По Миколаєву сьогодні вдень ударили 12 ворожих ракет

По Миколаєву сьогодні вдень влучило 12 ворожих ракет, хоча російські загарбники випустили більше.

Яке інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Усього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)", - написав Кім.

Як повідомлялося, в результаті ракетного обстрілу Миколаєва загинули двоє мирних жителів, ще 11 дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві лунають вибухи, обстрілюють центр міста, - Кім