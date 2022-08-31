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Новини Війна
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Освітній омбудсмен Горбачов закликає не показувати школи по ТБ

школа,війна,діти

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не показувати в ефірах навчальні заклади.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розумію бажання телеканалів дати картинку "до початку навчального року". Але дуже прошу: не показуйте заклади освіти, тим більше - не вказуйте їхні  назви та місцезнаходження.

Думаю, зайве пояснювати, чому цього не треба робити", - зазначив він.

Читайте: Понад 51% навчальних закладів України готові розпочати очне навчання, - МВС

Автор: 

школа (2202) телебачення (1169) Горбачов Сергій (29)


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Не показувати треба було на г+г завод на якому трофейну кацапську техніку ремонтували, а де яка школа розташована і чи працює вона і так в відкритому доступі інформація
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31.08.2022 16:40 Відповісти
мав на увазі не показувати скільки народу в якій школі,
там де багато то фашисти з параши можуть пустити ракету
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31.08.2022 16:54 Відповісти
Влада збагрила наших жінок і дітей на Захід і думати про них забула!А тим часом їхні права як біженців ніхто не захищає,ба,більше - їх життя в небезпеці!Горять дитячі садки і будинки,де проживають українці (Лейпціг),на українських школярів хтось натравлює сирійських юних бандюків і їм в німецьких школах влаштовують пекло - а що освітній омбудсмен?Гроші в бюстгальтер складає,чи в диван?
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31.08.2022 17:41 Відповісти
Освітній омбудсмен тут ні до чого. Він не має жодного впливу до фінансових операцій в освіті. Почитайте про обов'язки цієї посади хоч. І що значить "збагрив"?! Ви війну як би не помічаєте? Чи бажаєте,щоб діти вчились від сирен до ракет?
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31.08.2022 20:29 Відповісти
 
 