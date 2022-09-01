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Новости Война
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Украина планировала более широкомасштабное контрнаступление, но решила сузить цели, — СNN

війна

По данным CNN, Украина планировала более широкомасштабное контрнаступление, но решила сконцентрироваться на Херсонском направлении, чтобы не увязнуть на нескольких фронтах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Сначала Киев рассматривал возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сконцентрировал свою миссию на юге, на Херсонщине, заявили представители США и Украины.

Официальные лица говорят, что, по их мнению, в настоящее время украинские военные близки к паритету сил с российскими оккупантами. Но чиновники пока не решаются назвать операцию ВСУ на юге страны настоящим "контрнаступлением".

Отмечается, что Россия по-прежнему сохраняет превосходство в общей численности личного состава и массированной артиллерии. Но украинские силы подкреплены современным западным вооружением и подготовкой, говорят официальные лица. "Украина компенсировала преимущество России в объеме огня своей "компетенцией", - заявил американский военный источник.

Читайте также: В ВСУ прокомментировали заявление РФ о том, что "контрнаступление с треском провалилось": У россиян так сильно трещало, что они не услышали истинного положения дел

Представитель НАТО в комментарии CNN сообщил, что пока невозможно подтвердить масштабы украинских наступлений, но ВСУ повлияли на способность РФ перемещаться через реку Днепр.

По словам одного чиновника, атаки в Крыму были особенно умной стратегией, потому что Россия использует полуостров в качестве стартовой площадки для своих операций на юге Украины.

Автор: 

ВСУ (6531) Херсонская область (4706)


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Топ комментарии
+33
Израиль ударил по аэропорту в Сирии после вывоза российского ПВО в Украину. Там, в аэропорту Алеппо, находится база ВВС Асада.

Напомню, Россия несколько дней назад вывела свои системы противовоздушной обороны С-300 с авиабазы Хмеймим в Сирии и направила их в Украину. Израиль воспользовался этой возможностью и уничтожил сирийскую военную цель. Впрочем, вывезенные из Сирии С-300 Украина уже демилитаризовала. Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и чего-то-там-ещё. https://t.me/Sharpreview/16664
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31.08.2022 23:50
+13
Сволочи оп язык 👅 ,как помело ! Абдристович даже полковником стал , лёжа на кушетке , а боевой генерал , спасший Жуляны под следствием ДБР гнид фсб шных сдрыснувших в первый день войны ‼️
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01.09.2022 00:36
+10
После сообщений о контрнаступлении на цензоре начался кацапокалипсис, лезут кацапы из всех щелей.
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01.09.2022 00:47
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Правила форума Совет форумчан
Израиль ударил по аэропорту в Сирии после вывоза российского ПВО в Украину. Там, в аэропорту Алеппо, находится база ВВС Асада.

Напомню, Россия несколько дней назад вывела свои системы противовоздушной обороны С-300 с авиабазы Хмеймим в Сирии и направила их в Украину. Израиль воспользовался этой возможностью и уничтожил сирийскую военную цель. Впрочем, вывезенные из Сирии С-300 Украина уже демилитаризовала. Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и чего-то-там-ещё. https://t.me/Sharpreview/16664
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31.08.2022 23:50 Ответить
Виходить Пердоган не просто так пропустив корабель з кацапською ппо?
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01.09.2022 00:18 Ответить
Як сказав Піонтковський, Ердоган на 10 дошках одночасно грає.
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01.09.2022 01:42 Ответить
"... И вообще, "не" с глаголами пишется раздельно!"
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01.09.2022 02:55 Ответить
Еще один хрюсский краснозадый упоротыш
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01.09.2022 07:05 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 20.08.2022
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01.09.2022 08:30 Ответить
Від Вас такого не чекав.
До кінця не дочитали
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01.09.2022 08:45 Ответить
Зараз такий час, шо кожна нова реестрація потребує уваги
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01.09.2022 08:52 Ответить
Начебто наша людина, а чомусь самовидалився
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01.09.2022 08:57 Ответить
Так, хитрожопість не проп'єш
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01.09.2022 02:38 Ответить
Скоро на території РНР ("Рубльовської народної республіки") з"явиться новий "федеральний суб"єкт" - САНР ("Сирійська алавітська народна республіка") Решту алавітів, що не встигнуть втекти з Асадом - просто виріжуть в Сирії
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01.09.2022 08:24 Ответить
Та не звузила наступ, просто він став для воїнів дуже кривавим, тому що всі плани злили оркам, й орки завчасно підтягнути важке озброєння й свіжі бригади.

Країна ніколи не переможе агресора, якщо цією країною правлять її вороги.
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01.09.2022 11:06 Ответить
"Україна компенсувала перевагу Росії в обсязі вогню своєю "компетенцією", - заявило американське військове джерело.
А російський полководець Суворов про це казав так: воювати не кількістю, а вмінням.
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01.09.2022 00:02 Ответить
А суворов точно был полководец или будем повторять лживые рашистские нарративы про вЯликие победы?
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01.09.2022 07:08 Ответить
Полководец - в смысле, что командовал войсками. Я не эксперт в истории, тем более в военном деле, чтобы давать оценки, но войсками он командовал, и высказывание вроде как его.
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01.09.2022 11:17 Ответить
У зв'язку з нарощуванням до нинішнього українського контрнаступу США закликали Київ тримати операцію обмеженою як у своїх цілях, так і в географії, щоб уникнути перенапруження та загрузання на кількох фронтах, повідомили CNN численні американські та західні чиновники та українські джерела.

Наскільки успішною, ймовірно, буде Україна у поверненні втраченої території, залишається відкритим питанням, повідомляють CNN джерела, знайомі з останньою розвідкою. Українські офіційні особи вже заявили, що цей наступ, ймовірно, буде повільною операцією.
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01.09.2022 00:07 Ответить
Так дякуючи зебілам які зливають всі плани важко контрнаступати
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01.09.2022 00:08 Ответить
Цікаво, що, за даними Машовця, Р якраз вважає цей наступ обманкою, а задіяні сили невеликими, і готується до захисту Мелітополя натомість.
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01.09.2022 00:09 Ответить
ну так і правильно. глупо було б наступати, просто сунучи вперед. тут треба діяти обманом, дезинформацією і військовою хитрістю.
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01.09.2022 09:30 Ответить
После сообщений о контрнаступлении на цензоре начался кацапокалипсис, лезут кацапы из всех щелей.
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01.09.2022 00:47 Ответить
Наступать гораздо сложнее чем расстреливать из укрытий.
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01.09.2022 09:05 Ответить
Це тільки Шойга попхнув на Україну з усіх боків і обісрвся, за що і злетів з посади
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01.09.2022 00:19 Ответить
Навіщо взагалі про це писати?
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01.09.2022 00:23 Ответить
Сволочи оп язык 👅 ,как помело ! Абдристович даже полковником стал , лёжа на кушетке , а боевой генерал , спасший Жуляны под следствием ДБР гнид фсб шных сдрыснувших в первый день войны ‼️
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01.09.2022 00:36 Ответить
И кто же им рассказал о планах украинского руководства? Вот клоуны. К примеру Ходжес говорит, что больше известно о действиях и намереньях раши, чем Украины (https://www.youtube.com/watch?v=kV_Bihi1Yks).

А эти прям все знают
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01.09.2022 00:39 Ответить
Розумахи блогери і всяке таке, дарую ідею ігри друга світова війна з інтернетом. Тільки науковоспрогнозовані версії
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01.09.2022 00:52 Ответить
то ж каже що по криму правильно зробили
але ракети дальності 300км не хочуть давати
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01.09.2022 00:53 Ответить
Дали уже давно,фуфлогон ,далеко не все поставки анонсируются...
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01.09.2022 07:12 Ответить
тобі лічно дали? фуфлогон
і нє анансіровалі, не може бути,
чому фуфлогон нікому не розповів?
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01.09.2022 12:43 Ответить
Ну я розумію по кількості зброї, але як вашу мать свинособаки можуть переважати нас кількісно особистим складом? Їх що тут мільйон воює?
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01.09.2022 01:01 Ответить
Тільки на правому березі до 25 тисяч орків нагнали... ***** на Херсон пішов ва-банк, він розуміє, що відвоювання Херсона, єдиного захопленого обл центра, це його кінець, в тому числі й фізичний
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01.09.2022 01:39 Ответить
Луганськ,Донецьк...Продовжувати?
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01.09.2022 02:02 Ответить
Шариковых на рабZee около 75 млн...,в Украине около 45...бурято-чечено-монголов стало меньше на 50 тысч..но все равно до фига..Госпиталь в Мелитополе забит раненым быдлом. Путлера...в Крым доставлять невозможно ...мосты разбиты ..
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01.09.2022 01:17 Ответить
Не зрозумів !!!. Так по Вашому, в Україні шарікови або монголо-буряти. Пишіть як-небудь правильніше.
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01.09.2022 07:48 Ответить
Шарикових на РабZee 75 млн...в Украине 45 млн...правда Шарикових 73%...из 45 млн...что не ясно?
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01.09.2022 08:17 Ответить
Незрозуміло, ким ти себе вважаєш, російськомовний кульок.
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01.09.2022 09:08 Ответить
совесть и москали - вещи несовместимые
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01.09.2022 05:39 Ответить
не может такого быть, твари с болот мацковии убийцы!!!!
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01.09.2022 08:01 Ответить
БЫВАЮТ ЛИ "ХОРОШИЕ РУССКИЕ"? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/4lcFMawACOk

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01.09.2022 09:03 Ответить
Що оркам не дозволить бомбити??????????????
В них на місці совісті щось інше виросло.
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01.09.2022 08:55 Ответить
Ніхт, не подобається. Після багато ільярдної кражі ермака, приплітати Америку, як керівника географії наступу ЗСУ, капець
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01.09.2022 02:43 Ответить
...меньше говорильни, болльше трупов с болот мацковии...
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01.09.2022 08:00 Ответить
о предстоящем наступлении публично заявляют:
- круглые дураки
- с целью обмана врага и удара в ином месте
- вражеские шпионы-провокаторы.
если наступление не пошло, значит сработал один из 3-х вариантов.
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01.09.2022 09:12 Ответить
Мне кажется все-таки первый вариант. Власти действуют по канонам шоу-бизнеса.
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01.09.2022 09:24 Ответить
Зеля нічого не планував взагалі. Він чекає перемовин.
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01.09.2022 10:32 Ответить
Весь цей контрнаступ схожий на черговий інформаційний висер від нашої "влади".
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01.09.2022 12:29 Ответить
Господи, ну какое наступление? А главное: зачем? Есть ключевые точки (логистические центры) числом где-то 5-6, которые и следует долбить до тех пор, пока войска на передовой не сядут на "голодный паек". А пока не сядут - зачем наступать? Так, короткими ударами проверять...
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01.09.2022 12:34 Ответить
ага, Киїів за 3 дні, а мацкву за тиждень. Заколупався лапшу знімати.
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01.09.2022 16:34 Ответить
 
 