Українські воїни завдали удару по окупантах у Херсоні. ВIДЕО
Українські воїни завдали чергового удару по окупантах у Херсоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці міста публікують відеозаписи, на яких зафіксована пожежа та вибухи.
"Херсон. Наші мочать кацапів", - каже на записі один з авторів такого відео.
За інформацією деяких джерел, українські воїни знищили штаб окупантів в Херсоні.
Утім, є інформація і про нові удари по Антонівському мосту.
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Кінофільм наповнений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC любов'ю головного героя Титаренка (Л. Бикова) до Батьківщини - в одному з епізодів, він каже побратимам: «Як же ви не помітили - ми ж сьогодні над моєю Україною билися… де і повітря інше, а небо блакитніше і земля зеленіша!».
ГЕРОЯМ СЛАВА!