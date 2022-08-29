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Новини
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Переговори про вступ до ЄС можуть початися наступного року, - Стефанішина

стефанішина

Реалістичний час відкриття переговорів про членство у ЄС - 2023 рік.

Про це віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютно реалістично виглядає 2023 рік. ЄС почав з нами працювати не 23 червня. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитальник і ми це робили разом з ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію.

Тобто, розуміння України дуже велике. Тому певні процедури - такі, як скринінг, оцінка ринків, законодавство - це не те, що потребуватиме років, а це вже робота, яку треба оформити. Тому абсолютно реалістично перейти до перемовин після всіх оцінок вже в 2023 році", - зазначила Стефанішина.

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На запитання про те, чому посол ЄС назвав можливим строком "другу половину 2023 року", вона пояснила, що Євросоюз робить прогнози за обережнішим сценарієм.

За її словами, більша ясність щодо початку перемовин з’явиться під кінець 2023 року, коли зберуться на зустріч президенти ЄС і України.

За оцінками Стефанішиної, Україна спроможна виконати вимоги у рамках переговорів протягом навіть трьох років і мова точно не йде про десятиліття.

"У нас жорстка позиція, яка полягає в тому, що ми взяли ініціативу в свої руки. Ми не чекаємо і не сидимо, допоки ЄС нам розкаже як далі рухатися в ЄС. Ми не хочемо йти слідами останніх країн розширення, ми не хочемо бути частиною балканського формату розширення - тому що кожна хвиля розширення має свої певні історичні аспекти.

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Україна отримала формальний статус лише в червні, але до цього ми зробили дуже багато - дуже багато провели реформ, виконали дуже багато зобов’язань по Угоді про асоціацію, що, в принципі, в умовах війни уможливило важливі рішення: транспортний безвіз, приєднання до європейської енергосистеми, анулювання тарифів і квот, і багато-багато речей, які ще стануться на початку року", - пояснила віцепрем’єрка.

Автор: 

перемовини (2859) членство в ЄС (1238) Євросоюз (13358) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (353)


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Топ коментарі
+3
З переслідуванням клоуном опозиції про ЄС і не мрійте.
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29.08.2022 12:11
+2
После приёма Украины ЕС официально введёт процедуру откатов ?
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29.08.2022 12:16
+2
Як тільки Труханов штраф 800 грн виплатить за рішенням суду- так вже можна й в Європу
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29.08.2022 13:08
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Які переговори -- приимаите і не вимахуитесь
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29.08.2022 12:02 Відповісти
Почему со 2-й половины 2023 года? Потому что до того- шашлычки на майские.
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29.08.2022 12:06 Відповісти
З переслідуванням клоуном опозиції про ЄС і не мрійте.
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29.08.2022 12:11 Відповісти
Послухайте ! В Німеччині співробітники нквс були навіть канслерами
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29.08.2022 12:17 Відповісти
После приёма Украины ЕС официально введёт процедуру откатов ?
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29.08.2022 12:16 Відповісти
одні обіцянки
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29.08.2022 12:32 Відповісти
Як тільки Труханов штраф 800 грн виплатить за рішенням суду- так вже можна й в Європу
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29.08.2022 13:08 Відповісти
2023 з січня? Чі будемо чекатиме як влада на островах та крушавелях відпочине від війни ???

до речі - Баканов ВІДПОЧИВАВ В КРУШАВЕЛІ РАЗОМ З КАЦАПАМИ - СБУ і ГРУ і НАБУ АНАЛИЗУВАЛИ ЦІ ФАКТИ ???
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29.08.2022 13:29 Відповісти
Чарівне слово -«можуть!!!»
А «можуть»і не початися головне пукнути в гарній військовій формі,нібито щойно покинула бліндаж і примчала з фронту щоб повідомити про це українцям.Піар технологіі далі використовують зелені обдристанці.
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29.08.2022 13:45 Відповісти
Вместе с Татаровым,Портновым и всяко нечестью от ЗЕ дегиниратов?С такими тварями ;в Европу не пускать.
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29.08.2022 13:47 Відповісти
ти диви, яке. зизооке, со скошеннимі к носу от постоянного вранья глазамі, а таке настирне. нагле і брехливе, як і вся зекоманда.
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29.08.2022 13:54 Відповісти
 
 