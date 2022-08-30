Мешканцям Запорізької області роздадуть 5,5 млн пігулок від радіації, - BBC
Європейська комісія заявила, що роздасть 5,5 млн пігулок йодиду калію людям, що мешкають у районі Запорізької атомної електростанції, в Енергодарі.
Про це пише кореспондентка ВВС Мішель Робертс, передає Цензор.НЕТ.
Багато країн, включно з Британією, мають запаси цього препарату на випадок великої ядерної аварії чи витоку. Однак його слід вживати тільки за рекомендацією медиків, і на це є вагомі причини.
Вживання йодиду калію пов'язане із ризиком для здоров'я, тому не варто намагатися дістати чи купити його самостійно.
Таблетки йодиду калію допомагають блокувати поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою.
Вони є корисним засобом протидії, оскільки радіоактивний йод, який вдихають чи споживають із їжею та напоями, може деякий час зберігатися в залозі.
Однак таблетки допомагають захистити лише щитоподібну залозу, а не інші органи.
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