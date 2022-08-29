ЗСУ знищили практично всі великі мости на окупованій Херсонщині, - ОУВ "Каховка"

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині відрізані від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму.

Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка", інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території", - йдеться в повідомленні.

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