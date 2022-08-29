Переговори про вступ до ЄС можуть початися наступного року, - Стефанішина

Реалістичний час відкриття переговорів про членство у ЄС - 2023 рік.

Про це віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютно реалістично виглядає 2023 рік. ЄС почав з нами працювати не 23 червня. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитальник і ми це робили разом з ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію.

Тобто, розуміння України дуже велике. Тому певні процедури - такі, як скринінг, оцінка ринків, законодавство - це не те, що потребуватиме років, а це вже робота, яку треба оформити. Тому абсолютно реалістично перейти до перемовин після всіх оцінок вже в 2023 році", - зазначила Стефанішина.

Читайте: До кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу в ЄС, - Шмигаль

На запитання про те, чому посол ЄС назвав можливим строком "другу половину 2023 року", вона пояснила, що Євросоюз робить прогнози за обережнішим сценарієм.

За її словами, більша ясність щодо початку перемовин з’явиться під кінець 2023 року, коли зберуться на зустріч президенти ЄС і України.

За оцінками Стефанішиної, Україна спроможна виконати вимоги у рамках переговорів протягом навіть трьох років і мова точно не йде про десятиліття.

"У нас жорстка позиція, яка полягає в тому, що ми взяли ініціативу в свої руки. Ми не чекаємо і не сидимо, допоки ЄС нам розкаже як далі рухатися в ЄС. Ми не хочемо йти слідами останніх країн розширення, ми не хочемо бути частиною балканського формату розширення - тому що кожна хвиля розширення має свої певні історичні аспекти.

Також читайте: Україна майже на 70% виконала зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і чекає ясності щодо наступних кроків, - Стефанішина

Україна отримала формальний статус лише в червні, але до цього ми зробили дуже багато - дуже багато провели реформ, виконали дуже багато зобов’язань по Угоді про асоціацію, що, в принципі, в умовах війни уможливило важливі рішення: транспортний безвіз, приєднання до європейської енергосистеми, анулювання тарифів і квот, і багато-багато речей, які ще стануться на початку року", - пояснила віцепрем’єрка.