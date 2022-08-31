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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російська ракета, яку випустили по Харкову, вдарила по Бєлгороду. ВIДЕО

Ввечері 31 серпня при запуску росіянами ракет по Харкову із міста Бєлгорода одна із ракет впала і розірвалася поблизу місця пуску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлють користувачі соцмереж. 

Автор: 

Харків (5546) Бєлгород (500)


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Топ коментарі
+73
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31.08.2022 23:52
+67
Саме той випадок, коли у ракети більше мізків ніж у тих хто її запустив...
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01.09.2022 00:02
+63
Новітня розробка, називається Бумеранг. За класифікацією НАТО - Karma
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01.09.2022 00:11
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ждем видео как всу обстреливает бамбасоворонеж
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31.08.2022 23:50 Відповісти
"низко пошла" - к бавовняному дождю
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01.09.2022 04:34 Відповісти
🪃🪃🪃🪃🪃🪃👍👍👍😂😂😂😂
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01.09.2022 08:07 Відповісти
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01.09.2022 00:14 Відповісти
І ''неоднократно вийдет зайчик погулять''
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01.09.2022 00:35 Відповісти
Завтра на всіх путлерТВ "Біндєри убівают рюзьзкіх ракєтамі".... й кацапи повірять.
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31.08.2022 23:52 Відповісти
хорошо пошла к бавовне,ото на ночь нежданчик свинопсам прилетел если конечно разорвалась)
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31.08.2022 23:52 Відповісти
На видео явно ж слышно разрыв, а так же панические движения обостанных операторов.
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01.09.2022 00:38 Відповісти
Бавовна, блдь.
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31.08.2022 23:52 Відповісти
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31.08.2022 23:52 Відповісти
белбас балбесы дамбят!!
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31.08.2022 23:53 Відповісти
ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛА КРИВОНОСА , про зелёных ,, руководителей,, , и отношение военных к ним.

https://youtu.be/nvFxp_2vnbk
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31.08.2022 23:53 Відповісти
Это что они за городом прячутся?
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01.09.2022 00:01 Відповісти
Саме той випадок, коли у ракети більше мізків ніж у тих хто її запустив...
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01.09.2022 00:02 Відповісти
Якась русафобська ракета.
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01.09.2022 00:04 Відповісти
низько пішла, мабуть перед дощем ...
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01.09.2022 00:06 Відповісти
Кацапьониші гімняні : «Сатри, сатри - загараітся. Нізка , нізка» . Як таке можна ******* - уйобки , що тут скажеш
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01.09.2022 00:07 Відповісти
По таким "мирным" ракетку бы для профилактики
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01.09.2022 06:50 Відповісти
- Ой, сейчас третья пойдет на х...хлов. Ой, б...дь, а чего ж на нас
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01.09.2022 00:10 Відповісти
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01.09.2022 00:10 Відповісти
Новітня розробка, називається Бумеранг. За класифікацією НАТО - Karma
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01.09.2022 00:11 Відповісти
👍 Кращий комент)
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01.09.2022 09:17 Відповісти
Почему не по Воронежу?
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01.09.2022 00:12 Відповісти
Рашисты прикрываются даже своими гражданскими. Стреляют прямо из черты города. Кацапоиды, прежде чем пугать америку ядерным оружием подумайте что скорее всего ваши дряхлые ракеты упадут вам же на голову
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01.09.2022 00:14 Відповісти
єто просто мечта всей жизни увидеть ядерный гриб над кацапами по причине своей же ракеты,а лучше несколько ядерныхх грибков над мацквой)
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01.09.2022 00:17 Відповісти
Полное презрение к жизням своих же людей - это давний кацапский метод ведения войны: они в Сталинграде за 5 месяцев убили массированным артиллерийским огнём с советского берега Волги около 50 тысяч советских мирных жителей, в Воронеже тоже убили 40-50 тысяч мирных, в Орле - около 15 тысяч мирных жителей.
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01.09.2022 09:18 Відповісти
Або ще один епізод, географічно близький до нас - 18 серпня 1941 року під час відступу РККА у Запоріжжі було підірвано греблю ДніпроГЕС (тодішня назва - Дніпрельстан, скорочення від "Дніпровська електростанція"). Зробили це з метою "затримати наступ німецьких військ". Що характерно, переправ Вермахту/СС нижче за течією Дніпра не було, тобто прямої шкоди німцям не завдали. Натомість вбили тисячі (за деякими даними, до 100 тисяч) громадян УРСР, а також бійців радянської армії - бо не було жодного (!) попередження, і людей, що мешкали біля Дніпра нижче за течією, тупо накрило хвилею води. Багато загинуло уві сні, коли вночі раптом затопило цілі села. Навіть власні армійські частини не відвели подалі від берега. Бо СЕКРЕТНОСТЬ И ВНЕЗАПНОСТЬ...
Про це у 60-х написав український письменник Олесь Гончар - написав ще обережно, бо навіть у відносно ліберальні хрущовські часи не можна було відкрито говорити, яких масштабів був *******...

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01.09.2022 10:58 Відповісти
В июле 1941 года зверосовки испытали "Катюши" фактически на своих же мирных советских гражданах:

с максимально удаленных позиций произвели массированный неприцельный удар реактивными системами залпового огня по району железно-дорожного вокзала города Орши.

При этом ударе советских войск с огромным рассеиванием по площади реактивные снаряды снесли на хрен целых два квартала, в которых проживали в переполненных до предела коммуналках и бараках советских мирные жители: было убито и ранено около 300 гражданских.

От советских же массированных авиабомбардировок Орши, производимых каждой ночью , неприцельно, с максимальной высоты, в период 1941-43 гг в общей сложности погибло 4 тысячи 240 мирных жителей.

Эта цифра была установлена в 1994 году по данным архивов городской управы Орши , в которых были отражены выдачи небольших денежных пособий от управы на захоронение жителей, погибших от советских авианалётов.
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01.09.2022 11:20 Відповісти
По состоянию тех ракет гриба не будет. В лучшем случае хлопок "грязной бомбы" в окрестностях Москвы.
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01.09.2022 09:55 Відповісти
Може спеціально запустили по своїх, щоб звинуватити "біндєр".
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01.09.2022 00:14 Відповісти
это не первый раз уже,просто качество такое
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01.09.2022 00:28 Відповісти
"яке прикре самогубство"(С)
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01.09.2022 00:16 Відповісти
карма... она такая...иногда даже мгновенная...
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01.09.2022 00:16 Відповісти
Надіюся - то був "Іскандер" У нього "регіт" найголосніший - бо боєголовка найбільша!
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01.09.2022 00:33 Відповісти
У Воронежi свято,
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01.09.2022 00:24 Відповісти
Як каже класика: "Поздравляю вас обосрамшись!"
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01.09.2022 00:26 Відповісти
Така хороша новина перед сном...

Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.09.2022 00:32 Відповісти
Надіюсь жертви є?
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01.09.2022 00:35 Відповісти
жертви є але люди не постраждали
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01.09.2022 09:54 Відповісти
Ні, Люди не постраждали
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01.09.2022 09:59 Відповісти
бо в кацапії їх немає... кацап ніколи не був людиною...
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01.09.2022 14:12 Відповісти
Доколе кремлевская хунта будет обстреливать БНР? Зеленский, введи войска!
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01.09.2022 00:39 Відповісти
До тих пір, поки вони мають чим стріляти
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01.09.2022 00:42 Відповісти
аналаговнєта в роботі

і потім кацапня питає
а пачєму по нам будут стрелять,
нас то за что бамбить
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01.09.2022 00:49 Відповісти
Ай да красєво, БІС 😁
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01.09.2022 01:07 Відповісти
Красиво! Душевно!
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01.09.2022 01:09 Відповісти
Наконец у России появилось умное оружие
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01.09.2022 01:19 Відповісти
Точно. Оружие умнее его пользователей.
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01.09.2022 08:52 Відповісти
Стан моєї душі від цієї "сумної" новини:

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01.09.2022 01:40 Відповісти
А чому ви називаєте українське місто Білгород, яке вже понад 100 років окуповане москалями, якимось "Бєлгородом"?
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01.09.2022 02:07 Відповісти
Так...і при тому путіна називають не владімір, а Володимір...
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01.09.2022 11:29 Відповісти
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01.09.2022 22:23 Відповісти
Примерный сценарий того,что будет если кацапы нажмут красную кнопку.
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01.09.2022 03:09 Відповісти
Let's hope they do, then
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01.09.2022 06:23 Відповісти
шкода що до москви не долетіла
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01.09.2022 04:59 Відповісти
Stepan Bandera's holy spirit in action. Glory to Ukraine! Glory to heroes!
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01.09.2022 06:20 Відповісти
Произошла чудовищная ошибка..надо было по Воронежу!
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01.09.2022 06:28 Відповісти
Наступного разу.
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01.09.2022 07:33 Відповісти
Бей свой своего, чтоб чужой боялся )
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01.09.2022 06:34 Відповісти
Думаю, сарафанне радіо швидше рознесе новину ніж пропаганда.
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01.09.2022 06:53 Відповісти
https://ibb.co/1bJhqcP
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01.09.2022 07:55 Відповісти
"Скрытые "жидофашисты" и кровожадные "укробандеравцы" пробрались в ракетные части России и испортили "анало-говнетные" ракеты Поэтому траектория ракеты стала "совсем непредсказуемой"!"
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01.09.2022 08:06 Відповісти
У американців ракети "Томагавк", а у кацапів "Бумеранг"
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01.09.2022 08:43 Відповісти
И у арабов из сектора Газа такое случается.Стреляют по нам,а падает у них же.
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01.09.2022 08:45 Відповісти
Тільки араби не волають на весь світ, що в них "вторая армія в мірє і високоточноє оружіє".
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01.09.2022 08:48 Відповісти
Це так,але кожен раз вони волають,що перемогли Ізраїль.
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01.09.2022 10:49 Відповісти
Ви нагадали мені старий анекдот.

Приходить старенький дід до лікаря і жаліється, що він не може....того... (ну Ви зрозуміли)
Лікар йому
- Діду, Вам як не як вже 88 років. В такому віці про секс можете забути.
- Так моєму кумові вже 91, а він каже, що він мало не щодня... того... - кадже дід.
На що лікар відповідає:
- Так Ви теж можете казати.
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01.09.2022 12:42 Відповісти
Боюсь тут это сделано не из-за криворукости, а специяльно, чтоб увеличить ненависть к укропам и улучшить показатели скрытой мобилизации...
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01.09.2022 11:02 Відповісти
Ви нічо в руском мірє не понімаєте, якби та ракєта не вдарила по Бєлгороду, туди напевно б зайшли солдати НАТО!
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01.09.2022 08:50 Відповісти
Это та самая ракета, про которую ***** рассказывало, с "непредсказуемой траекторией"? 🤔
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01.09.2022 09:14 Відповісти
зачем они сами себя обстреливают...
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01.09.2022 09:33 Відповісти
- Кацапы, сер.
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01.09.2022 09:58 Відповісти
Затем же зачем и свои же пятиэтажки взрывали. Чтоб больше народа поло в армию мстить укропам
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01.09.2022 10:58 Відповісти
Чим бiльше знищених кацапiв,тим краще для украiнцiв.
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01.09.2022 09:36 Відповісти
Лен, паашли дамой!
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01.09.2022 10:38 Відповісти
Я бы сильно не радовался. Думаю это рашистская провокация, чтоб побольше мобилизировать дятлов. Что-то вроде гексогена в пятиэтажках...
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01.09.2022 10:54 Відповісти
Та й *****, цим нас не злякати, лякані вже. Тому - радіємо, танцюємо і співаємо!

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01.09.2022 11:09 Відповісти
Вона не низько пішла, вона ******* пішла
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01.09.2022 11:28 Відповісти
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01.09.2022 11:40 Відповісти
Отріцательний взліт. Шест доброй воли так би мовити...
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01.09.2022 16:37 Відповісти
Следующий этап - кацы сами себя будут уничтожать в Украине. Болезненные.
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03.09.2022 01:34 Відповісти
 
 