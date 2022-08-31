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За добу на Донеччині росіяни вбили 4 мирних мешканця, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині росіяни вбили 4 мирних мешканця, - Кириленко 01

"За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Кліщіївці, 1 у Бахмуті та 1 у Корсунівці. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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