Вночі у Миколаєві лунали вибухи, - Кім

Вночі, 26 серпня, близько 03:30 у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Вдень, 25 серпня, о 14:25 обстрілів зазнало с. Лупарево Галицинівської громади Миколаївського району, внаслідок чого виникла пожежа господарчої споруди. Без постраждалих.

У Баштанському районі вчора, 25 серпня, орієнтовно о 10:00, 20:30, 23:30 та сьогодні, 26 серпня, близько 05:30 були обстріли сіл Широке і Червона Долина Широківської громади. Влучання були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Ввечері, 25 серпня, орієнтовно о 18:10 були обстріли смт Березнегувате. За інформацією ОК "Південь", удар був завданий реактивними системами залпового вогню "Ураган". Влучання по сільськогосподарських площах. Без жертв", - йдеться у повідомленні.

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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.