Мешканцям Запорізької області роздадуть 5,5 млн пігулок від радіації, - BBC

Європейська комісія заявила, що роздасть 5,5 млн пігулок йодиду калію людям, що мешкають у районі Запорізької атомної електростанції, в Енергодарі.

Про це пише кореспондентка ВВС Мішель Робертс, передає Цензор.НЕТ.

Багато країн, включно з Британією, мають запаси цього препарату на випадок великої ядерної аварії чи витоку. Однак його слід вживати тільки за рекомендацією медиків, і на це є вагомі причини.

Вживання йодиду калію пов'язане із ризиком для здоров'я, тому не варто намагатися дістати чи купити його самостійно.

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Таблетки йодиду калію допомагають блокувати поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою.

Вони є корисним засобом протидії, оскільки радіоактивний йод, який вдихають чи споживають із їжею та напоями, може деякий час зберігатися в залозі.

Однак таблетки допомагають захистити лише щитоподібну залозу, а не інші органи.

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