Україна планувала більш широкомасштабний контрнаступ, але вирішила звузити цілі, — СNN

За даними CNN, Україна планувала більш широкомасштабний контрнаступ, але вирішила сконцентруватися на Херсонському напрямку, щоб не зав’язнути на кількох фронтах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Спочатку Київ розглядав можливість ширшого контрнаступу, але останніми тижнями сконцентрував свою місію на Півдні, на Херсонщині, заявили представники США та України.

Офіційні особи кажуть, що, на їхню думку, зараз спостерігається посилення паритету між українськими та російськими військовими. Але чиновники поки що не наважуються назвати операцію ЗСУ на півдні країни справжнім "контрнаступом".

Зазначається, що Росія, як і раніше, зберігає перевагу в загальній чисельності особового складу та масованої артилерії. Але українські сили підкріплені сучасним західним озброєнням та підготовкою, кажуть офіційні особи. "Україна компенсувала перевагу Росії в обсязі вогню своєю "компетенцією", - заявило американське військове джерело.

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Представник НАТО в коментарі CNN повідомив, що поки що неможливо підтвердити масштаби українських наступів, але ЗСУ вплинули на здатність РФ переміщатися через річку Дніпро.

За словами одного чиновника, атаки в Криму були особливо розумною стратегією, тому що Росія використовує півострів як стартовий майданчик для своїх операцій на півдні України.