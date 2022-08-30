В канцелярії президента Латвії Левітса проігнорували російськомовний лист євродепутатки Жданок

Канцелярія президента Латвії Егілса Левітса лишила без відповіді відкритий лист депутатки Європарламенту Тетяни Жданок. У написаному переважно російською листі вона вимагала закликала пояснити, чому на сайті глави держави більше не буде цієї мови.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Тетяна Жданок написала відкритого листа, в якому закликала президента Егілса Левітса відповісти на ряд запитань щодо російської мови. Вона просила його пояснити, чому на сайті президента Латвії будуть тільки латиська та англійські версії. А також хотіла, щоб Левітс розтлумачив свої слова про те, що частину жителів Латвії слід "просто ізолювати".

Але в канцелярії президента лист лишили без відповіді. Там пояснили, що за законом зобов’язані розглядати лише документи, написані державною мовою. Документи ж російською приймають, лише до них додано нотаріально посвідчений переклад.

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