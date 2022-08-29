У Миколаєві лунають вибухи, обстрілюють центр міста, - Кім

У Миколаєві лунають вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття!" - йдеться у повідомленні.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав: "Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо зі сховища".

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