість громад Сумщини, - ОВА

сумщина

За неділю, 28 серпня, росіяни обстріляли території Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Усього випустили по нам 82 боєприпасів: міни та снаряди", - повідомив Живицький.

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Він також додав, що обійшлося без постраждалих, та, попередньо, без руйнувань.

Автор: 

обстріл (28303) Сумська область (3570) Живицький Дмитро (466)


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