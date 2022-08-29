Росія попри турецькі обмеження перевезла через Босфор ракети до С-300, - Naval News
Росія змогла перекинути ракети для комплексу С-300 через Босфор до Чорного моря зі своїх баз у Сирії.
Про це повідомляють незалежні військові експерти Naval News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Зазначається, що Туреччина закрила Босфор для військових кораблів, тож Росія не може перекинути свої військові кораблі із Середземного моря до Чорного моря.
Протоку перетнуло торговельне судно Sparta II.
Пунктом призначення Sparta II був Новоросійськ, російський порт і велика військово-морська база неподалік керченського мосту. Naval News пише, що ракети С-300 повинні зміцнювати російську "оборону" поблизу Керчі, або в інших районах.
Імовірно, що корабель відплив з сирійського Тартуса, де на причалі було зібрано компоненти С-300, які, ймовірно, прибули з об'єкту в Масьяфі на півночі Сирії. Корабель вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. 27 серпня корабель увійшов до Новоросійська.
Sparta II належить ТОВ "Оборонлогістика", на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міноборони Росії. Екіпаж цивільний, але вантаж часто військовий.
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і Зекоманда не ведеться..вони все роблять свідомо..
І ще одне, третє, коротеньке відео, дуже сумне, але вже з ранку 24 лютого. Тут рашисти, які без жодних перешкод доїхали до Нової Каховки. Вони знали, що перешкод, мін, військ там не буде. Як їм пообіцяли, так усе й було виконано. Ці кадри зняті в 11.00. Наволоч вішає на адмінбудівлі свою триколірну шмату. Але прибули вони в центр Нової Каховки й висадилися з автомобілів перед міськрадою ще до 9.00 ранку.
В напрямку Маріуполя була спроба скоїти спротив. Мости через Чонгар явно були розміновані, але в самому Генічеську наш військовослужбовець ціною свого життя спробував виправити зраду інших і сам підірвав себе разом з мостом. На жаль, ця жертва вже не могла нічого змінити.
Реальний опір ворогу почався лише після 10 ранку 24-го, коли нарешті ввели режим воєнного стану (Зеленський із слугами саботував необхідність запровадити ВС зарання, хоча б попереднього дня). Тоді Генштаб і Головнокомандувач отримав у своє розпорядження всі війська й ресурси, які до того перебували в управлінні Міноборони та слухняного Рєзнікова. За лічені години почали самоорганізовуватися люди, тероборона, місцеві органи влади, поліція тощо.
Але для Нової Каховки, Мелітополя, Херсона й інших міст це вже було запізно. Їх зрадили занадто підступно. Що характерно, згадайте Херсон і Миколаїв. Перша колона безперешкодно минула міст, пройшла мимо Херсона й пішла до Миколаєва. А другу вже стримали ненадовго бійці, які стали героями-смертниками. Обидва міста були здані наперед. Зброї людям не видали, тероборону не створювали, місцева військова частина від міноборони мала єдиний наказ: зайняти кругову оборону й утримувати місце розташування, а не захищати Миколаїв. Рашисти знали про це й спокійно йшли на місто. Але їх випередив Залужний, спрямувавши на захист репресованого генерала Марченка. Той чудом встиг приготувати сюрпризи для ворога.
Це все треба добре пам'ятати на той час, коли нам доведеться остаточно встановлювати, хто здав усю Україну (а не лише південь), а хто зламав ці плани. От лише для десятків тисяч загиблих це буде слабкою втіхою.
На своїх виборців вони точно не працюють, інакше б їх у політику не пустили б.