Українські воїни завдали удару по окупантах у Херсоні. ВIДЕО

Українські воїни завдали чергового удару по окупантах у Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці міста публікують відеозаписи, на яких зафіксована пожежа та вибухи.

"Херсон. Наші мочать кацапів", - каже на записі один з авторів такого відео.

За інформацією деяких джерел, українські воїни знищили штаб окупантів в Херсоні.

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Утім, є інформація і про нові удари по Антонівському мосту.

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