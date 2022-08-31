Російські окупанти обстріляли села Миколаївщини. Пошкоджено будинки, горіло сільгосппідприємство, - Кім

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирне населення Миколаївської області.

Про це повідомляють у Миколаївській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 30 серпня, о 11:45 та 18:50 зафіксовані обстріли території с. Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та прибудинкові приміщення. Постраждалих немає.

У Баштанському районі тривають обстріли території та населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби обстрілів зазнали прилеглі території смт Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

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30 серпня, орієнтовно о 13:00, та 31 серпня, близько 04:00, були обстріли за межами с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок вчорашніх обстрілів відбулося загоряння на сільськогосподарському підприємстві. Постраждалих немає. Також, 31 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.