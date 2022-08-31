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Російська ракета, яку випустили по Харкову, вдарила по Бєлгороду. ВIДЕО
Ввечері 31 серпня при запуску росіянами ракет по Харкову із міста Бєлгорода одна із ракет впала і розірвалася поблизу місця пуску.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлють користувачі соцмереж.
Топ коментарі
+73 Fish Man
показати весь коментар31.08.2022 23:52
+67 дератизатор
показати весь коментар01.09.2022 00:02
+63 Олена Микитяк
показати весь коментар01.09.2022 00:11
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https://youtu.be/nvFxp_2vnbk
Про це у 60-х написав український письменник Олесь Гончар - написав ще обережно, бо навіть у відносно ліберальні хрущовські часи не можна було відкрито говорити, яких масштабів був *******...
с максимально удаленных позиций произвели массированный неприцельный удар реактивными системами залпового огня по району железно-дорожного вокзала города Орши.
При этом ударе советских войск с огромным рассеиванием по площади реактивные снаряды снесли на хрен целых два квартала, в которых проживали в переполненных до предела коммуналках и бараках советских мирные жители: было убито и ранено около 300 гражданских.
От советских же массированных авиабомбардировок Орши, производимых каждой ночью , неприцельно, с максимальной высоты, в период 1941-43 гг в общей сложности погибло 4 тысячи 240 мирных жителей.
Эта цифра была установлена в 1994 году по данным архивов городской управы Орши , в которых были отражены выдачи небольших денежных пособий от управы на захоронение жителей, погибших от советских авианалётов.
Слава Україні! Смерть ворогам!
і потім кацапня питає
а пачєму по нам будут стрелять,
нас то за что бамбить
Приходить старенький дід до лікаря і жаліється, що він не може....того... (ну Ви зрозуміли)
Лікар йому
- Діду, Вам як не як вже 88 років. В такому віці про секс можете забути.
- Так моєму кумові вже 91, а він каже, що він мало не щодня... того... - кадже дід.
На що лікар відповідає:
- Так Ви теж можете казати.