Росія повернула з Сирії ЗРК С-300, щоб замінити пошкоджені у війні в Україні, - The Times of Israel. ФОТОрепортаж
Росія вивезла із Сирії свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які були розгорнуті поряд із містом Масіаф на північному заході країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
На супутникових знімках, зроблених 25 серпня компанією Imagesat international (ISI), видно, що ЗРК зникли із військової бази РФ. На знімках від 17 серпня ці ЗРК стоять у порту Тартус, де, як пише ISI, їх завантажили на російське торгове судно SPARTA II.
Корабель 26 серпня прибув до порту Новоросійська, свідчать дані MarineTraffic.
На думку аналітиків ISI, С-300 було перекинуто назад до Росії для посилення засобів ППО, пошкоджених під час війни в Україні.
Топ коментарі
+43 Urs
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залишився якийсь мізер..
По-друге, а чому Ізраїль повинен "радісно потирати лапки"? Наразі між Ізраїлем та Іраном стоять російські війська. Якщо вони підуть, конфронтація між сторонами стане прямою, а цього нікому не треба. Така ціна ізраїльського нейтралітету щодо Росії.
З.Ы.
Вот если бы вы еще написали это не на языке "фашистской Раиссы", то и совсем было бы замечательно.
Вот это, если вас не затруднит, поясните, пожалуйста. Вам не нравится выражение "фашистская Раисса"? Может и имя путен вы попросите написать с большой буквы?
Просто я не люблю болтливых и самоувереных дураков.
Ты просто обыкновенная русская свинья.
Всегда рад пообщаться с альтернативно одаренными представителями русского народа.
И да, еще одно.
С тобой я не разговаривал и твои вопросы мне не заметил.
Засунь их себе в .... Ну, неприлично писать это слово, но сам понимаешь куда надо засовывать непрошенные вопросы невоспитанных людей
Этот чмошник такой воспитанный, что человека, задавшему ему вопрос, называет "**********". Воспитание из тебя аж прет. Друх, карма существует - удивление еще войдет в твою привычку, русский.
Гуляй Вася
С огромным прискорбием вынужден напомнить тебе, что слово расистская" пишется с одним "с".
А ты забавный, весьма.
Немного нервный и дерганый, но вообще то очень милая зверушка.
Вторично, чмоки.
Сколько же вас, вот таких вот русских патриотов раскидало по миру - вот тебя прям закинуло в земли обетованные, если судить по флажку.
Хотя, тут вот на днях, попадались тут такие как ты, иностранцы, "граждане мира", которые не VPN пользуются, а браузером "вездеход" (очень популярный браузер в среде украинской "опозиции")
И тоже как ты делали вид "нейтральных" наблюдателей, не украинцев и не русских. Пока не срезались на таких же мелочах, как и ты.
Видишь ли, не нравится ему, когда коверкают имя его родины
Велика та могутня Росія "ЗАХИЩАЄ" бідний та слабкий Ізраїль від страшних банд бомжів Ірану!
Якщо би не Росія, то Ізраїль вже повністю захопили би.
Я навіть близько не писав те, що ви мені приписуєте. Але якщо вам приємно розуміти саме, що так, то і здоров'я, розумійте.
Але на мою адресу навіщо це писати?
я думаю, після нашої перемоги треба буде розставити акценти правильно - хто дійсно нам є друг, а хто - спідтишка шкодив.
Нагадаю вам старий і мудрий вислів - "У політиці немає друзів, у політиці є інтереси".
Наразі у Польщі, країн Балтії та Британії інтереси полягають у тому, щоб нейтралізувати росію. У Німеччини та Франції інтерес полягає в тому, щоб перестали стріляти з обох сторін. У Китаю та Туреччині інтерес полягає в тому, щоб отримати вигоду за будь-якого результату війни. Це їхній інтерес на сьогодні. А що буде завтра і в чому полягатиме інтерес цих країн після війни, не знає ніхто
И интерес этот уже 74 года существования один - безопасность Израиля, мир и покой для народа Израиль
Сказать это о себе может каждая страна.
А вот сделать далеко не каждая.
Израиль и сказал и сделал.
Чего и вам желаю.
В чем проблема то?
Но не помогает нам так, как помогает вам, потому что боится россию.
Вам действительно это непонятно?!
Помогают тому, кому эта помощь идет на пользу, а не на распил и не в грязь под ногами.
И, кстати, а что оно такое, эта пресловутая "американская помощь"?
3 млрд военной помощи в год, так они в основном идут на совместные военные разработки. Тот же пресловутый "Купол" именно так и построили. А теперь США его закупают, впервые за послевоенный период импортируют оружие.
А что еще? Чем помогают?
Израиль сам, своими силами вошел в 20 передовых индустриальных стран.
И с/х, и наука, и оборонка, и образование...
И одна из самых сильных в мире валют
Все свое. Так чем Америка там "сильно" помогает?
вы в количестве и качестве соперника разницу хотя бы улавливаете, великие воины с арабами?
чтоб сталось с вашим великим израилем, напади на него россия?! я бы и 72 часа вам не дал.
Израиль как государство очень сильно пропитан КГБвшиной и этой идеологией и он неэффективен, если оценить интеллект людей и количество американской помощи.
Кацапам достаточно захватить человека с израильским паспортом (притом даже не батальонщика, а просто мирного жителя) и его обменяют на рабское поклонение целой страны. Забудьте про Израиль. И не забываем про Северную Корею с еще парой тысяч крайне опасных ракет и сотен установок для них. Это тоже может появится на фронте без возможности на это как-то ответить
З таким позором їй тільки припиняти існувати здавшись українцям.
Але Україна і український народ переможе.
Ми сильні!!!
Слава ненці Україні!!! Слава ЗСУ, найсміливішим хлопцям і дівчатам!!!
Слава Господу всемогутньому, який оберігає нас!!!!
Бережи нас Боже!