В Херсоні підірвали авто окупанта - керівника "місцевої автоінспекції" Снєшина. Він живий

Вибуховий пристрій із рубленими цвяхами спрацював, коли Снєшин їхав містом в автомобілі з дружиною та донькою.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

38 річний Снєшин, який очолює в окупаційній адміністрації "Головне управління із забезпечення безпеки дорожнього руху", їхав з родиною в авто Паровозним провулком. В автомобілі, крім нього, були дружина та семирічна донька.

В цей час вибухунув радіокерований пристрій.

Машина ушкоджена, пасажири не постраждали.

Окупанти порушили "кримінальну справу" за статтею "посягання на життя співробітника поліції".

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