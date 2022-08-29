В разі аварії на ЗАЕС евакуації підлягають 69 населених пунктів, - ОВА

Влада Запорізької області має два плани евакуації населення в разі аварії на АЕС - для мирного часу і для умов військової агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі пресслужба Запорізької ОВА, передає Укрінформ.

"Підготовлено два плани евакуації мирного населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на АЕС: на мирний час та в умовах військової агресії", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками фахівців, евакуації підлягають 69 населених пунктів області, зазначили в обладміністрації.

Начальник ОВА Олександр Старух зауважив, що в громадах наявні всі засоби безпеки та лікарські препарати на випадок НС. Утім, найбільше у критичній ситуації допомагає спокій та аналіз наявної ситуації. Очільник ЗОВА нагадав, що у разі аварії на атомній електростанції варто уважно відстежувати інформацію та виконувати настанови, адже досвід евакуації вже напрацьовано.

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"Щоденно обласна військова адміністрація займається евакуацією людей. Досвід роботи з вивезенням переселенців із гарячих точок навчив нас, як зробити цей процес швидким та організованим. Маємо контакт з головами РВА та територіальних громад, тому у разі виникнення надзвичайної ситуації ми будемо готові", - запевнив Старух.