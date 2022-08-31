Україна планувала більш широкомасштабний контрнаступ, але вирішила звузити цілі, — СNN
За даними CNN, Україна планувала більш широкомасштабний контрнаступ, але вирішила сконцентруватися на Херсонському напрямку, щоб не зав’язнути на кількох фронтах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Спочатку Київ розглядав можливість ширшого контрнаступу, але останніми тижнями сконцентрував свою місію на Півдні, на Херсонщині, заявили представники США та України.
Офіційні особи кажуть, що, на їхню думку, зараз спостерігається посилення паритету між українськими та російськими військовими. Але чиновники поки що не наважуються назвати операцію ЗСУ на півдні країни справжнім "контрнаступом".
Зазначається, що Росія, як і раніше, зберігає перевагу в загальній чисельності особового складу та масованої артилерії. Але українські сили підкріплені сучасним західним озброєнням та підготовкою, кажуть офіційні особи. "Україна компенсувала перевагу Росії в обсязі вогню своєю "компетенцією", - заявило американське військове джерело.
Представник НАТО в коментарі CNN повідомив, що поки що неможливо підтвердити масштаби українських наступів, але ЗСУ вплинули на здатність РФ переміщатися через річку Дніпро.
За словами одного чиновника, атаки в Криму були особливо розумною стратегією, тому що Росія використовує півострів як стартовий майданчик для своїх операцій на півдні України.
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Напомню, Россия несколько дней назад вывела свои системы противовоздушной обороны С-300 с авиабазы Хмеймим в Сирии и направила их в Украину. Израиль воспользовался этой возможностью и уничтожил сирийскую военную цель. Впрочем, вывезенные из Сирии С-300 Украина уже демилитаризовала. Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и чего-то-там-ещё. https://t.me/Sharpreview/16664
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Реєстрація: 20.08.2022
До кінця не дочитали
Країна ніколи не переможе агресора, якщо цією країною правлять її вороги.
А російський полководець Суворов про це казав так: воювати не кількістю, а вмінням.
Наскільки успішною, ймовірно, буде Україна у поверненні втраченої території, залишається відкритим питанням, повідомляють CNN джерела, знайомі з останньою розвідкою. Українські офіційні особи вже заявили, що цей наступ, ймовірно, буде повільною операцією.
А эти прям все знают
але ракети дальності 300км не хочуть давати
і нє анансіровалі, не може бути,
чому фуфлогон нікому не розповів?
https://youtu.be/4lcFMawACOk
В них на місці совісті щось інше виросло.
- круглые дураки
- с целью обмана врага и удара в ином месте
- вражеские шпионы-провокаторы.
если наступление не пошло, значит сработал один из 3-х вариантов.