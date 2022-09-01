УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4606 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 431 25

США відпрацьовували з Україною контрнаступ на "військових іграх", - CNN

зсу,воїн,захисник,піхота

В ході підготовки до українського контрнаступу США закликали Україну обмежити операцію на півдні як за цілями, так і за географією, щоб уникнути надмірного розширення і загрузання на декількох фронтах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерел видання, ці обговорення містили участь у "військових іграх" з Києвом - аналітичних навчаннях, які мали допомогти українським силам зрозуміти, які рівні сил їм необхідно зібрати, щоб домогтися успіху в різних сценаріях.

Спочатку ЗСУ розглядали можливість більш широкого контрнаступу, але в останні тижні звузили свою місію на півдні, в Херсонській області, заявили представники США і України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планувала більш широкомасштабний контрнаступ, але вирішила звузити цілі, — СNN

Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер підтвердив CNN, що США ведуть регулярний діалог між військовими на багатьох рівнях з Україною.

"Ми не будемо коментувати особливості цих взаємодій. Загалом, ми надаємо українцям інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти загрози, з якими вони стикаються, і захищають свою країну від російської агресії. Зрештою, остаточні рішення щодо своїх дій приймають українці", - сказав Райдер.

Джерела, опитані CNN, стверджують, що між силами України і Росії встановився більший паритет, але на Заході поки не хочуть називати військову операцію на півдні контрнаступом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готують нову безпекову допомогу для України

Автор: 

США (22395) підготовка (178) ЗСУ (7483)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Якщо США буде призначати генерала по Україні, то я пропоную Джеймса Меттіса - "шаленого пса".
показати весь коментар
01.09.2022 01:46
+7
Ще була достовірна інфа, що американському генштабу розробляти стратегію допомагає штучний інтелект останнього покоління на суперкомп'ютері. З іншого боку на той сторонє стратегію розробляють великий полководець ***** І, алкаш Гєрасімов та імбецил Золотов
показати весь коментар
01.09.2022 01:47
+5
А фокс, це зборище нациків і рас.систів котрі вкриваються одіялом дєрьмократії …
P. S. І слава Богу що президент США, сьогодні, Байден а не Трамп !!! Бо був би президентом останній, Україні було б в Разииии важче
показати весь коментар
01.09.2022 05:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хоч погрались, вже добре.
показати весь коментар
01.09.2022 01:29 Відповісти
А мо це снн приткнути, от хто п@здить багато, то це воно. Як тіки щось намічається, воно вже тут
показати весь коментар
01.09.2022 01:37 Відповісти
Якщо США буде призначати генерала по Україні, то я пропоную Джеймса Меттіса - "шаленого пса".
показати весь коментар
01.09.2022 01:46 Відповісти
Хоч Меттiс, хоч не Меттic. американц там гинути не будуть.
показати весь коментар
01.09.2022 07:49 Відповісти
американці не розкрадали українську державну скарбницю протягом 30 років.
показати весь коментар
01.09.2022 09:46 Відповісти
Ще була достовірна інфа, що американському генштабу розробляти стратегію допомагає штучний інтелект останнього покоління на суперкомп'ютері. З іншого боку на той сторонє стратегію розробляють великий полководець ***** І, алкаш Гєрасімов та імбецил Золотов
показати весь коментар
01.09.2022 01:47 Відповісти
"ще була достовірна інфа" - це сильно канєшно.
показати весь коментар
01.09.2022 09:55 Відповісти
Штучний інтелект може перегріись, намагаючись зрозуміти їх логіку))
показати весь коментар
01.09.2022 10:27 Відповісти
Ну, зважаючи на деякі повідомлення, в яких йдеться що наші намагаються просуватись на деяких ділянках проти переважаючих сил, то думаю, що Американці мають рацію.
показати весь коментар
01.09.2022 02:01 Відповісти
СNN, це помийка дерьмократів, звідки ллється все лайно, у тому чисі і на Україну.
показати весь коментар
01.09.2022 02:02 Відповісти
А фокс, це зборище нациків і рас.систів котрі вкриваються одіялом дєрьмократії …
P. S. І слава Богу що президент США, сьогодні, Байден а не Трамп !!! Бо був би президентом останній, Україні було б в Разииии важче
показати весь коментар
01.09.2022 05:08 Відповісти
а игра Warcraft, да?
показати весь коментар
01.09.2022 02:06 Відповісти
Arma 3 або Squad
показати весь коментар
01.09.2022 08:20 Відповісти
Якась фіння від снн. Хто взагалі там працює? Таке враження, що понабирали Безуглих, там в журналісти.
показати весь коментар
01.09.2022 02:07 Відповісти
там зараз на CNN щось незрозуміле коїться - змінився власник та звільнив двох найодіозніших пропагандонів. Може вони трішечки до центру посунуться але шансів небагато - подивимося
показати весь коментар
01.09.2022 04:10 Відповісти
Ты повторяешься кацап.
показати весь коментар
01.09.2022 02:31 Відповісти
Какой то ты странный коцап с украинской фамилией)))
показати весь коментар
01.09.2022 02:46 Відповісти
Тільки зарегився.Навіщо?
показати весь коментар
01.09.2022 04:50 Відповісти
*любезный*, пройдите на выход,с вещами ,а потом как обычно нах...
показати весь коментар
01.09.2022 07:26 Відповісти
Я немножко успокоился, слава Богу, у нашего Буданова из ГУР есть зам - разведывательное управление Пентагона. Плохого не подскажут, и снимки спутниковые у них почьотче и поновее, чем у Притулы.
А то я помню 2014 года, когда воевали по картам из Гугла...
показати весь коментар
01.09.2022 04:30 Відповісти
Помиляєтесь, пентагон не дає інфомації Буданову і Єрмаку, бо їм відомо на кого ці двоє працюють.

Інформацію пентагон дає прямо ЗСУ. Тому і спутник єрмак прикупив, щоб хоч щось знати ))
показати весь коментар
01.09.2022 23:45 Відповісти
 
 