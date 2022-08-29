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Новости Война
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В Николаеве раздаются взрывы, обстреливают центр города, - Ким

вибух,обстріл

В Николаеве раздаются взрывы, в городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие!" - говорится в сообщении.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил: "Плотно обстреливают центр города. Есть еще выходы ракет. Не выходим из убежища".

Автор: 

взрыв (6728) Николаев (2144) Сенкевич Александр (188)


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У орків на Херсонщині агонія мабуть
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29.08.2022 15:41 Ответить
Миколаїв захищає Одесу а Херсон Миколаїв-треба його терміново визволяти,бо Миколаївцям вже занадто дісталося.
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29.08.2022 15:45 Ответить
раскажи мелитополю везде параша обнаглела как у себя дома хозяйничает..предлагаю расстреливать всех на месте..от бедра лучше с нагана и тт..и вешать руссикх фашиков на столбах..
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29.08.2022 15:50 Ответить
Як раз з Херсону і йдуть ракетні удари - Херсон треба було захищати 24, як і весь південь з сходом. Зараз дуже потужно херачать по Миколаїву - пів міста у диму.
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29.08.2022 15:50 Ответить
Ці тварі рашистскі можуть тільки дітей вбивать та по цивільних бити,як гопнік як получає по морді від дорослих злість зганяє на звичайних людей,таких мразів потрібно знищувати і не брати в полон
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29.08.2022 15:47 Ответить
бьют с крымских мысов бастионами всяческими и т.п.
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29.08.2022 15:49 Ответить
Б'ють з Херсонської області С 300, Смерчі, Піони. З кримських мисів б'ють туд де вищепереховане не достає.
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29.08.2022 16:06 Ответить
Куди хімарси дивляться?
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29.08.2022 16:11 Ответить
Надавайте точні координати в момент розгортання тварюк перед залпом. Зможете
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29.08.2022 16:15 Ответить
 
 