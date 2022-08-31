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Новости Война
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Образовательный омбудсмен Горбачев призывает не показывать школы по ТВ

школа,війна,діти

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал телеканалы не показывать в эфирах учебные заведения.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я понимаю желание телеканалов дать картинку "к началу учебного года". Но очень прошу: не показывайте учебные заведения, тем более - не указывайте их названия и местонахождение.

Думаю, излишне объяснять, почему этого не нужно делать", - отметил он.

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Автор: 

школа (3009) телевидение (897) Горбачев Сергей (34)


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Не показувати треба було на г+г завод на якому трофейну кацапську техніку ремонтували, а де яка школа розташована і чи працює вона і так в відкритому доступі інформація
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31.08.2022 16:40 Ответить
мав на увазі не показувати скільки народу в якій школі,
там де багато то фашисти з параши можуть пустити ракету
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31.08.2022 16:54 Ответить
Влада збагрила наших жінок і дітей на Захід і думати про них забула!А тим часом їхні права як біженців ніхто не захищає,ба,більше - їх життя в небезпеці!Горять дитячі садки і будинки,де проживають українці (Лейпціг),на українських школярів хтось натравлює сирійських юних бандюків і їм в німецьких школах влаштовують пекло - а що освітній омбудсмен?Гроші в бюстгальтер складає,чи в диван?
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31.08.2022 17:41 Ответить
Освітній омбудсмен тут ні до чого. Він не має жодного впливу до фінансових операцій в освіті. Почитайте про обов'язки цієї посади хоч. І що значить "збагрив"?! Ви війну як би не помічаєте? Чи бажаєте,щоб діти вчились від сирен до ракет?
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31.08.2022 20:29 Ответить
 
 