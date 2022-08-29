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Новини Війна
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ЗСУ знищили практично всі великі мости на окупованій Херсонщині, - ОУВ "Каховка"

міст

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині відрізані від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму.

Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка", інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ окопалися на Херсонщині та відмовляються йти в наступ, - командування "Південь"

ЗСУ знищили практично всі великі мости на окупованій Херсонщині, - ОУВ Каховка 01

Автор: 

міст (1231) ЗСУ (7514) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+15
зараз на Херсонському напрямку наші прорвали першу лінію оборони орків, орки тікаю і несуть втрати.
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29.08.2022 13:18
+14
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29.08.2022 13:20
+13
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29.08.2022 13:34
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І по повідомлення сьогодні,ще понтонна переправа в районі Львово (каховський напрямок) разом з технікою!
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29.08.2022 13:15 Відповісти
зараз на Херсонському напрямку наші прорвали першу лінію оборони орків, орки тікаю і несуть втрати.
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29.08.2022 13:18 Відповісти
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29.08.2022 13:20 Відповісти
У В А Г А!

‼️Максимальне поширення

🇺🇦 Мешканці Херсонщини, якщо у вас є інформація щодо рашистів, якою бажаєте поділитись, запрошуємо на канал @nadzor_kherson . Канал також має чат-бот для швидкої передачі інформації на Херсонському та Миколаївському напрямку.
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29.08.2022 13:58 Відповісти
Вот окровавленный лугандонский орк орет о прорыве.

https://t.me/ukraine_news_0/13082
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29.08.2022 14:00 Відповісти
А гепнути по чонгарським мостам забули.
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29.08.2022 13:23 Відповісти
Хорошо бы по мостам у*бать Точкой У. Там заряд побольше чем у Химарсов. Думаю первой же ракетой-двумя мост развалит. Если попадет конечно. Орков закрыть в Херсоне где они ждут наступления ВСУ, перерезав мосты и наступать по левому берегу на Мелитополь. А с Херсона никуда орки уже не денутся.
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29.08.2022 13:24 Відповісти
Будуть одразу організовані перемовини,та припинення вогню,імхо.
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29.08.2022 13:33 Відповісти
Очень даже может быть. И нам сразу наша власть преподнесет 100500 причин почему нам выгодно прекратить огонь и выпустить орков по зеленому коридору из Херсона, мол мы женитакие ми же европейцы.
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29.08.2022 13:53 Відповісти
Точкой У треба раз 10 вдарити, одна може і попаде. Не вигідно.
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29.08.2022 13:37 Відповісти
Можливо в американців є ракети від HIMARS з термобаричним зарядом?
Було б непогано довбанути по залишкам моста ракетою з напалмом, або білим фосфором. Довготривала пожежа значно послабила б металеві конструкції в середині моста.

Арку кримського моста теж можливо так зруйнувати.
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29.08.2022 13:51 Відповісти
Ти диви, готова диспозиція до офензиви! Як у генерала Вейротера: "Da der Feind mit seinem linken Flügel... Zu diesem Endzwecke ist es nötig... Die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne marschiert... die dritte Kolonne marschiert..."
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29.08.2022 16:28 Відповісти
Цікаво, стрьомноусов на якому березі?
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29.08.2022 13:34 Відповісти
Вiн вже давно берегiв не бачить..)
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29.08.2022 15:06 Відповісти
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29.08.2022 13:34 Відповісти
Тепер треба якось не дати втекти. Знищіти, або краще в полон взяти.
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29.08.2022 13:38 Відповісти
Не згоден!! Краще знищити, щоб назавжди зникло бажання лізти в Україну!
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29.08.2022 13:50 Відповісти
не забувай, скільки наших в полоні, і їх теж треба визволять
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29.08.2022 14:42 Відповісти
Забути не можу. Не знаю. Де статистика? То ж є таємні дані.
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29.08.2022 15:07 Відповісти
Поміняти на наших, інших знищити. Там їх 25 бтг.
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29.08.2022 16:07 Відповісти
Чувствую, что в следующий сезон в Каховском водохранилище будет много раков.
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29.08.2022 14:50 Відповісти
Так ото ж...Ми ще крабiв "мацьковських" не знайшли куди подiти...Омари- не наш експортний напрямок..)
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29.08.2022 15:10 Відповісти
 
 