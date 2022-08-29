В Николаеве раздаются взрывы, обстреливают центр города, - Ким
В Николаеве раздаются взрывы, в городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие!" - говорится в сообщении.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил: "Плотно обстреливают центр города. Есть еще выходы ракет. Не выходим из убежища".
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Mykola Trofimenko #528418
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