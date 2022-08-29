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По Миколаєву сьогодні вдень ударили 12 ворожих ракет

могилянка,миколаїв

По Миколаєву сьогодні вдень влучило 12 ворожих ракет, хоча російські загарбники випустили більше.

Яке інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Усього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)", - написав Кім.

Як повідомлялося, в результаті ракетного обстрілу Миколаєва загинули двоє мирних жителів, ще 11 дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві лунають вибухи, обстрілюють центр міста, - Кім

Автор: 

Миколаїв (1797) ракети (4012) Кім Віталій (471)


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Тварюки рашистські! Коли вони вже усі нарешті виздихають?
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29.08.2022 20:04 Відповісти
Безсила злоба проклятих кацапів
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29.08.2022 21:26 Відповісти
 
 