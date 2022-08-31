Освітній омбудсмен Горбачов закликає не показувати школи по ТБ
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не показувати в ефірах навчальні заклади.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я розумію бажання телеканалів дати картинку "до початку навчального року". Але дуже прошу: не показуйте заклади освіти, тим більше - не вказуйте їхні назви та місцезнаходження.
Думаю, зайве пояснювати, чому цього не треба робити", - зазначив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
там де багато то фашисти з параши можуть пустити ракету