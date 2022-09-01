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Українське зерно прямує до Ефіопії, яка потерпає від посухи, - Зеленський

зерно,порт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське зерно прибуло до порту Джибуті і буде доставлене до Ефіопії, яка перебуває на межі голоду.

"Хочу сьогодні подякувати всім нашим аграріям, портовикам, дипломатам, урядовцям, які повернули Україні статус реального гаранта продовольчої безпеки африканських країн. 23 тисячі тонн української пшениці за Продовольчою програмою ООН уже прибули в порт Джибуті. І будуть доставлені жителям Ефіопії, де зараз найгірша посуха за останні 40 років і мільйони людей – на межі голоду", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Україна також повертає відповідні зв'язки з країнами Аравійського півострова – майже 40 тисяч тонн пшениці прямують до Ємену.

"Загалом уже більш ніж 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом із трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі. Робимо все, щоб світ відчував значення України і був вдячний нашим людям", - сказав Зеленський.

Також читайте: Україна має близько 40 заявок на перевезення "зерновим коридором", - Кубраков

Автор: 

Зеленський (23642) зерно (3112) експорт (4453) Ефіопія (27)


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Топ коментарі
+29
хто знає, як Ефіопія допомагає Україні, як вона хоча б голосує в ООН?

Ось що я знайшов - вона як правило голосує за РФ. Приклад - голосування за вигнання РФ із Ради з прав людини ООН. Не багато країн були проти і Ефіопія серед них

Але президентові какаяразница на це похер

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01.09.2022 00:20
+28
Ефіоптвоюмать, ми дуже раді. Найвеличніший рятівник всього світу від голоду.
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01.09.2022 00:14
+16
ЗЄ особисто рятує дітей Ефіопії. Прям сльози заважають писати. 😁
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01.09.2022 00:17
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Ефіоптвоюмать, ми дуже раді. Найвеличніший рятівник всього світу від голоду.
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01.09.2022 00:14 Відповісти
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01.09.2022 00:17 Відповісти
Россия вербует "добровольцев" из Эфиопии для войны в Украине, - СМИ (фото)
https://focus.ua/*******-novosti/513100-rossiya-verbuet-dobrovolcev-iz-efiopii-dlya-voyny-v-ukraine-smi-foto
черга "добровольців" під воротами російського посольства
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01.09.2022 04:30 Відповісти
А вони там, в Ефіопії, працювати не пробували? Можливо й земля почне родити... Доречі, православна країна, свого часу "совок" їх від "колоніалізму" захищав, вони й досі оговтатись від того не можуть...
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01.09.2022 00:16 Відповісти
Аналогічно ефіопи можуть завдати ще більш влучне питання: Україна з найблагодатнішим кліматом, з родючими грунтами, з багатими мінеральними родовищами, розміщена на перехресті комерційних доріг і т.п. - чому вона сама бідна на долю населення в Європі вже 30 років?
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01.09.2022 01:57 Відповісти
Українці працюють, але не мають критичного мислення. А коли вибори, то взагалі,навіть звичайне мислення відключається.
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01.09.2022 02:02 Відповісти
Порівнювати Ефіопію з Україною можуть тільки недолугі кацапи.
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01.09.2022 02:52 Відповісти
В Україні бідна держава, а не населення. І зерно в України купує не Ефіопія, котра не має на це грошей, а міжнародні спонсори.
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01.09.2022 02:53 Відповісти
нас рать на эфиопию хай воно затоне к ***** мать
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01.09.2022 00:17 Відповісти
ЗЄ особисто рятує дітей Ефіопії. Прям сльози заважають писати. 😁
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01.09.2022 00:17 Відповісти
тільки гроші за зерно з Ефіопії попрямують мимо України в офшор якогось агротрейдера, який нічого нікому в Україні не винен.
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01.09.2022 00:18 Відповісти
висказуємо свою глибоку занепокоєність. З.І. а працювати ті ледарі не пробували? хоча про що це я, вониж угнітйоні і немають працювати
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01.09.2022 00:18 Відповісти
хто знає, як Ефіопія допомагає Україні, як вона хоча б голосує в ООН?

Ось що я знайшов - вона як правило голосує за РФ. Приклад - голосування за вигнання РФ із Ради з прав людини ООН. Не багато країн були проти і Ефіопія серед них

Але президентові какаяразница на це похер

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01.09.2022 00:20 Відповісти
Ефіопія утрималася від голосування в ООН щодо України і Криму. Їм парашка дорожча.
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01.09.2022 00:26 Відповісти
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01.09.2022 00:34 Відповісти
да и Йемен больше кацапам друг, чем нам
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01.09.2022 00:39 Відповісти
нам він зовсім не друг - навіть не товариш
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01.09.2022 00:44 Відповісти
Це дууууже важливо зараз для України! А те, що Україна потерпає від кацапської орди, то таке.
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01.09.2022 00:21 Відповісти
а скільки зброї ефіопи Україні передали, яка потерпає від війни???
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01.09.2022 00:21 Відповісти
А Шойгу казав, що Ефіопія - це військовий партнер Росії.
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01.09.2022 00:23 Відповісти
На голосуванні щодо окупації Криму Ефіопія утрималась, на голосуванні про напад росії - теж. То може і нам утриматись від постачання їм зерна?
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01.09.2022 00:24 Відповісти
Zэфиопо-билы
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01.09.2022 00:25 Відповісти
Дикі муки наших полонених не начасі квазі голод ефіопи всьо наше. Коли ж ти вже ******** з танку
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01.09.2022 00:26 Відповісти
у нас все так зашибись, что нужно едой разбрасываться
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01.09.2022 00:27 Відповісти
зе думает стать презом эфиопии, когда его отсюда выпердят. надеюсь не дадут уйти
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01.09.2022 00:28 Відповісти
У посольства РФ в Эфиопии собираются очереди мужчин, желающих повоевать в Украине, пишет агентство Reuters. Будущим наемникам обещают 2 тыс. долларов и последующее трудоустройство в России.

Каждое утро у посольства РФ в Эфиопии люди собираются в очередь и надеются поехать воевать в Украину в составе российской армии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и желающих стать наемниками.
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01.09.2022 00:30 Відповісти
какое счастье! я просто слов не нахожу!
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01.09.2022 00:32 Відповісти
Очень отрадно, что в этом зале сегодня присутствуют видные военачальники дружественных нам государств - Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южно-Африканской Республики. Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам", - сказал Шойгу
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01.09.2022 00:32 Відповісти
Вся "голодна Африка" - ось кого будемо годувати, союзників рашки
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01.09.2022 11:52 Відповісти
зеля кормит наших врагов которые якшаются с шойгу
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01.09.2022 00:33 Відповісти
Притом ***** 100% скажет что ето именно его заслуга что пошло зерно в Ефиопию и другие африканские республики
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01.09.2022 00:44 Відповісти
Да как то насрать на ету Ефиопию, хоть бы по причине что ето рашистские прихвостни. А насчет засухи так скорее всего сами же в ней и виноваты.
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01.09.2022 00:34 Відповісти
До лампочки та Ефіопія її засуха
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01.09.2022 00:35 Відповісти
******* президент снова преподносит внешнеполитический зашквар как достижение, кормя, мягко говоря, недружественную нам страну
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01.09.2022 00:37 Відповісти
великий внешнеполитический л*****
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01.09.2022 00:39 Відповісти
параше даже кормить их не надо, кормит их зеля, а вербует их шойгу
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01.09.2022 00:38 Відповісти
Им не зерно, а презервативы надо везти вагонами, это лучше решит проблему голода.
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01.09.2022 01:02 Відповісти
Ефіопи це часом не брати друзі росіян?
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01.09.2022 01:29 Відповісти
і я таке пам'ятаю, що вони дупу цілують лаптєногім. Хай жруть їх зерно
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01.09.2022 01:37 Відповісти
поставляємо ворогам зерно, що б вони ще більше на нас *** клали...
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01.09.2022 02:05 Відповісти
******** зє-банутий цирк. Для ... ?
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01.09.2022 03:15 Відповісти
даешь борьбу с голодом в бурунди! потому что если боневтик кинет клич накормить Антарктиду, многие его уже не поймут...
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01.09.2022 05:39 Відповісти
пприкол китайці арендуют землю в Ефіопії і збирають по три врожаї а місцевих постійно засуха
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01.09.2022 05:56 Відповісти


ага, ми їм зерно, а вони проти нас воювати збирались
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01.09.2022 06:11 Відповісти
Снаряди 152 мм, блд, шукайте! Вже нудить від пустопорожнього піару "небритого і неголеного"...
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01.09.2022 07:50 Відповісти
А эфиопы записываются, добровольцами в армию орков вот так ***** малята
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01.09.2022 08:07 Відповісти
Им должна понравиться наша котлета в тесте -
HIMARS делает из наёмников отличный фарш.
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01.09.2022 11:42 Відповісти
я хотіла це все написати безпосередньо під відеозверненням, так мене не пускає туди((
мабуть, я забанена на зеленій сторінці фейсбуку (бо я там колись написала, що єрмак - полковник фсб)
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01.09.2022 09:10 Відповісти
я радий за ефіопів.Дякую.Дуже дякую.
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01.09.2022 09:26 Відповісти
Зеля все життя і навіть зараз займається фуйнею. Ми маємо допомогати союзникам Путлера ?
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01.09.2022 10:15 Відповісти
Может Зеленский с Арохамией сразу в россию зерно продавать будут?
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01.09.2022 16:56 Відповісти
 
 