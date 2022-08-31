Образовательный омбудсмен Горбачев призывает не показывать школы по ТВ
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал телеканалы не показывать в эфирах учебные заведения.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я понимаю желание телеканалов дать картинку "к началу учебного года". Но очень прошу: не показывайте учебные заведения, тем более - не указывайте их названия и местонахождение.
Думаю, излишне объяснять, почему этого не нужно делать", - отметил он.
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там де багато то фашисти з параши можуть пустити ракету