Ночью в Николаеве раздавались взрывы, - Ким

Ночью, 26 августа, около 3:30 в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Днем, 25 августа, в 14:25 обстрелы подверглись с. Лупарево Галицыновской громады Николаевского района, в результате чего возник пожар хозяйственной постройки. Без пострадавших.

В Баштанском районе вчера, 25 августа, ориентировочно в 10:00, 20:30, 23:30 и сегодня, 26 августа, около 05:30 были обстреляны деревни Широкое и Красная Долина Широковской громады. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, повреждены две сельхозпостройки домохозяйств. Пострадавших нет.

"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Вечером, 25 августа, ориентировочно в 18:10 были обстрелы пгт Березнеговатое. По информации ОК "Південь", удар был нанесен реактивными системами залпового огня "Ураган". Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без жертв", - говорится в сообщении.

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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.