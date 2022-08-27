Росія повернула з Сирії ЗРК С-300, щоб замінити пошкоджені у війні в Україні, - The Times of Israel. ФОТОрепортаж

Росія вивезла із Сирії свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які були розгорнуті поряд із містом Масіаф на північному заході країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

На супутникових знімках, зроблених 25 серпня компанією Imagesat international (ISI), видно, що ЗРК зникли із військової бази РФ. На знімках від 17 серпня ці ЗРК стоять у порту Тартус, де, як пише ISI, їх завантажили на російське торгове судно SPARTA II.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ могла нелегально завезти зброю із Сирії під виглядом комерційних вантажів, - Bloomberg

Корабель 26 серпня прибув до порту Новоросійська, свідчать дані MarineTraffic.

На думку аналітиків ISI, С-300 було перекинуто назад до Росії для посилення засобів ППО, пошкоджених під час війни в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирійське судно завантажується зерном у порту окупованої Феодосії, - ЗМІ. ФОТО