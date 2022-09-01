США відпрацьовували з Україною контрнаступ на "військових іграх", - CNN
В ході підготовки до українського контрнаступу США закликали Україну обмежити операцію на півдні як за цілями, так і за географією, щоб уникнути надмірного розширення і загрузання на декількох фронтах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерел видання, ці обговорення містили участь у "військових іграх" з Києвом - аналітичних навчаннях, які мали допомогти українським силам зрозуміти, які рівні сил їм необхідно зібрати, щоб домогтися успіху в різних сценаріях.
Спочатку ЗСУ розглядали можливість більш широкого контрнаступу, але в останні тижні звузили свою місію на півдні, в Херсонській області, заявили представники США і України.
Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер підтвердив CNN, що США ведуть регулярний діалог між військовими на багатьох рівнях з Україною.
"Ми не будемо коментувати особливості цих взаємодій. Загалом, ми надаємо українцям інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти загрози, з якими вони стикаються, і захищають свою країну від російської агресії. Зрештою, остаточні рішення щодо своїх дій приймають українці", - сказав Райдер.
Джерела, опитані CNN, стверджують, що між силами України і Росії встановився більший паритет, але на Заході поки не хочуть називати військову операцію на півдні контрнаступом.
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P. S. І слава Богу що президент США, сьогодні, Байден а не Трамп !!! Бо був би президентом останній, Україні було б в Разииии важче
А то я помню 2014 года, когда воевали по картам из Гугла...
Інформацію пентагон дає прямо ЗСУ. Тому і спутник єрмак прикупив, щоб хоч щось знати ))