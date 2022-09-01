Українське зерно прямує до Ефіопії, яка потерпає від посухи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське зерно прибуло до порту Джибуті і буде доставлене до Ефіопії, яка перебуває на межі голоду.
"Хочу сьогодні подякувати всім нашим аграріям, портовикам, дипломатам, урядовцям, які повернули Україні статус реального гаранта продовольчої безпеки африканських країн. 23 тисячі тонн української пшениці за Продовольчою програмою ООН уже прибули в порт Джибуті. І будуть доставлені жителям Ефіопії, де зараз найгірша посуха за останні 40 років і мільйони людей – на межі голоду", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, Україна також повертає відповідні зв'язки з країнами Аравійського півострова – майже 40 тисяч тонн пшениці прямують до Ємену.
"Загалом уже більш ніж 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом із трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі. Робимо все, щоб світ відчував значення України і був вдячний нашим людям", - сказав Зеленський.
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https://focus.ua/*******-novosti/513100-rossiya-verbuet-dobrovolcev-iz-efiopii-dlya-voyny-v-ukraine-smi-foto
черга "добровольців" під воротами російського посольства
Ось що я знайшов - вона як правило голосує за РФ. Приклад - голосування за вигнання РФ із Ради з прав людини ООН. Не багато країн були проти і Ефіопія серед них
Але президентові какаяразница на це похер
Каждое утро у посольства РФ в Эфиопии люди собираются в очередь и надеются поехать воевать в Украину в составе российской армии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и желающих стать наемниками.
л*****
ага, ми їм зерно, а вони проти нас воювати збирались
HIMARS делает из наёмников отличный фарш.
мабуть, я забанена на зеленій сторінці фейсбуку (бо я там колись написала, що єрмак - полковник фсб)