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Міноборони просить кримчан повідомляти у чат-бот про переміщення російської техніки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єворог

Міністерство оборони України закликає жителів окупованого Криму повідомляти про переміщення російських військ в чат-бот єВорог у Телеграмі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Допоможемо нашим захисникам звільнити український півострів від російських загарбників. Закликаємо всіх жителів окупованого Криму терміново повідомляти геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки в чатбот Мінцифри – https://t.me/evorog_bot.

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Яка інформація необхідна:

Міноборони просить кримчан повідомляти у чат-бот про переміщення російської техніки 01 пункти дислокації та адреси проживання окупантів

Міноборони просить кримчан повідомляти у чат-бот про переміщення російської техніки 02 місця проживання керівного складу російських військ

Міноборони просить кримчан повідомляти у чат-бот про переміщення російської техніки 03 геолокації та маршрути пересування військової техніки

Міноборони просить кримчан повідомляти у чат-бот про переміщення російської техніки 04 дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (їхні адреси проживання, ПІБ, посади та допомогу ворогу)

Памятайте про безпеку. Будьте дуже обережні, коли знімаєте окупантів, та видаляйте листування з єВорогом. Більше заявок в єВорог — більше бавовни у Криму. І, звісно, швидше виженемо окупантів з нашого дому, хочуть вони того чи ні!

Чатбот єВорог створений Міністерством цифрової трансформації України та існує лише в Telegram. З його допомогою можна повідомити про окупантів, колаборантів, російських вбивць на Київщині та вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+5
(KNO₃+S+C)*25%
@olybass25
·
21 год
На дитину в Україні виплачують 860 грн на місяць. На полоненого орка влада виділяє 3000 грн на місяць. За кого ця влада?
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01.09.2022 20:34
+2
Ага, ось вони в чергу вишикувались, щоб повідомити.
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01.09.2022 21:22
+1
Ну вот и посмотрим, сколько там наших.
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01.09.2022 20:55
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(KNO₃+S+C)*25%
@olybass25
·
21 год
На дитину в Україні виплачують 860 грн на місяць. На полоненого орка влада виділяє 3000 грн на місяць. За кого ця влада?
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01.09.2022 20:34 Відповісти
На полонених кацапів не можуть зменшити, бо "гамнестіінтернейшл" розсмердиться на весь світ!
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01.09.2022 21:14 Відповісти
А також адреси своіх дітей, що поступили до іноземних ВНЗ, та не зможуть до них виїхати.
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01.09.2022 20:35 Відповісти
До чого тут діти ? хоча по інтонації відчувається ти не просто так це написав
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01.09.2022 20:57 Відповісти
Бо в мене є подружка, чий син живе у Києві, а сам з Криму. Він поступив до Польщі і його не випустили зараз на навчання, а відстрочку надали на 6 місяців. Тобто його зараз відрахують і норм буде піхоьинець.
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01.09.2022 21:23 Відповісти
Ну вот и посмотрим, сколько там наших.
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01.09.2022 20:55 Відповісти
складывается впечатление что министерством обороны руководят или вражеские шпионы или полные кретины.
любой источник разведывательной информации требует надежности и доверие.
а какое может быть доверие к сливному фсбшному бачку?
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01.09.2022 21:04 Відповісти
Саме так, можуть давати кординати "надувних" цілей! Ось тільки напрошується запитання-"а на якого дідька Притула супутник викупив"?!!!
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01.09.2022 21:16 Відповісти
Ви так шуткуєте?! )))) А зараз як воно відбувається на вашу думку? Чат-бот тільки від україців повідомлення приймає?))))
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02.09.2022 00:21 Відповісти
Ага, ось вони в чергу вишикувались, щоб повідомити.
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01.09.2022 21:22 Відповісти
хто вдасник Telegram?
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01.09.2022 21:46 Відповісти
Черга і не потрібна, потрібно «достатньобажаючих.
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02.09.2022 00:24 Відповісти
Ну поперше диму без вогню не буває ,телегр чисто фсбешна шпигунська програма , а прикриття що нібито який ьютам умовний вкндеркінд дурнєв чи дурень не памятаю таке от чудо техніки розробив .
взагплі іноді дивно що ціле міноборони користується цим , а ціла раданацбезпеки незнайшлося бодай одного з головою щоб закрити всі фсбешні щупальці !

ЦРУ або ФБР користкюується телеграмом?
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01.09.2022 21:53 Відповісти
Як би так було, на окупованих територіях уже знаєте скількох би закатували? Величезний потік інфо. (мається на увазі не інформ канали) йде через telegram.
написане вамисправедливо що до viber.
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02.09.2022 00:28 Відповісти
 
 