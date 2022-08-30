В канцелярії президента Латвії Левітса проігнорували російськомовний лист євродепутатки Жданок
Канцелярія президента Латвії Егілса Левітса лишила без відповіді відкритий лист депутатки Європарламенту Тетяни Жданок. У написаному переважно російською листі вона вимагала закликала пояснити, чому на сайті глави держави більше не буде цієї мови.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
Тетяна Жданок написала відкритого листа, в якому закликала президента Егілса Левітса відповісти на ряд запитань щодо російської мови. Вона просила його пояснити, чому на сайті президента Латвії будуть тільки латиська та англійські версії. А також хотіла, щоб Левітс розтлумачив свої слова про те, що частину жителів Латвії слід "просто ізолювати".
Але в канцелярії президента лист лишили без відповіді. Там пояснили, що за законом зобов’язані розглядати лише документи, написані державною мовою. Документи ж російською приймають, лише до них додано нотаріально посвідчений переклад.
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ото дурноголове касапське створіння..
Тут, значит, какой-то москаль решает научить местных уму-разуму, вылазит на сцену и в микрофон со своим поганым москальским акцентом:
- Ну и чиииииво вы тууууут стоииииите? мааажиииит луучшиии таааанцииивать?
Я смотрю, братва оживилась, поднимаются, значит за ним на сцену, берут его за шкирку, стягивают уже за сцену и давай его там метелить!
Вот так и с этим "русскоязычным депутатом" надо, иначе они не понимают
Російською правди не скажуть, нема чого й час витрачати...
И, кстати:
"...В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) российского вторжения на Украину проголосовала против резолюции Европейского парламента в поддержку Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] "
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А Президент Латвії, Егіл Левітс, який нахєр послав цю Таню Жданок з її російською мовою, насправді син, УВАГА! Іони Мойсейовича Левіта.
Ой-вей, що у світі робиться.
У бідного антисеміта всі пукани від смутку тріснули
не перестають радувати
ЄС зобов'язане негайно модернізувати своє законодавство інакше рашка перетворить громадян єс в таке ж гівно як громадяни рф.
Тому вчіть литовську, латвійську, естонську, УКРАЇНСЬКУ, англійську, німецьку та інші мови!!!!
А за рюзькій язик-- ЗАБУДЬТЕ, або засуньте його в ЖОПУ!!!