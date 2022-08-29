Російські окупанти вранці обстріляли Сумщину, всього 16 "прильотів", - ОВА

Війська РФ обстріляли околиці одного з сіл Краснопільської громади.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч в області минула спокійно. Ранок на прикордонні почався обстрілами після 8 ранку. Зі своєї сторони росіяни вгатили з мінометів та САУ по околицях одного з сел Краснопільської громади, усього 16 прильотів", - йдеться в повідомленні.

Попередньо - без жертв та руйнувань.

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