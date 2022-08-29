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У Миколаєві лунають вибухи, обстрілюють центр міста, - Кім

вибух,обстріл

У Миколаєві лунають вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття!" - йдеться у повідомленні.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав: "Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо зі сховища".

Також читайте: Доба на Миколаївщині: рашисти вдарили по Миколаєву з РСЗВ "Смерч" та "Ураган", у області від обстрілів росіян загинула людина, - ОВА

вибух (4440) Миколаїв (1797) Сєнкевич Олександр (229)


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У орків на Херсонщині агонія мабуть
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29.08.2022 15:41 Відповісти
Миколаїв захищає Одесу а Херсон Миколаїв-треба його терміново визволяти,бо Миколаївцям вже занадто дісталося.
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29.08.2022 15:45 Відповісти
раскажи мелитополю везде параша обнаглела как у себя дома хозяйничает..предлагаю расстреливать всех на месте..от бедра лучше с нагана и тт..и вешать руссикх фашиков на столбах..
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29.08.2022 15:50 Відповісти
Як раз з Херсону і йдуть ракетні удари - Херсон треба було захищати 24, як і весь південь з сходом. Зараз дуже потужно херачать по Миколаїву - пів міста у диму.
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29.08.2022 15:50 Відповісти
Ці тварі рашистскі можуть тільки дітей вбивать та по цивільних бити,як гопнік як получає по морді від дорослих злість зганяє на звичайних людей,таких мразів потрібно знищувати і не брати в полон
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29.08.2022 15:47 Відповісти
бьют с крымских мысов бастионами всяческими и т.п.
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29.08.2022 15:49 Відповісти
Б'ють з Херсонської області С 300, Смерчі, Піони. З кримських мисів б'ють туд де вищепереховане не достає.
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29.08.2022 16:06 Відповісти
Куди хімарси дивляться?
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29.08.2022 16:11 Відповісти
Надавайте точні координати в момент розгортання тварюк перед залпом. Зможете
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29.08.2022 16:15 Відповісти
 
 