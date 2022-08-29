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Росія попри турецькі обмеження перевезла через Босфор ракети до С-300, - Naval News

босфор

Росія змогла перекинути ракети для комплексу С-300 через Босфор до Чорного моря зі своїх баз у Сирії.

Про це повідомляють незалежні військові експерти Naval News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зазначається, що Туреччина закрила Босфор для військових кораблів, тож Росія не може перекинути свої військові кораблі із Середземного моря до Чорного моря.

Протоку перетнуло торговельне судно Sparta II.

Пунктом призначення Sparta II був Новоросійськ, російський порт і велика військово-морська база неподалік керченського мосту. Naval News пише, що ракети С-300 повинні зміцнювати російську "оборону" поблизу Керчі, або в інших районах.

Також читайте: Росія повернула з Сирії ЗРК С-300, щоб замінити пошкоджені у війні в Україні, - The Times of Israel. ФОТОрепортаж

Імовірно, що корабель відплив з сирійського Тартуса, де на причалі було зібрано компоненти С-300, які, ймовірно, прибули з об'єкту в Масьяфі на півночі Сирії. Корабель вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. 27 серпня корабель увійшов до Новоросійська.

Sparta II належить ТОВ "Оборонлогістика", на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міноборони Росії. Екіпаж цивільний, але вантаж часто військовий.

Автор: 

ракети (4012) росія (65002) Сирія (1857) Туреччина (3494)


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Топ коментарі
+61

І ще одне, третє, коротеньке відео, дуже сумне, але вже з ранку 24 лютого. Тут рашисти, які без жодних перешкод доїхали до Нової Каховки. Вони знали, що перешкод, мін, військ там не буде. Як їм пообіцяли, так усе й було виконано. Ці кадри зняті в 11.00. Наволоч вішає на адмінбудівлі свою триколірну шмату. Але прибули вони в центр Нової Каховки й висадилися з автомобілів перед міськрадою ще до 9.00 ранку.
В напрямку Маріуполя була спроба скоїти спротив. Мости через Чонгар явно були розміновані, але в самому Генічеську наш військовослужбовець ціною свого життя спробував виправити зраду інших і сам підірвав себе разом з мостом. На жаль, ця жертва вже не могла нічого змінити.
Реальний опір ворогу почався лише після 10 ранку 24-го, коли нарешті ввели режим воєнного стану (Зеленський із слугами саботував необхідність запровадити ВС зарання, хоча б попереднього дня). Тоді Генштаб і Головнокомандувач отримав у своє розпорядження всі війська й ресурси, які до того перебували в управлінні Міноборони та слухняного Рєзнікова. За лічені години почали самоорганізовуватися люди, тероборона, місцеві органи влади, поліція тощо.
Але для Нової Каховки, Мелітополя, Херсона й інших міст це вже було запізно. Їх зрадили занадто підступно. Що характерно, згадайте Херсон і Миколаїв. Перша колона безперешкодно минула міст, пройшла мимо Херсона й пішла до Миколаєва. А другу вже стримали ненадовго бійці, які стали героями-смертниками. Обидва міста були здані наперед. Зброї людям не видали, тероборону не створювали, місцева військова частина від міноборони мала єдиний наказ: зайняти кругову оборону й утримувати місце розташування, а не захищати Миколаїв. Рашисти знали про це й спокійно йшли на місто. Але їх випередив Залужний, спрямувавши на захист репресованого генерала Марченка. Той чудом встиг приготувати сюрпризи для ворога.
Це все треба добре пам'ятати на той час, коли нам доведеться остаточно встановлювати, хто здав усю Україну (а не лише південь), а хто зламав ці плани. От лише для десятків тисяч загиблих це буде слабкою втіхою.
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29.08.2022 09:10
+25
Ukrainci , nevedites na Erdogana , on ***** , toka hitreje . On vam ni drug , samoje bolsheje , partnjor sdelki .
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29.08.2022 09:09
+16
Когда Ердоган говорит: Крым - это Украина, он путену подмигивает. Дескать, не обращай внимания, это я так, для публики.
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29.08.2022 09:16
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У Эрдогана проявился синдрои ОБСЕ?
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29.08.2022 09:03 Відповісти
Ukrainci , nevedites na Erdogana , on ***** , toka hitreje . On vam ni drug , samoje bolsheje , partnjor sdelki .
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29.08.2022 09:09 Відповісти
українці й неведуться..

і Зекоманда не ведеться..вони все роблять свідомо..
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29.08.2022 09:21 Відповісти
Барйактар
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29.08.2022 09:38 Відповісти
не безоплатно
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29.08.2022 09:47 Відповісти
декілька штук безоплатно. А ось запоребрику і за гроші не дають. І деякі країни нам не дають навіть за гроші.
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29.08.2022 10:45 Відповісти

І ще одне, третє, коротеньке відео, дуже сумне, але вже з ранку 24 лютого. Тут рашисти, які без жодних перешкод доїхали до Нової Каховки. Вони знали, що перешкод, мін, військ там не буде. Як їм пообіцяли, так усе й було виконано. Ці кадри зняті в 11.00. Наволоч вішає на адмінбудівлі свою триколірну шмату. Але прибули вони в центр Нової Каховки й висадилися з автомобілів перед міськрадою ще до 9.00 ранку.
В напрямку Маріуполя була спроба скоїти спротив. Мости через Чонгар явно були розміновані, але в самому Генічеську наш військовослужбовець ціною свого життя спробував виправити зраду інших і сам підірвав себе разом з мостом. На жаль, ця жертва вже не могла нічого змінити.
Реальний опір ворогу почався лише після 10 ранку 24-го, коли нарешті ввели режим воєнного стану (Зеленський із слугами саботував необхідність запровадити ВС зарання, хоча б попереднього дня). Тоді Генштаб і Головнокомандувач отримав у своє розпорядження всі війська й ресурси, які до того перебували в управлінні Міноборони та слухняного Рєзнікова. За лічені години почали самоорганізовуватися люди, тероборона, місцеві органи влади, поліція тощо.
Але для Нової Каховки, Мелітополя, Херсона й інших міст це вже було запізно. Їх зрадили занадто підступно. Що характерно, згадайте Херсон і Миколаїв. Перша колона безперешкодно минула міст, пройшла мимо Херсона й пішла до Миколаєва. А другу вже стримали ненадовго бійці, які стали героями-смертниками. Обидва міста були здані наперед. Зброї людям не видали, тероборону не створювали, місцева військова частина від міноборони мала єдиний наказ: зайняти кругову оборону й утримувати місце розташування, а не захищати Миколаїв. Рашисти знали про це й спокійно йшли на місто. Але їх випередив Залужний, спрямувавши на захист репресованого генерала Марченка. Той чудом встиг приготувати сюрпризи для ворога.
Це все треба добре пам'ятати на той час, коли нам доведеться остаточно встановлювати, хто здав усю Україну (а не лише південь), а хто зламав ці плани. От лише для десятків тисяч загиблих це буде слабкою втіхою.
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29.08.2022 09:10 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/8077?single https://t.me/Chornovil_official/8077?single

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29.08.2022 09:12 Відповісти
все так
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29.08.2022 09:26 Відповісти
Стадіон так стадіон!
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29.08.2022 12:13 Відповісти
Когда Ердоган говорит: Крым - это Украина, он путену подмигивает. Дескать, не обращай внимания, это я так, для публики.
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29.08.2022 09:16 Відповісти
Вот вам и международные договоренности. Зато корабли НАТО не могут зайти в Черное море потому что когдато там они подписали с кацапской обезьяной какую то бумажку которой рашисты вытерли жопу как и будапештским меморандумом. И вообще в етом мире иллюзий никакие бумажки ничего не стоят. Давайте смотреть трезво. Все всегда будет решать только сила
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29.08.2022 09:19 Відповісти
і розраховувати тільки на себе..а не чекати на тітку Європу і дядька Сема..
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29.08.2022 09:23 Відповісти
Так и есть. Мирные договора подписывают только чтобы ввести противника в заблуждение и ударить неожиданно. Сколько раз начинались войны и ниразу никого не наказывали за односторонний разрыв мирного договора.
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29.08.2022 09:33 Відповісти
Если корабль имеет на борту оружие то он уже не гражданский. Даже екипажне имеет права иметь личное оружие для самозащиты. Из-за чего даже доходило до маразма что большие суда захватывали пираты с несколкими автоматами а екипажи отбивались только палками и водометами. Читайте морское право. Украина имела полное право потопить ето судно с росийскими ракетами.
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29.08.2022 09:38 Відповісти
А пропустят торговое судно с ракетами для HIMARS например?
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29.08.2022 09:39 Відповісти
Не вірте жодному політику, що б він не обіцяв, і до якої б партії не належав, у якій би країні не мешкав. Вони всі працюють під єдиною орудою, тільки кожен виконує своє завдання.
На своїх виборців вони точно не працюють, інакше б їх у політику не пустили б.
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29.08.2022 09:32 Відповісти
Ну все. Теперь Украина пусть вывозит металл на продажу кораблями. Договор же нарушен с той стороны, нужны зеркальные меры
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29.08.2022 09:32 Відповісти
Це просто обмін хуіло Єрдогану здав Сірію. Єрдоган дозволив вивести з Сірії техніку.
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29.08.2022 09:34 Відповісти
Запал, доиграется своей политикой ,не вмешательства, в Афганистан , который в каменном веке, вбухано сотни миллиардов, а Украине они даю в час по чайной ложке . Назревает продовольственный кризис, плюс ,после успеха в Украине орки полезут дальше её . Почему НАТО не разблокирует порты ? Оркам можно, пользоваться Босфором , а остальным зась .
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29.08.2022 09:58 Відповісти
Босфором всі країни можуть користуватись.
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29.08.2022 10:05 Відповісти
Це з тієї ж опери, що не можна бити по рф чи нам не потрібні такмс, мовляв і того що є вистачить. Харків кожного дня розносять з під Бєлгорода як в тиру. На мости через Дніпро вже певно не на один мільйон доларів високоточних *********** пішло, а пошкодження не надто високі просто тому, що вони не для таких цілей. Про більшу кількість 155 мм арти, зокрема м109 я взагалі мовчу.
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29.08.2022 10:07 Відповісти
Запад
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29.08.2022 10:08 Відповісти
Цитаты великих: Эрдоган-рыжий таракан
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29.08.2022 10:10 Відповісти
турція ніколи не була нашим союзником , Ердоган лише використовує Україну. для своєї вигоди. так що. ті хто назвав своїх дітей байрактарами. можите вже їх переіменовувати.
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29.08.2022 10:22 Відповісти
Якщо судно належить ТОВ "Оборонлогістика", то це є військовий корабель. Чому його туреччипа пропвстила? Тому, що вона на словах підтримує незалежність і недоторканість кордонів (Крим - це Україна), а насправді він - друг путлєра і робить разом з ним бізнес на нашій крові
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29.08.2022 10:26 Відповісти
шо? в ж"пі перевезла? значить - турки пропустили свідомо!
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29.08.2022 10:27 Відповісти
Турки не пускають лише - військові кораблі , а кацапи с 300 провезли на торговому . . Для торгового ж флоту , Босфор відкритий на жаль ,, якщо навіть - ті судна належать до оборонки паРаші .
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29.08.2022 11:14 Відповісти
Я вже давно забув географію за 5 клас. Нагадайте, хто пам`ятяє. Дарданели і Суетський канал це одне і те ж??
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29.08.2022 11:54 Відповісти
Ні . Суецький це Єгипет , Дарданелли це Туреччина .
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29.08.2022 12:01 Відповісти
спасибі переплутав.
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29.08.2022 12:22 Відповісти
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29.08.2022 15:46 Відповісти
 
 