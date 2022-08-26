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Новости Война
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Ночью в Николаеве раздавались взрывы, - Ким

миколаїв

Ночью, 26 августа, около 3:30 в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Днем, 25 августа, в 14:25 обстрелы подверглись с. Лупарево Галицыновской громады Николаевского района, в результате чего возник пожар хозяйственной постройки. Без пострадавших.

В Баштанском районе вчера, 25 августа, ориентировочно в 10:00, 20:30, 23:30 и сегодня, 26 августа, около 05:30 были обстреляны деревни Широкое и Красная Долина Широковской громады. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, повреждены две сельхозпостройки домохозяйств. Пострадавших нет.

"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Вечером, 25 августа, ориентировочно в 18:10 были обстрелы пгт Березнеговатое. По информации ОК "Південь", удар был нанесен реактивными системами залпового огня "Ураган". Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без жертв", - говорится в сообщении.

Также читайте: В течение 25 августа на южном направлении уничтожены 20 оккупантов, 2 единицы автомобильной техники и узел связи полка, - ОК "Південь"

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

армия РФ (19057) Николаев (2138) Николаевская область (2107) обстрел (26906)


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було б дивно якби не лунали.. може там всі касаби здохли??
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26.08.2022 08:41 Ответить
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26.08.2022 08:56 Ответить
Так він зі "Слуг", а "слуги" якраз мають на війні заробляти. Вся гуманітарка, яка йде з Європи під контролем "слуг", наприклад Коляна Котлети, де знаміються етикетки і направляється в торгові мережі. Але ви не забувайте, що барига не Володя, а Петро, бо так сказали по телевізору "1+1" і щирий українець бігус.
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26.08.2022 09:36 Ответить
В Николаевской области воюет мой младший сын...,старший в Харьковской.. Слава Богу оба живы💪👍
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26.08.2022 09:20 Ответить
Бог їх береже!
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26.08.2022 10:29 Ответить
Хай вертаються та будуть багатими,брате!
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26.08.2022 10:41 Ответить
 
 