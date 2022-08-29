ЗСУ знищили практично всі великі мости на окупованій Херсонщині, - ОУВ "Каховка"
Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині відрізані від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму.
Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка", інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 аспм мпри
показати весь коментар29.08.2022 13:18
+14 Pawlo Kit
показати весь коментар29.08.2022 13:20
+13 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар29.08.2022 13:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
‼️Максимальне поширення
🇺🇦 Мешканці Херсонщини, якщо у вас є інформація щодо рашистів, якою бажаєте поділитись, запрошуємо на канал @nadzor_kherson . Канал також має чат-бот для швидкої передачі інформації на Херсонському та Миколаївському напрямку.
https://t.me/ukraine_news_0/13082
Було б непогано довбанути по залишкам моста ракетою з напалмом, або білим фосфором. Довготривала пожежа значно послабила б металеві конструкції в середині моста.
Арку кримського моста теж можливо так зруйнувати.