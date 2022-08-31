Освітній омбудсмен Горбачов закликає не показувати школи по ТБ

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не показувати в ефірах навчальні заклади.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розумію бажання телеканалів дати картинку "до початку навчального року". Але дуже прошу: не показуйте заклади освіти, тим більше - не вказуйте їхні назви та місцезнаходження.

Думаю, зайве пояснювати, чому цього не треба робити", - зазначив він.

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