УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10894 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
7 392 30

В Херсоні підірвали авто окупанта - керівника "місцевої автоінспекції" Снєшина. Він живий

полиция

Вибуховий пристрій із рубленими цвяхами спрацював, коли Снєшин їхав містом в автомобілі з дружиною та донькою.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

38 річний Снєшин, який очолює в окупаційній адміністрації "Головне управління із забезпечення безпеки дорожнього руху", їхав з родиною в авто Паровозним провулком. В автомобілі, крім нього, були дружина та семирічна донька.

В цей час вибухунув радіокерований пристрій.

Машина ушкоджена, пасажири не постраждали.

Окупанти порушили "кримінальну справу" за статтею "посягання на життя співробітника поліції".

Також читайте: Партизани і розкол серед окупантів становлять загрозу російському контролю над захопленими територіями, - ISW

Автор: 

вибух (4441) окупація (6680) Херсон (3341) партизани (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
обделался лёгким испугом
показати весь коментар
30.08.2022 12:19
+10
думаю был расчитан подрыв чтобы обосрався и задумался что дальше все прямо в канцелярию Небесную надо лететь...
показати весь коментар
30.08.2022 12:19
+8
Окупанти можуть тільки заглянути нашим партизанам в одне місце ,
якщо пощастить тварюкам !

Геть із Украіни кацапська мразь разом з колаборантами !😡
показати весь коментар
30.08.2022 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обделался лёгким испугом
показати весь коментар
30.08.2022 12:19 Відповісти
або просто обдєлался
показати весь коментар
30.08.2022 12:39 Відповісти
Окупанти можуть тільки заглянути нашим партизанам в одне місце ,
якщо пощастить тварюкам !

Геть із Украіни кацапська мразь разом з колаборантами !😡
показати весь коментар
30.08.2022 12:19 Відповісти
Ху... пардон - Не так добре як хотілось би...
показати весь коментар
30.08.2022 12:19 Відповісти
думаю был расчитан подрыв чтобы обосрався и задумался что дальше все прямо в канцелярию Небесную надо лететь...
показати весь коментар
30.08.2022 12:19 Відповісти
теж так вважаю, враховуючи факт, що в авто була дитина.
показати весь коментар
30.08.2022 13:30 Відповісти
«Газпром» просто сжёг газ на 18 миллиардов рублей вместо поставок ЕС.
показати весь коментар
30.08.2022 12:20 Відповісти
а на скільки загубили природу, спалили кислороду!!!!! чому такі аномалії на планеті? рашисти будьте прокляті! своїми діями вбивають рідну нашу Землю!!!
показати весь коментар
30.08.2022 13:10 Відповісти
Дуже шкода , що тварюку Смєшина , не порвало на шматки ,
нехай би дитина залишилась живою 😠
показати весь коментар
30.08.2022 12:21 Відповісти
Нащо? там росте таке ж як і він.
показати весь коментар
30.08.2022 12:40 Відповісти
Діти , то святе 🙁
показати весь коментар
30.08.2022 13:22 Відповісти
Это такой же кусок гавна, как и папаша, только пока маленький. ***** гавно жалеть!
показати весь коментар
30.08.2022 14:15 Відповісти
Не російські. Російські діти - це майбутні вбивці українців.
показати весь коментар
30.08.2022 15:53 Відповісти
Ничего, что живой, главное чтоб колека
показати весь коментар
30.08.2022 12:22 Відповісти
Почав ходити ривками.
показати весь коментар
30.08.2022 12:25 Відповісти
Почав негативно рухатись вперед
показати весь коментар
30.08.2022 12:31 Відповісти
Останні дані -- ходит кругами.
показати весь коментар
30.08.2022 12:43 Відповісти
Не сдохла падла, поэтому лайк поставить не могу.
показати весь коментар
30.08.2022 12:24 Відповісти
тю, це або мусорська вистава, або неповнолітні патріоти тренуються партизанити (схоже на вік 10-12)
показати весь коментар
30.08.2022 12:25 Відповісти
А жаль
показати весь коментар
30.08.2022 12:27 Відповісти
Ну от на ху таке робить!
Треба уже як підірвали так підірвали!
показати весь коментар
30.08.2022 12:27 Відповісти
діти...
показати весь коментар
30.08.2022 12:59 Відповісти
Де ви там дітей побачили? Там тільки окупантський виродок, який виросте і буде нас знищувати
показати весь коментар
30.08.2022 15:54 Відповісти
Цікаво що цей смєшин сам з воронежа і вже перевіз сюди сімейство.
Поселились в квартирі якогось розстріляного укропа - море, фрукти, по-домашньому, красота. І на тобі...
показати весь коментар
30.08.2022 12:33 Відповісти
прикол... стремоусов вже зїб**ся на воронеж, а цей навпаки - приперся
показати весь коментар
30.08.2022 12:42 Відповісти
Пропустили слово "временно" в заголовке статьи. Временно жив.
показати весь коментар
30.08.2022 13:06 Відповісти
Надапаффтарить Жаль танець Єнота відтерміновується, але нічого, заради такої звістки можемо і зачекати... але недовго
показати весь коментар
30.08.2022 13:08 Відповісти
\\Взрывное устройство с бревенчатыми гвоздями \\\
Объясните мне непутевому - что такое "бревенчатые гвозди"?
показати весь коментар
30.08.2022 13:49 Відповісти
Цвяхи товщиною в колоду...))...
показати весь коментар
31.08.2022 12:43 Відповісти
популярный флеш-моб в среде колаборантов: садясь в автомобиль, оставляй жопу дома.
показати весь коментар
30.08.2022 14:31 Відповісти
 
 