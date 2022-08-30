Окупанти анонсують на 1 вересня відкриття 16 шкіл у Маріуполі

Окупанти до шкіл Маріуполя завезли близько 5000 російських пропагандистських книжок. Також вони анонсують 1 вересня відкриття 16 шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Саблін від "Єдиної Росії" завіз близько 5000 штук книжок до Маріуполя - це різні казки та дитяча пропагандистка література. Всю українську літературу зі шкіл давно вилучили", - розказав він.

За інформацією Андрющенка, окупанти на 1 вересня анонсують відкриття 16 шкіл у місті, але скільки насправді будуть працювати невідомо.

"Пішла інформація, що не всі школи, які вони анонсують, будуть готові. Тому вони вже починають казати, що деякі школи почнуть працювати з 1 жовтня. Пушилін каже, що у Маріуполі буде відремонтовано всього 16 соціальних об'єктів станом на 1 вересня", - розказав Андрющенко.

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Також у Маріуполі бракує вчителів, які готові співпрацювати з ними.

"Тиск на освітян продовжується. Мало хто з того тиску може вискочити. Окупанти також кажуть, що будуть привезені вчителі з Росії. У першу чергу це будуть викладачі російської мови, літератури та історії", - розказав Андрющенко.

Він додав, що вчителям з Росії пропонують зарплатню у розмірі 75 тисяч рублів.

"Ми майже впевнені, що частину оцих будинків - "курників Путіна", які будують окупанти, готують для таких гастарбайтерів з Росії, а не для маріупольців", - додав Андрющенко.

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