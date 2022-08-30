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В Херсоні підірвали авто окупанта - керівника "місцевої автоінспекції" Снєшина. Він живий
Вибуховий пристрій із рубленими цвяхами спрацював, коли Снєшин їхав містом в автомобілі з дружиною та донькою.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.
38 річний Снєшин, який очолює в окупаційній адміністрації "Головне управління із забезпечення безпеки дорожнього руху", їхав з родиною в авто Паровозним провулком. В автомобілі, крім нього, були дружина та семирічна донька.
В цей час вибухунув радіокерований пристрій.
Машина ушкоджена, пасажири не постраждали.
Окупанти порушили "кримінальну справу" за статтею "посягання на життя співробітника поліції".
Топ коментарі
+10 Michael Krishtopa #467378
показати весь коментар30.08.2022 12:19
+10 VOLVO XC 70
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+8 Amber
показати весь коментар30.08.2022 12:19
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якщо пощастить тварюкам !
Геть із Украіни кацапська мразь разом з колаборантами !😡
нехай би дитина залишилась живою 😠
Треба уже як підірвали так підірвали!
Поселились в квартирі якогось розстріляного укропа - море, фрукти, по-домашньому, красота. І на тобі...
Объясните мне непутевому - что такое "бревенчатые гвозди"?