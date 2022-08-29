По Миколаєву сьогодні вдень ударили 12 ворожих ракет
По Миколаєву сьогодні вдень влучило 12 ворожих ракет, хоча російські загарбники випустили більше.
Яке інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Усього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)", - написав Кім.
Як повідомлялося, в результаті ракетного обстрілу Миколаєва загинули двоє мирних жителів, ще 11 дістали поранення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оксана Фесенко
показати весь коментар29.08.2022 20:04 Відповісти Мені подобається 4
Василий Воробец
показати весь коментар29.08.2022 21:26 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль