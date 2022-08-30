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Українські воїни завдали удару по окупантах у Херсоні. ВIДЕО

Українські воїни завдали чергового удару по окупантах у Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці міста публікують відеозаписи, на яких зафіксована пожежа та вибухи.

 "Херсон. Наші мочать кацапів", - каже на записі один з авторів такого відео.

За інформацією деяких джерел, українські воїни знищили штаб окупантів в Херсоні.

Українські воїни завдали удару по окупантах у Херсоні 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Братчук. ФОТО

Утім, є інформація і про нові удари по Антонівському мосту.

Українські воїни завдали удару по окупантах у Херсоні 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали вогневого удару по понтонній переправі в окупованому Херсоні. ФОТО

Автор: 

Херсон (3341)


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Топ коментарі
+36
Кацапи , здохнете всі в нашій краіні , бо ми вас не кликали 😠‼️
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30.08.2022 12:14
+33
Удачи вам наши Герои !!!
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30.08.2022 12:11
+27
А як файно горить та вибухає!
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30.08.2022 12:16
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30.08.2022 12:11 Відповісти
Херсон -Украина ! 💙💛❤️ 🙏🙏🙏❤️💙💛✊✊✊Слава ЗСУ ‼️🍀🍀🍀
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30.08.2022 21:43 Відповісти
Удачи вам наши Герои !!!
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30.08.2022 12:11 Відповісти
Кацапи , здохнете всі в нашій краіні , бо ми вас не кликали 😠‼️
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30.08.2022 12:14 Відповісти
какой то ХЕР вам а не град получается для кацапов а они на что то налеются на рехзферендум поцы!!!!!
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30.08.2022 12:14 Відповісти
А як файно горить та вибухає!
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30.08.2022 12:16 Відповісти
Это типа мистер Джавелин Байрактарович HIMARS атакує щурів Шарікових путлера? Гарна справа... Слава ЗСУ💙💛👍💪👌
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30.08.2022 12:30 Відповісти
Звичайна фраза:"НАШІ мочуть КАЦАПІВ".А як приємно☺👏👏👏
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30.08.2022 13:02 Відповісти
наша кохана Таврія із рафінованим суржиком "мочуть кацапів" !

" !"

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30.08.2022 16:54 Відповісти
... і онуки "старіков"
Кінофільм наповнений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC любов'ю головного героя Титаренка (Л. Бикова) до Батьківщини - в одному з епізодів, він каже побратимам: «Як же ви не помітили - ми ж сьогодні над моєю Україною билися… де і повітря інше, а небо блакитніше і земля зеленіша!».

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30.08.2022 17:19 Відповісти
по гондонному мосту ує..башили !
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30.08.2022 16:50 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.08.2022 17:31 Відповісти
саме хотів написати
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30.08.2022 19:55 Відповісти
Огромное спасибо украинцам что снимают куда прилетело. Это очень помогает ВСУ корректировать огонь и контролировать результаты из нескольких источников
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30.08.2022 18:38 Відповісти
Так не хочется уезжать из Херсона. Здесь всё так по-домашнему....))
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30.08.2022 21:37 Відповісти
 
 