США відпрацьовували з Україною контрнаступ на "військових іграх", - CNN

В ході підготовки до українського контрнаступу США закликали Україну обмежити операцію на півдні як за цілями, так і за географією, щоб уникнути надмірного розширення і загрузання на декількох фронтах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерел видання, ці обговорення містили участь у "військових іграх" з Києвом - аналітичних навчаннях, які мали допомогти українським силам зрозуміти, які рівні сил їм необхідно зібрати, щоб домогтися успіху в різних сценаріях.

Спочатку ЗСУ розглядали можливість більш широкого контрнаступу, але в останні тижні звузили свою місію на півдні, в Херсонській області, заявили представники США і України.

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Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер підтвердив CNN, що США ведуть регулярний діалог між військовими на багатьох рівнях з Україною.

"Ми не будемо коментувати особливості цих взаємодій. Загалом, ми надаємо українцям інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти загрози, з якими вони стикаються, і захищають свою країну від російської агресії. Зрештою, остаточні рішення щодо своїх дій приймають українці", - сказав Райдер.

Джерела, опитані CNN, стверджують, що між силами України і Росії встановився більший паритет, але на Заході поки не хочуть називати військову операцію на півдні контрнаступом.

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