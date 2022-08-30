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Мешканцям Запорізької області роздадуть 5,5 млн пігулок від радіації, - BBC

йодид,калію

Європейська комісія заявила, що роздасть 5,5 млн пігулок йодиду калію людям, що мешкають у районі Запорізької атомної електростанції, в Енергодарі.

Про це пише кореспондентка ВВС Мішель Робертс, передає Цензор.НЕТ.

Багато країн, включно з Британією, мають запаси цього препарату на випадок великої ядерної аварії чи витоку. Однак його слід вживати тільки за рекомендацією медиків, і на це є вагомі причини.

Вживання йодиду калію пов'язане із ризиком для здоров'я, тому не варто намагатися дістати чи купити його самостійно.

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Таблетки йодиду калію допомагають блокувати поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою.

Вони є корисним засобом протидії, оскільки радіоактивний йод, який вдихають чи споживають із їжею та напоями, може деякий час зберігатися в залозі.

Однак таблетки допомагають захистити лише щитоподібну залозу, а не інші органи.

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Автор: 

Єврокомісія (2148) ліки (1314) радіація (186) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+2
А проти ракет Єврокомісія пігулок українцям не хоче дати?
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30.08.2022 17:01
+1
йодид калия абсолютно не влияет на избирательную активность *********.
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30.08.2022 17:22
+1
Чому не кажуть що даватимуть лише тим кому не більше ніж 40 років?
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30.08.2022 17:43
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А проти ракет Єврокомісія пігулок українцям не хоче дати?
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30.08.2022 17:01 Відповісти
ну от нахіба це гімно?
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30.08.2022 17:02 Відповісти
бутусов, дай пігулку
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30.08.2022 17:05 Відповісти
Гарантии есть что жителям?
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30.08.2022 17:07 Відповісти
йодид калия абсолютно не влияет на избирательную активность *********.
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30.08.2022 17:22 Відповісти
А іншим громадянам не будуть роздавати ? Чи влада затоварилася йодом в своїх бункерах на 100 років ? Або з під поли будуть продавати по баснословних цінах ?
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30.08.2022 17:29 Відповісти
40 крапель йоду(для дорослих) на склянку молока і всі діла.
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30.08.2022 17:45 Відповісти
Чому не кажуть що даватимуть лише тим кому не більше ніж 40 років?
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30.08.2022 17:43 Відповісти
А як маленьким дітям давати розчин йоду ? Вони його не будуть просто пити.
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30.08.2022 17:56 Відповісти
Йодид калію ніяк не вплине на ураження організму від інших радіоактивних часток , які розлітаються разом з радіоактивним йодом. До того ж, після 40 років йодид калію не показан. Це не панацея.
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30.08.2022 19:17 Відповісти
Ну ось. Мої слова отримали підтвердження. Ляшко знову збрехав, що населення Запоріжської області вже забезпечене йодовмістними препаратами. Не можуть жити слуги без брехні, у них якась лишня хромосома 100%.
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31.08.2022 00:15 Відповісти
 
 