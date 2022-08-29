Норвегія планує виділити два мільярди крон на забезпечення України газом

Уряд Норвегії пропонує виділити 2 мільярди норвезьких крон для того, щоб українці могли забезпечити себе газом для зимового періоду на тлі російської агресії.

Про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна призвела до того, що Україна потребує негайної зовнішньої підтримки. Україна звернулася до Норвегії з проханням узяти на себе головну роль у забезпеченні доступу до енергоносіїв. Ми стежимо за ситуацією і пропонуємо витратити два мільярди крон на закупівлю українцями газу восени та взимку", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стере.

Як зазначається, під час відвідування Києва у липні Стере оголосив, що Норвегія збільшить підтримку України до 10 мільярдів норвезьких крон у 2022 та 2023 роках.

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"Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе цієї зими зберегти тепло в лікарнях і школах України, а також надасть багатьом можливість готувати гарячу їжу", – заявив Стере.

Норвегія планує використовувати Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) як канал для підтримки закупівель газу для України. Норвегія також закликала інші країни надати підтримку для закупівлі газу через ЄБРР.

"У березні Україна звернулася до Банку з проханням про підтримку щодо закупівлі газу для компенсації втрат власного газу та імпорту після вторгнення Росії. Норвегія та інші донори допоможуть Україні у закупівлі та зберіганні газу", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Гюйтфельдт.