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В канцелярії президента Латвії Левітса проігнорували російськомовний лист євродепутатки Жданок

язык,русский

Канцелярія президента Латвії Егілса Левітса лишила без відповіді відкритий лист депутатки Європарламенту Тетяни Жданок. У написаному переважно російською листі вона вимагала закликала пояснити, чому на сайті глави держави більше не буде цієї мови.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Тетяна Жданок написала відкритого листа, в якому закликала президента Егілса Левітса відповісти на ряд запитань щодо російської мови. Вона просила його пояснити, чому на сайті президента Латвії будуть тільки латиська та англійські версії. А також хотіла, щоб Левітс розтлумачив свої слова про те, що частину жителів Латвії слід "просто ізолювати".

Але в канцелярії президента лист лишили без відповіді. Там пояснили, що за законом зобов’язані розглядати лише документи, написані державною мовою. Документи ж російською приймають, лише до них додано нотаріально посвідчений переклад.

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Автор: 

Латвія (1345) російська мова (304) Левітс Егілс (40)


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Топ коментарі
+33
eta sterva (zhdanok) - uzhe 30 let nam GADIT...vse nikak sdohnutj nemozhe🤬
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30.08.2022 15:30
+24
респект Латвії

ото дурноголове касапське створіння..
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30.08.2022 15:30
+19
а почему сайт путлера без латвийского ей не интересно?
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30.08.2022 15:32
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eta sterva (zhdanok) - uzhe 30 let nam GADIT...vse nikak sdohnutj nemozhe🤬
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30.08.2022 15:30 Відповісти
так допоможіть)
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30.08.2022 15:31 Відповісти
posadjat
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30.08.2022 15:33 Відповісти
а хто цю курву вибрав депутаткою? може якось відкликати мандат можна?
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30.08.2022 15:46 Відповісти
рускаязичниє, які систематично гядять країні, з якої їх не випхаєш
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30.08.2022 15:53 Відповісти
problema taka - v LV e odna partija dlja vatanov-sovkov , i 10 partij dlja ostljnih izberatelei.....vot ana i popadaet v nashu "radu" i hren ti s nei chevo sdelaesh....
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30.08.2022 15:54 Відповісти
заборонити діяльність цієї партії церез якісь петиції чи іншим шляхом не можливо?
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30.08.2022 15:58 Відповісти
nu poka shto nepoluchalos posmotrim sho bude dali....nashe "SBU" prismatrivajut za nei davno - no ona "skolzkaja"🤬 drugih ee "sobratev po razumu" (lindermann & co) uzhe posadili
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30.08.2022 16:01 Відповісти
ну отсидите, зато страна ваша будет чище.
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30.08.2022 16:53 Відповісти
eta gidra...otrubish odnu golovu - 2 novyh virostut
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30.08.2022 16:58 Відповісти
da i...ce trebo bilo robitj let 25 nazad....shas ei zhitj (po estestvennim prichinam) ostalas menshi chem sideti tomu kto ee pristrelit
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30.08.2022 18:41 Відповісти
Судячи по прізвищу - білоруська совково-парашного розливу...
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30.08.2022 15:34 Відповісти
tut hren tak razberesh

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30.08.2022 15:39 Відповісти
надо бояры накатить, потом станет ясно...
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30.08.2022 15:47 Відповісти
див.мій пост нижче про неї
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30.08.2022 15:52 Відповісти
ти пост від комента не можеш відрізнити? чи вчитель? саме їм засрали мозок, що це пост, а не комент.
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30.08.2022 18:25 Відповісти
респект Латвії

ото дурноголове касапське створіння..
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30.08.2022 15:30 Відповісти
а почему сайт путлера без латвийского ей не интересно?
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30.08.2022 15:32 Відповісти
slovo - karlik , neperevoditsa
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30.08.2022 15:35 Відповісти
напішіть - мініпут, до них дійде..
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30.08.2022 15:40 Відповісти
A zahem nam u putina ***** nuzen latishkiji jazik? V dtrane naroda teroristov, nacistov, fashistov roZZiji net mesta nashimu latishkomu jaziku...
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30.08.2022 15:39 Відповісти
Вот и я о том же, государственный - латвийский, международный - английский, хотите в латвию - учите. А то выходит неудобненько стало - зашевелились
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30.08.2022 15:45 Відповісти
На Бруклине все лапти учат английский и никто не жужжит!
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30.08.2022 15:49 Відповісти
Це обов'язково для прочитання рускоязичним коментаторам . Вже увесь світ плюється на свинособачий язик , а в нас ще безліч азарових ідіотів .
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30.08.2022 15:32 Відповісти
а якщо не з України коментатори? Нехай коментують будь якою?
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30.08.2022 15:42 Відповісти
Англійська - мова міжнародного спілкування. Не бачу жодних проблем.
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30.08.2022 15:55 Відповісти
Браво Латвии. Послали по курсу касапского корабля.
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30.08.2022 15:36 Відповісти
напомнило историю из детства: а прошло это детство в Бердянске, стоим мы, значит с братвой на дискотеке на 3-ем пляже! Дискотека как обычно в таких городах бывает - пара девченок танцует, точнее не совсем и танцует, так переминается с ноги на ногу, остальная братва стоит рядом и смотрит!
Тут, значит, какой-то москаль решает научить местных уму-разуму, вылазит на сцену и в микрофон со своим поганым москальским акцентом:
- Ну и чиииииво вы тууууут стоииииите? мааажиииит луучшиии таааанцииивать?
Я смотрю, братва оживилась, поднимаются, значит за ним на сцену, берут его за шкирку, стягивают уже за сцену и давай его там метелить!
Вот так и с этим "русскоязычным депутатом" надо, иначе они не понимают
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30.08.2022 15:40 Відповісти
знатно відтанцював він(((
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30.08.2022 15:43 Відповісти
ага, танцюрыст, пля
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30.08.2022 15:49 Відповісти
Респект!
Російською правди не скажуть, нема чого й час витрачати...
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30.08.2022 15:47 Відповісти
Ця Жданок,насправді є дочкою УВАГА! Аркадія Яковлєвіча Хєсіна. Жданком був її чоловік,з яким вона розлучилася ще в середині 80-х (очевидно сябр,ліміта з Білорашки). Тепер вона,разом з Соловьйовим-Шапіро,Вассерманом,Яшкой Кедмі,сатановскім,Авігдором Ескіним,Максом Бужанскім,Дубінскім,Мураєвим,Вадіком Рабіновічєм і п/полковником ГУР Чєрвонєнкою.....мужньо бореться за перемогу русскоязичія і рашки во всьом мірє....дивно чи ні?
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30.08.2022 15:51 Відповісти
і шо, она такі ходіт в сінагогу?
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30.08.2022 16:03 Відповісти
Не в синагогу она ходит, а на заседание фракции(подпольной) Латвийской коммунистической партии.
И, кстати:
"...В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) российского вторжения на Украину проголосовала против резолюции Европейского парламента в поддержку Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] "
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30.08.2022 16:11 Відповісти
я про те, якщо не ходить, - може в Моссад поскаржитись на її фашистські дії)
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30.08.2022 17:08 Відповісти
Ця Жданок,насправді є дочкою УВАГА! Аркадія Яковлєвіча Хєсіна.
_______________________________________________________________________________

А Президент Латвії, Егіл Левітс, який нахєр послав цю Таню Жданок з її російською мовою, насправді син, УВАГА! Іони Мойсейовича Левіта.
Ой-вей, що у світі робиться.
У бідного антисеміта всі пукани від смутку тріснули
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30.08.2022 16:27 Відповісти
ne v nacionaljnosti delo a v tom shto ana rjuzke sovok v mozgah. kak i vse ostalnie perchislennie () personazhi
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30.08.2022 16:39 Відповісти
хай пише на суахілі та бересті
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30.08.2022 16:19 Відповісти
в спортлото
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30.08.2022 18:26 Відповісти
Evrosojuze kacapski jazyk jest nepryznani,tolko jazyki ES stran priznani.Primer studenti sto ucitsia na kacapskom nepolucajet stipendiji, skazem na Bulgarskom polucajet.Kacapski jazykk nepopadajet kategoriji mensinstv gde mozno trebuvat prava ,mensintv papadajet skazem tatarski jazyk no ne kacapski
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30.08.2022 16:23 Відповісти
До чого тут сайт президента Литви коли мова йде про Латвію?
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30.08.2022 16:39 Відповісти
красавчікі,
не перестають радувати
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30.08.2022 17:18 Відповісти
Геніально! Правильно з державницької точки зору
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30.08.2022 17:27 Відповісти
Який гарний "фак" цій кацапській курві. Браво!
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30.08.2022 17:45 Відповісти
"просто ізолювати" - це повністю правильний підхід держави яка осягнула концепцію асиміляції та боротьби із ворожою пропагандою.

ЄС зобов'язане негайно модернізувати своє законодавство інакше рашка перетворить громадян єс в таке ж гівно як громадяни рф.
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30.08.2022 18:44 Відповісти
Тому, що рАсєї скоро не буде!!!
Тому вчіть литовську, латвійську, естонську, УКРАЇНСЬКУ, англійську, німецьку та інші мови!!!!
А за рюзькій язик-- ЗАБУДЬТЕ, або засуньте його в ЖОПУ!!!
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30.08.2022 18:47 Відповісти
Нажаль в Україні все набагато гірше, як у Латвії, Литві, Естонії. Окацаплені покидьки воюють з українцями, а не з "харошими русскими" пропагандонами. Чомусь наші сусіди: балтійські народи, поляки та інші, не дозволяють знущатись кацапам і окацапленим "любителям русского мира" з їхньої рідної мови, історії, культури, віри. Вони патріоти. А наші "українські" порноактори і порноактриси не можуть ніяк позбутися залежності від "хороших русских ." Навіть війна їх не навчила берегти Україну і все українське. Новий закон про ЗМІ в Україні - як приклад.
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30.08.2022 19:10 Відповісти
 
 