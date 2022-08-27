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Росія повернула з Сирії ЗРК С-300, щоб замінити пошкоджені у війні в Україні, - The Times of Israel. ФОТОрепортаж

Росія вивезла із Сирії свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які були розгорнуті поряд із містом Масіаф на північному заході країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

На супутникових знімках, зроблених 25 серпня компанією Imagesat international (ISI), видно, що ЗРК зникли із військової бази РФ. На знімках від 17 серпня ці ЗРК стоять у порту Тартус, де, як пише ISI, їх завантажили на російське торгове судно SPARTA II.

Росія повернула з Сирії ЗРК С-300, щоб замінити пошкоджені у війні в Україні, - The Times of Israel 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ могла нелегально завезти зброю із Сирії під виглядом комерційних вантажів, - Bloomberg

Корабель 26 серпня прибув до порту Новоросійська, свідчать дані MarineTraffic.

Росія повернула з Сирії ЗРК С-300, щоб замінити пошкоджені у війні в Україні, - The Times of Israel 02

На думку аналітиків ISI, С-300 було перекинуто назад до Росії для посилення засобів ППО, пошкоджених під час війни в Україні.

Росія повернула з Сирії ЗРК С-300, щоб замінити пошкоджені у війні в Україні, - The Times of Israel 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирійське судно завантажується зерном у порту окупованої Феодосії, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

ракети (4023) росія (65146) Сирія (1860)


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Топ коментарі
+43
"сирийские" расчёты в **** от перспектив.
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27.08.2022 14:03
+31
Видать на Рашке совсем туго стало с вооружением раз уже свои заграничные базы сворачивает. А как же вы еще ничего не начинали если вы уже заканчиваетесь?
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27.08.2022 14:06
+27
там навкруги тих С-300 китайці вже десять років часник сіють, а діти вже в китайські початкові школи пішли.
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27.08.2022 14:16
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"сирийские" расчёты в **** от перспектив.
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27.08.2022 14:03 Відповісти
ЦЕ ОЗНАЧАЄ,що з китайського кордону "перекидати" С-300 ВЖЕ неможливо.

залишився якийсь мізер..
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27.08.2022 14:08 Відповісти
там навкруги тих С-300 китайці вже десять років часник сіють, а діти вже в китайські початкові школи пішли.
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27.08.2022 14:16 Відповісти
😄
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27.08.2022 14:13 Відповісти
А на якій підставі Туреччина пропустила через Босфор російське судно з військовим вантажем?!
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27.08.2022 14:43 Відповісти
возможно за лобровольное сворачивание "лачинского коридора". Шо не ясно. Государственные интересы превыше всего.
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27.08.2022 14:46 Відповісти
"Конвенція зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час."Так що цивільне торгове судно з військовим вантажем може вільно пройти протоками Босфор та Дарданелли. А от військовим кораблям воюючих країн - не можна.
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27.08.2022 15:45 Відповісти
тож чому Україна не може отримувати зброю через Босфор ? знов подвійні стандарти !
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27.08.2022 16:09 Відповісти
Де я таке писав? Такі поставки не протирічать конвенції Монтре.
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27.08.2022 17:02 Відповісти
ти не писав , але так є по факту .
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27.08.2022 17:09 Відповісти
По факту такий шлях постачання зброї дуже небезпечний. Ви забули про атаки кацапів на цивільні іноземні суда, які перебували біля берегів України та в її портах? Чи Ви вважаєте, що перемовини про "зернову угоду" велися просто так, від нічого робити?
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27.08.2022 17:26 Відповісти
зате безпечний для кацапів ! хоча міг би цей корабель зустрітись з блукаючою міною ... країною розвантаження зброї для України могла б стати Румунія .
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27.08.2022 17:32 Відповісти
значит есть дно
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27.08.2022 14:04 Відповісти
Тільки хотів написать: А як же "Бездонные закрома матушки-России?"
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27.08.2022 14:16 Відповісти
Ізраїль та Туреччина у захваті "потирають лапки"... але продовжують залишатися "нейтральними".
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27.08.2022 14:04 Відповісти
По-перше, Ізраїль проводив свою роботу зі знищення іранських об'єктів Сирії, незважаючи на російські С-300.
По-друге, а чому Ізраїль повинен "радісно потирати лапки"? Наразі між Ізраїлем та Іраном стоять російські війська. Якщо вони підуть, конфронтація між сторонами стане прямою, а цього нікому не треба. Така ціна ізраїльського нейтралітету щодо Росії.
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27.08.2022 14:13 Відповісти
Какой нейтралитет? Израиль четко на стороне фашисткой Раиссы.
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27.08.2022 14:28 Відповісти
Не буду спорить с человеком, который заранее знает ВСЁ!!!
З.Ы.
Вот если бы вы еще написали это не на языке "фашистской Раиссы", то и совсем было бы замечательно.
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27.08.2022 14:34 Відповісти
А как бы ты меня понял, если бы я написал на другом языке? Спорить тут нечего, с первого дня Израиль на стороне фашистов. Более того, это одна из 4 стран с которой согласовывалась война, наряду с Китаем, Турцией, ну и пакты были с вегнерскими ********
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27.08.2022 14:50 Відповісти
А ну и Эмираты, похоже. Уже не говоря о том, что Израиль помогает обходить санкции и поставляет в Раиссу беспилотники, которые уже убили тысячи украинцев.
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27.08.2022 14:52 Відповісти
"Вот если бы вы еще написали это не на языке "фашистской Раиссы", то и совсем было бы замечательно."

Вот это, если вас не затруднит, поясните, пожалуйста. Вам не нравится выражение "фашистская Раисса"? Может и имя путен вы попросите написать с большой буквы?
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27.08.2022 14:51 Відповісти
Он просто бесится от того, что Израиль на стороне фашистов по факту оказался. А возразить ему нечего.
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27.08.2022 14:53 Відповісти
Нет, нет, Артур ********, вы меня неправильно поняли.
Просто я не люблю болтливых и самоувереных дураков.
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27.08.2022 14:55 Відповісти
На вопрос, а что тебя коробит, "израильтянин" в сочетании "фашистская раисся" ты не нашел ничего лучшего, как ответить, перековеркав мой ник и обозвать меня "**********"?

Ты просто обыкновенная русская свинья.
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27.08.2022 18:30 Відповісти
Чмоки, дурачок.
Всегда рад пообщаться с альтернативно одаренными представителями русского народа.
И да, еще одно.
С тобой я не разговаривал и твои вопросы мне не заметил.
Засунь их себе в .... Ну, неприлично писать это слово, но сам понимаешь куда надо засовывать непрошенные вопросы невоспитанных людей
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27.08.2022 18:44 Відповісти
Люди, посмотрите, вот это русское чмо считает себя "человеком-разумным". И его коробит, когда его рассистскую ********* называют фашистской раиссей.

Этот чмошник такой воспитанный, что человека, задавшему ему вопрос, называет "**********". Воспитание из тебя аж прет. Друх, карма существует - удивление еще войдет в твою привычку, русский.

Гуляй Вася
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27.08.2022 18:55 Відповісти
Дорогой Артур.
С огромным прискорбием вынужден напомнить тебе, что слово расистская" пишется с одним "с".
А ты забавный, весьма.
Немного нервный и дерганый, но вообще то очень милая зверушка.
Вторично, чмоки.
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27.08.2022 19:04 Відповісти
Ах, как ты точно нашел ошибку! Прям молодец! Сразу видно, что русский - твой родной язык.

Сколько же вас, вот таких вот русских патриотов раскидало по миру - вот тебя прям закинуло в земли обетованные, если судить по флажку.

Хотя, тут вот на днях, попадались тут такие как ты, иностранцы, "граждане мира", которые не VPN пользуются, а браузером "вездеход" (очень популярный браузер в среде украинской "опозиции")

И тоже как ты делали вид "нейтральных" наблюдателей, не украинцев и не русских. Пока не срезались на таких же мелочах, как и ты.

Видишь ли, не нравится ему, когда коверкают имя его родины
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27.08.2022 19:16 Відповісти
Нет.
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27.08.2022 14:56 Відповісти
Я думаю, Ви навмисно вжили слово конфронтація, оскільки насправді персія існує виключно завдяки стримуванню Штатами Ізраїлю
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27.08.2022 14:33 Відповісти
Вираз " конфронтація " у разі цілком правильный. Конфронтація, в будь-якому її вигляді, хоч холодна, хоч гаряча, цей стан, що передує війні. Те, що відбувається зараз між Іраном та Ізраїлем - це конфронтація. І Ізраїль поводиться відповідно до своєї військово-політичної доктрини - до останнього намагається заспокоїти "клієнта", а якщо всі спроби марні, завдає превентивного удару
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27.08.2022 14:42 Відповісти
Дякую. Я саме такої думки)
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27.08.2022 14:59 Відповісти
Так-так:
Велика та могутня Росія "ЗАХИЩАЄ" бідний та слабкий Ізраїль від страшних банд бомжів Ірану!
Якщо би не Росія, то Ізраїль вже повністю захопили би.
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27.08.2022 14:44 Відповісти
Вибачте мені, але я не знаю, як дискутувати з людиною, яка бачить одне, розуміє друге, говорить третє, а висновки робить четверті.
Я навіть близько не писав те, що ви мені приписуєте. Але якщо вам приємно розуміти саме, що так, то і здоров'я, розумійте.
Але на мою адресу навіщо це писати?
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27.08.2022 14:53 Відповісти
Иранцы не рады таким новостям
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27.08.2022 14:05 Відповісти
Видать на Рашке совсем туго стало с вооружением раз уже свои заграничные базы сворачивает. А как же вы еще ничего не начинали если вы уже заканчиваетесь?
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27.08.2022 14:06 Відповісти
ПОТЄРЬ НЕТ ))))
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27.08.2022 14:08 Відповісти
косяпен ещьо і нє началі сворачіваться
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27.08.2022 14:09 Відповісти
Ті розрахунки вже шугані, при найменшому кіпішу будуть лаптями блискати...🤓
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27.08.2022 14:07 Відповісти
шуганые давно у кобзона, а кто еще "не успел", так исключительно потому что "крысы жгуты погрызли". Самое сложное - поймать крысу, и проследить, что бы она из кунга не вылезла, а натереть где надо жгуты салом - не проблема. А "сирийцы" ще незаймані, и всех хитростей еще не знают. Поэтому им никто не расскажет, что станцию не надо включать, а если уже и включил, то иди в посадку и наблюдай со стороны. Заодно и посрать сможет, даже если запор от сухпая уже неделю.
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27.08.2022 14:29 Відповісти
а Ердоган їх пропустив , як написано в зернових угодах ...
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27.08.2022 14:07 Відповісти
вияснивши ВСЕ ЩО ТРЕБА про С300\С400
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27.08.2022 14:10 Відповісти
все одно це дуже непорядно - нам зброю морем не можна через Босфор, а раші - можна.
я думаю, після нашої перемоги треба буде розставити акценти правильно - хто дійсно нам є друг, а хто - спідтишка шкодив.
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27.08.2022 14:14 Відповісти
Це(щодо друзів) досить наївна думка.
Нагадаю вам старий і мудрий вислів - "У політиці немає друзів, у політиці є інтереси".
Наразі у Польщі, країн Балтії та Британії інтереси полягають у тому, щоб нейтралізувати росію. У Німеччини та Франції інтерес полягає в тому, щоб перестали стріляти з обох сторін. У Китаю та Туреччині інтерес полягає в тому, щоб отримати вигоду за будь-якого результату війни. Це їхній інтерес на сьогодні. А що буде завтра і в чому полягатиме інтерес цих країн після війни, не знає ніхто
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27.08.2022 14:23 Відповісти
ну так і про те мова - не отримуватимуть більше вигоди у нас турція і китай.
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27.08.2022 14:50 Відповісти
Будуть, якщо це буде вигідно нам.
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27.08.2022 15:48 Відповісти
вы скромно забыли указать интерес израиля
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27.08.2022 15:01 Відповісти
Я, по моему, уже в трех комментариях указал какой "интерес Израиля".
И интерес этот уже 74 года существования один - безопасность Израиля, мир и покой для народа Израиль
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27.08.2022 15:42 Відповісти
Ахаа. Интересы израильских политиков в срусских кровавых бабках. И они спокойно дают оружие убийцам, которые спонсируют арабских террористов Безопасность превыше всего.
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27.08.2022 18:38 Відповісти
каждая страна может сказать о себе абсолютно тоже самое. Пустая демагогия!
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27.08.2022 21:29 Відповісти
Полностью согласен с вами.
Сказать это о себе может каждая страна.
А вот сделать далеко не каждая.
Израиль и сказал и сделал.
Чего и вам желаю.
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27.08.2022 21:33 Відповісти
сделал благодаря США. Не надо себе льстить
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27.08.2022 22:05 Відповісти
Ну, так и вы сделайте.
В чем проблема то?
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27.08.2022 22:08 Відповісти
проблема в том, что США помогает вам потому что не боится арабов.
Но не помогает нам так, как помогает вам, потому что боится россию.
Вам действительно это непонятно?!
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27.08.2022 22:10 Відповісти
Нет, непонятно.
Помогают тому, кому эта помощь идет на пользу, а не на распил и не в грязь под ногами.
И, кстати, а что оно такое, эта пресловутая "американская помощь"?
3 млрд военной помощи в год, так они в основном идут на совместные военные разработки. Тот же пресловутый "Купол" именно так и построили. А теперь США его закупают, впервые за послевоенный период импортируют оружие.
А что еще? Чем помогают?
Израиль сам, своими силами вошел в 20 передовых индустриальных стран.
И с/х, и наука, и оборонка, и образование...
И одна из самых сильных в мире валют
Все свое. Так чем Америка там "сильно" помогает?
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27.08.2022 22:22 Відповісти
ой ну да. Вы не можете какой год справиться с кучкой арабов и несчастными 3 млрд в год помощи!
вы в количестве и качестве соперника разницу хотя бы улавливаете, великие воины с арабами?
чтоб сталось с вашим великим израилем, напади на него россия?! я бы и 72 часа вам не дал.
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27.08.2022 23:24 Відповісти
Тю. Так и я об этом. У Израиля с фашистами одни интересы.
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27.08.2022 15:08 Відповісти
я думаю потом захватим турцию и демитализируем они двухстульные подстилки путина как лукашенко..турция это украина и точка...ля какие...много территории занимают ..босфор еще наш забрали)
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27.08.2022 17:01 Відповісти
хай турки живуть як хочуть. Але не продавати їм металобрухт і зерно -цілком достатня відповідь на їх ганебну поведінку.
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27.08.2022 21:42 Відповісти
тільки нам від того не легше , будуть обстрілювати наші міста ... але всі повинні знати що Ердоган звичайний барига , а не союзник .
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27.08.2022 14:21 Відповісти
А хто сказав що судно пішло на Босфор? Воно може піти і на Кронштадт і на Мурманськ
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27.08.2022 14:19 Відповісти
трошки терпіння і дізнаємось . точно не на Владивосток відправиться .всі санкційні вантажі йдуть через Туреччину .
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27.08.2022 14:25 Відповісти
В такому випадку - воно місяців 2 в дорозі перебуватиме.
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27.08.2022 14:52 Відповісти
А нам-то що? Довше на фронті не з"являться І їм добре - довше проживуть!
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27.08.2022 15:17 Відповісти
ta 26 serpnya prybulo, skrinshot govoryt
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27.08.2022 19:36 Відповісти
Да вроде ж написано, что 26.08 прибыло в Новороссийск. Черное море. О как. Так что без Босфора тут не обошлось ну никак.
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27.08.2022 15:38 Відповісти
Де саме "написано"?
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27.08.2022 16:33 Відповісти
https://ibb.co/Hz186rc
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27.08.2022 17:59 Відповісти
Ну - якщо прибув до Новоросійська - значить темін до смерті буде коротшим!
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27.08.2022 18:28 Відповісти
Це приємна новина: свідченя того, що не так багато в кацапів зрк, а їх виробництво, явно не встигає за демілітаризацією!
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27.08.2022 14:08 Відповісти
Те що турки пропустили російський військовий вантаж - абсолютно неприємно
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27.08.2022 14:45 Відповісти
С каждым днём владимир владимирович становится все удмуртнее и удмуртнее...
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27.08.2022 14:09 Відповісти
по разному. Бывают дни, когда отёчность, тогда становится больше мордовее. Ну, а когда болит голова - тогда уже полный башкир.
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27.08.2022 14:42 Відповісти
Убогі, і це друга армія світу
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27.08.2022 14:10 Відповісти
Нищеброды уже с Сирии вытягивают свою недотехнику))
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27.08.2022 14:14 Відповісти
А Израиль ссыт рекэкспорт эстонских спайков апрувнуть. Ссыкуны
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27.08.2022 14:16 Відповісти
Почитайте про то, как "Израиль не ведет переговоры с террористами". И одну известную фамилию, когда пленного военнослужащего низкого ранга обменяли на свыше тысячу опаснейших высокопоставленных террористов. Именно так, один на тысячу. И эта тысяча не просто мотивировала своих воевать, но и сама убила уже много больше израильтян, чем один человек.

Израиль как государство очень сильно пропитан КГБвшиной и этой идеологией и он неэффективен, если оценить интеллект людей и количество американской помощи.

Кацапам достаточно захватить человека с израильским паспортом (притом даже не батальонщика, а просто мирного жителя) и его обменяют на рабское поклонение целой страны. Забудьте про Израиль. И не забываем про Северную Корею с еще парой тысяч крайне опасных ракет и сотен установок для них. Это тоже может появится на фронте без возможности на это как-то ответить
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27.08.2022 14:27 Відповісти
***** не пиши.
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27.08.2022 15:01 Відповісти
2-я армия мира? Всего полгода войны, уже с конца света остатки тянут.
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27.08.2022 14:17 Відповісти
АналоГовнет заканчиваются... осталось поехать в Эфиопию и Палестину..там тоже говна всякого когда то навезли что пруд пруди...
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27.08.2022 14:18 Відповісти
Круто, значить дно в цій бездонній бочці руснявої зброї все таки є. Воно ще далеко, але все одно є. А ми ще навіть не починали
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27.08.2022 14:18 Відповісти
Таки да!
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27.08.2022 14:19 Відповісти
путин сливает асада и пашиняна
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27.08.2022 14:21 Відповісти
Своя рубашка ближе к телу.
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27.08.2022 15:39 Відповісти
Асада сомнительно. А вот Пашиняна точно. Но именно Пашиняна, Армению он не отдаст, просто поставит там полных *******.
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27.08.2022 18:39 Відповісти
Это уже не первый случай, когда кацапы завозят оружие через Босфор.
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27.08.2022 14:25 Відповісти
они так и Ассадушку вывезут, на балкере, рядом с аналаговнетом.
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27.08.2022 15:08 Відповісти
Сміхдержава. Опущена *****.

З таким позором їй тільки припиняти існувати здавшись українцям.
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27.08.2022 14:43 Відповісти
А могло б це торгове судно піти на дно. Якби були рейдери в міжнародних водах...
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27.08.2022 14:45 Відповісти
Нужно, чтоб на пути "SPARTA II" повстречался "Ашот"
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27.08.2022 14:46 Відповісти
Артуха...всему свое Время... 💙💛👍💪
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27.08.2022 15:01 Відповісти
ПВО . Потом авиация. И Асаду *****.
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27.08.2022 15:30 Відповісти
ну то може затоне разом з корабліком, всі ж знають що у русскіх до техніки....да й до всього в принципі відношення гівняне.
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27.08.2022 15:50 Відповісти
Те що Росія втрачає своє озброєння і дуже швидко, це добре. Але вона ніяк не покидає мети захватити всю Україну і тому звертається до "дружніх держав."
Але Україна і український народ переможе.
Ми сильні!!!
Слава ненці Україні!!! Слава ЗСУ, найсміливішим хлопцям і дівчатам!!!
Слава Господу всемогутньому, який оберігає нас!!!!
Бережи нас Боже!
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27.08.2022 15:54 Відповісти
скоро росконсервируют с памятников и мусорки с 200 и с 100 и будут брякать пуканами своими))
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27.08.2022 16:59 Відповісти
Над всей Сирией безоблачное небо.
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27.08.2022 17:05 Відповісти
А турки, як ті мавпи, що закривать очі та вуха, коли російські "цивільні" корита транспортують через Босфор зброю.
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27.08.2022 17:12 Відповісти
не переживайте, османи вже ввели війська в Ідліб і шас будуть Асада лоскотати, так само і фельдмаршала Хафтара. Нічим вже допомагати, і останні портки забрали. Путін вже починає ! С....... тись
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27.08.2022 17:57 Відповісти
 
 