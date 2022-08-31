УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4594 відвідувача онлайн
Новини Війна
27 078 55

Україна планувала більш широкомасштабний контрнаступ, але вирішила звузити цілі, — СNN

війна

За даними CNN, Україна планувала більш широкомасштабний контрнаступ, але вирішила сконцентруватися на Херсонському напрямку, щоб не зав’язнути на кількох фронтах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Спочатку Київ розглядав можливість ширшого контрнаступу, але останніми тижнями сконцентрував свою місію на Півдні, на Херсонщині, заявили представники США та України.

Офіційні особи кажуть, що, на їхню думку, зараз спостерігається посилення паритету між українськими та російськими військовими. Але чиновники поки що не наважуються назвати операцію ЗСУ на півдні країни справжнім "контрнаступом".

Зазначається, що Росія, як і раніше, зберігає перевагу в загальній чисельності особового складу та масованої артилерії. Але українські сили підкріплені сучасним західним озброєнням та підготовкою, кажуть офіційні особи. "Україна компенсувала перевагу Росії в обсязі вогню своєю "компетенцією", - заявило американське військове джерело.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ЗСУ прокоментували заяву РФ про те, що "контрнаступ з тріском провалився": В росіян так сильно тріщало, що вони не почули справжнього стану справ

Представник НАТО в коментарі CNN повідомив, що поки що неможливо підтвердити масштаби українських наступів, але ЗСУ вплинули на здатність РФ переміщатися через річку Дніпро.

За словами одного чиновника, атаки в Криму були особливо розумною стратегією, тому що Росія використовує півострів як стартовий майданчик для своїх операцій на півдні України.

Автор: 

ЗСУ (7483) Херсонська область (5691)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
Израиль ударил по аэропорту в Сирии после вывоза российского ПВО в Украину. Там, в аэропорту Алеппо, находится база ВВС Асада.

Напомню, Россия несколько дней назад вывела свои системы противовоздушной обороны С-300 с авиабазы Хмеймим в Сирии и направила их в Украину. Израиль воспользовался этой возможностью и уничтожил сирийскую военную цель. Впрочем, вывезенные из Сирии С-300 Украина уже демилитаризовала. Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и чего-то-там-ещё. https://t.me/Sharpreview/16664
показати весь коментар
31.08.2022 23:50
+13
Сволочи оп язык 👅 ,как помело ! Абдристович даже полковником стал , лёжа на кушетке , а боевой генерал , спасший Жуляны под следствием ДБР гнид фсб шных сдрыснувших в первый день войны ‼️
показати весь коментар
01.09.2022 00:36
+10
После сообщений о контрнаступлении на цензоре начался кацапокалипсис, лезут кацапы из всех щелей.
показати весь коментар
01.09.2022 00:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Израиль ударил по аэропорту в Сирии после вывоза российского ПВО в Украину. Там, в аэропорту Алеппо, находится база ВВС Асада.

Напомню, Россия несколько дней назад вывела свои системы противовоздушной обороны С-300 с авиабазы Хмеймим в Сирии и направила их в Украину. Израиль воспользовался этой возможностью и уничтожил сирийскую военную цель. Впрочем, вывезенные из Сирии С-300 Украина уже демилитаризовала. Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и чего-то-там-ещё. https://t.me/Sharpreview/16664
показати весь коментар
31.08.2022 23:50 Відповісти
Виходить Пердоган не просто так пропустив корабель з кацапською ппо?
показати весь коментар
01.09.2022 00:18 Відповісти
Як сказав Піонтковський, Ердоган на 10 дошках одночасно грає.
показати весь коментар
01.09.2022 01:42 Відповісти
"... И вообще, "не" с глаголами пишется раздельно!"
показати весь коментар
01.09.2022 02:55 Відповісти
Еще один хрюсский краснозадый упоротыш
показати весь коментар
01.09.2022 07:05 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 20.08.2022
показати весь коментар
01.09.2022 08:30 Відповісти
Від Вас такого не чекав.
До кінця не дочитали
показати весь коментар
01.09.2022 08:45 Відповісти
Зараз такий час, шо кожна нова реестрація потребує уваги
показати весь коментар
01.09.2022 08:52 Відповісти
Начебто наша людина, а чомусь самовидалився
показати весь коментар
01.09.2022 08:57 Відповісти
Так, хитрожопість не проп'єш
показати весь коментар
01.09.2022 02:38 Відповісти
Скоро на території РНР ("Рубльовської народної республіки") з"явиться новий "федеральний суб"єкт" - САНР ("Сирійська алавітська народна республіка") Решту алавітів, що не встигнуть втекти з Асадом - просто виріжуть в Сирії
показати весь коментар
01.09.2022 08:24 Відповісти
Та не звузила наступ, просто він став для воїнів дуже кривавим, тому що всі плани злили оркам, й орки завчасно підтягнути важке озброєння й свіжі бригади.

Країна ніколи не переможе агресора, якщо цією країною правлять її вороги.
показати весь коментар
01.09.2022 11:06 Відповісти
"Україна компенсувала перевагу Росії в обсязі вогню своєю "компетенцією", - заявило американське військове джерело.
А російський полководець Суворов про це казав так: воювати не кількістю, а вмінням.
показати весь коментар
01.09.2022 00:02 Відповісти
А суворов точно был полководец или будем повторять лживые рашистские нарративы про вЯликие победы?
показати весь коментар
01.09.2022 07:08 Відповісти
Полководец - в смысле, что командовал войсками. Я не эксперт в истории, тем более в военном деле, чтобы давать оценки, но войсками он командовал, и высказывание вроде как его.
показати весь коментар
01.09.2022 11:17 Відповісти
У зв'язку з нарощуванням до нинішнього українського контрнаступу США закликали Київ тримати операцію обмеженою як у своїх цілях, так і в географії, щоб уникнути перенапруження та загрузання на кількох фронтах, повідомили CNN численні американські та західні чиновники та українські джерела.

Наскільки успішною, ймовірно, буде Україна у поверненні втраченої території, залишається відкритим питанням, повідомляють CNN джерела, знайомі з останньою розвідкою. Українські офіційні особи вже заявили, що цей наступ, ймовірно, буде повільною операцією.
показати весь коментар
01.09.2022 00:07 Відповісти
Так дякуючи зебілам які зливають всі плани важко контрнаступати
показати весь коментар
01.09.2022 00:08 Відповісти
Цікаво, що, за даними Машовця, Р якраз вважає цей наступ обманкою, а задіяні сили невеликими, і готується до захисту Мелітополя натомість.
показати весь коментар
01.09.2022 00:09 Відповісти
ну так і правильно. глупо було б наступати, просто сунучи вперед. тут треба діяти обманом, дезинформацією і військовою хитрістю.
показати весь коментар
01.09.2022 09:30 Відповісти
После сообщений о контрнаступлении на цензоре начался кацапокалипсис, лезут кацапы из всех щелей.
показати весь коментар
01.09.2022 00:47 Відповісти
Наступать гораздо сложнее чем расстреливать из укрытий.
показати весь коментар
01.09.2022 09:05 Відповісти
Це тільки Шойга попхнув на Україну з усіх боків і обісрвся, за що і злетів з посади
показати весь коментар
01.09.2022 00:19 Відповісти
Навіщо взагалі про це писати?
показати весь коментар
01.09.2022 00:23 Відповісти
Сволочи оп язык 👅 ,как помело ! Абдристович даже полковником стал , лёжа на кушетке , а боевой генерал , спасший Жуляны под следствием ДБР гнид фсб шных сдрыснувших в первый день войны ‼️
показати весь коментар
01.09.2022 00:36 Відповісти
И кто же им рассказал о планах украинского руководства? Вот клоуны. К примеру Ходжес говорит, что больше известно о действиях и намереньях раши, чем Украины (https://www.youtube.com/watch?v=kV_Bihi1Yks).

А эти прям все знают
показати весь коментар
01.09.2022 00:39 Відповісти
Розумахи блогери і всяке таке, дарую ідею ігри друга світова війна з інтернетом. Тільки науковоспрогнозовані версії
показати весь коментар
01.09.2022 00:52 Відповісти
то ж каже що по криму правильно зробили
але ракети дальності 300км не хочуть давати
показати весь коментар
01.09.2022 00:53 Відповісти
Дали уже давно,фуфлогон ,далеко не все поставки анонсируются...
показати весь коментар
01.09.2022 07:12 Відповісти
тобі лічно дали? фуфлогон
і нє анансіровалі, не може бути,
чому фуфлогон нікому не розповів?
показати весь коментар
01.09.2022 12:43 Відповісти
Ну я розумію по кількості зброї, але як вашу мать свинособаки можуть переважати нас кількісно особистим складом? Їх що тут мільйон воює?
показати весь коментар
01.09.2022 01:01 Відповісти
Тільки на правому березі до 25 тисяч орків нагнали... ***** на Херсон пішов ва-банк, він розуміє, що відвоювання Херсона, єдиного захопленого обл центра, це його кінець, в тому числі й фізичний
показати весь коментар
01.09.2022 01:39 Відповісти
Луганськ,Донецьк...Продовжувати?
показати весь коментар
01.09.2022 02:02 Відповісти
Шариковых на рабZee около 75 млн...,в Украине около 45...бурято-чечено-монголов стало меньше на 50 тысч..но все равно до фига..Госпиталь в Мелитополе забит раненым быдлом. Путлера...в Крым доставлять невозможно ...мосты разбиты ..
показати весь коментар
01.09.2022 01:17 Відповісти
Не зрозумів !!!. Так по Вашому, в Україні шарікови або монголо-буряти. Пишіть як-небудь правильніше.
показати весь коментар
01.09.2022 07:48 Відповісти
Шарикових на РабZee 75 млн...в Украине 45 млн...правда Шарикових 73%...из 45 млн...что не ясно?
показати весь коментар
01.09.2022 08:17 Відповісти
Незрозуміло, ким ти себе вважаєш, російськомовний кульок.
показати весь коментар
01.09.2022 09:08 Відповісти
совесть и москали - вещи несовместимые
показати весь коментар
01.09.2022 05:39 Відповісти
не может такого быть, твари с болот мацковии убийцы!!!!
показати весь коментар
01.09.2022 08:01 Відповісти
БЫВАЮТ ЛИ "ХОРОШИЕ РУССКИЕ"? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/4lcFMawACOk

показати весь коментар
01.09.2022 09:03 Відповісти
Що оркам не дозволить бомбити??????????????
В них на місці совісті щось інше виросло.
показати весь коментар
01.09.2022 08:55 Відповісти
Ніхт, не подобається. Після багато ільярдної кражі ермака, приплітати Америку, як керівника географії наступу ЗСУ, капець
показати весь коментар
01.09.2022 02:43 Відповісти
...меньше говорильни, болльше трупов с болот мацковии...
показати весь коментар
01.09.2022 08:00 Відповісти
о предстоящем наступлении публично заявляют:
- круглые дураки
- с целью обмана врага и удара в ином месте
- вражеские шпионы-провокаторы.
если наступление не пошло, значит сработал один из 3-х вариантов.
показати весь коментар
01.09.2022 09:12 Відповісти
Мне кажется все-таки первый вариант. Власти действуют по канонам шоу-бизнеса.
показати весь коментар
01.09.2022 09:24 Відповісти
Зеля нічого не планував взагалі. Він чекає перемовин.
показати весь коментар
01.09.2022 10:32 Відповісти
Весь цей контрнаступ схожий на черговий інформаційний висер від нашої "влади".
показати весь коментар
01.09.2022 12:29 Відповісти
Господи, ну какое наступление? А главное: зачем? Есть ключевые точки (логистические центры) числом где-то 5-6, которые и следует долбить до тех пор, пока войска на передовой не сядут на "голодный паек". А пока не сядут - зачем наступать? Так, короткими ударами проверять...
показати весь коментар
01.09.2022 12:34 Відповісти
ага, Киїів за 3 дні, а мацкву за тиждень. Заколупався лапшу знімати.
показати весь коментар
01.09.2022 16:34 Відповісти
 
 