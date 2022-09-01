Украина планировала более широкомасштабное контрнаступление, но решила сузить цели, — СNN

По данным CNN, Украина планировала более широкомасштабное контрнаступление, но решила сконцентрироваться на Херсонском направлении, чтобы не увязнуть на нескольких фронтах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Сначала Киев рассматривал возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сконцентрировал свою миссию на юге, на Херсонщине, заявили представители США и Украины.

Официальные лица говорят, что, по их мнению, в настоящее время украинские военные близки к паритету сил с российскими оккупантами. Но чиновники пока не решаются назвать операцию ВСУ на юге страны настоящим "контрнаступлением".

Отмечается, что Россия по-прежнему сохраняет превосходство в общей численности личного состава и массированной артиллерии. Но украинские силы подкреплены современным западным вооружением и подготовкой, говорят официальные лица. "Украина компенсировала преимущество России в объеме огня своей "компетенцией", - заявил американский военный источник.

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Представитель НАТО в комментарии CNN сообщил, что пока невозможно подтвердить масштабы украинских наступлений, но ВСУ повлияли на способность РФ перемещаться через реку Днепр.

По словам одного чиновника, атаки в Крыму были особенно умной стратегией, потому что Россия использует полуостров в качестве стартовой площадки для своих операций на юге Украины.