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Новини Війна
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Вночі у Миколаєві лунали вибухи, - Кім

миколаїв

Вночі, 26 серпня, близько 03:30 у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Вдень, 25 серпня, о 14:25 обстрілів зазнало с. Лупарево Галицинівської громади Миколаївського району, внаслідок чого виникла пожежа господарчої споруди. Без постраждалих.

У Баштанському районі вчора, 25 серпня, орієнтовно о 10:00, 20:30, 23:30 та сьогодні, 26 серпня, близько 05:30 були обстріли сіл Широке і Червона Долина Широківської громади. Влучання були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Ввечері, 25 серпня, орієнтовно о 18:10 були обстріли смт Березнегувате. За інформацією ОК "Південь", удар був завданий реактивними системами залпового вогню "Ураган". Влучання по сільськогосподарських площах. Без жертв", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Протягом 25 серпня на південному напрямку знищено 20 окупантів, 2 одиниці автомобільної техніки та вузол зв’язку полку, - ОК "Південь"

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Автор: 

армія рф (17207) Миколаїв (1792) Миколаївська область (2258) обстріл (28228)


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було б дивно якби не лунали.. може там всі касаби здохли??
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26.08.2022 08:41 Відповісти
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26.08.2022 08:56 Відповісти
Так він зі "Слуг", а "слуги" якраз мають на війні заробляти. Вся гуманітарка, яка йде з Європи під контролем "слуг", наприклад Коляна Котлети, де знаміються етикетки і направляється в торгові мережі. Але ви не забувайте, що барига не Володя, а Петро, бо так сказали по телевізору "1+1" і щирий українець бігус.
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26.08.2022 09:36 Відповісти
В Николаевской области воюет мой младший сын...,старший в Харьковской.. Слава Богу оба живы💪👍
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26.08.2022 09:20 Відповісти
Бог їх береже!
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26.08.2022 10:29 Відповісти
Хай вертаються та будуть багатими,брате!
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26.08.2022 10:41 Відповісти
 
 