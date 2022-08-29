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В разі аварії на ЗАЕС евакуації підлягають 69 населених пунктів, - ОВА

заес

Влада Запорізької області має два плани евакуації населення в разі аварії на АЕС - для мирного часу і для умов військової агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі пресслужба Запорізької ОВА, передає Укрінформ.

"Підготовлено два плани евакуації мирного населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на АЕС: на мирний час та в умовах військової агресії", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками фахівців, евакуації підлягають 69 населених пунктів області, зазначили в обладміністрації.

Начальник ОВА Олександр Старух зауважив, що в громадах наявні всі засоби безпеки та лікарські препарати на випадок НС. Утім, найбільше у критичній ситуації допомагає спокій та аналіз наявної ситуації. Очільник ЗОВА нагадав, що у разі аварії на атомній електростанції варто уважно відстежувати інформацію та виконувати настанови, адже досвід евакуації вже напрацьовано.

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"Щоденно обласна військова адміністрація займається евакуацією людей. Досвід роботи з вивезенням переселенців із гарячих точок навчив нас, як зробити цей процес швидким та організованим. Маємо контакт з головами РВА та територіальних громад, тому у разі виникнення надзвичайної ситуації ми будемо готові", - запевнив Старух.

Автор: 

евакуація (2308) Запорізька АЕС (1403)


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Ми їмо сало і радіакція нас не бере.
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29.08.2022 19:21 Відповісти
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29.08.2022 19:32 Відповісти
Pauluskp

@pauluskp

· 2 год

Крыша Запорожской АЭС. Пишут, это помещение, где хранится топливо.
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29.08.2022 19:33 Відповісти
Де пишуть? Дайте посилання
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29.08.2022 20:27 Відповісти
Запомните самоубийцы рабсейские фашисты, без возмездия ваши действия не останутся, как и сейчас в обычной войне, так и ядерной. Светиться будете, как йолка.
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29.08.2022 19:54 Відповісти
Помнится, во время чернобыльской аварии. украинцев выручал его величество - алкоголь. Сегодня Европа явно не готова до такой вакцинации. Ну, разве что, может быть, Франция...
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29.08.2022 19:56 Відповісти
Водка и прочие спиртные напитки никогда не спасут от радиации, даже если облиться ими с ног до головы. Во-первых, какого-либо антирадиационного воздействия у алкоголя нет. Максимум, на что он способен, - это притупить восприятие, чтобы внешние стрессовые факторы не вызывали панические атаки.
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29.08.2022 20:01 Відповісти
Це все байки про алкоголь. Я ліквідітор на ЧАЕС травень 1986 р. Випили весь самогон в межах нашого палаточного містечка та спирт, привезений пожежними і нікому це не допомогло. З нашого загону кількістю 25 чол. від 19 років до 42 років віку, живими на довоєнний перід залишилося 4 (чотири) ліквідатори разом зі мною і ми всі з величезними проблемами по здоров'ю.
Так що все це байки про алкоголь.
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29.08.2022 20:05 Відповісти
Благодаря наличию полифенольных соединений 2-4 бокала красного вина в сутки снижают воздействие радиации примерно в 1,5 раза. В красном вине имеется и ниацин (витамин В3, или РР), эффективный для профилактики радиационного поражения тканей и для восстановления повреждений. Но его содержание слишком мало: суточная доза ниацина содержится примерно в 20 литрах вина. https://www.vokrugsveta.ru/quiz/229431/ (c)
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30.08.2022 19:40 Відповісти
 
 