Міноборони просить кримчан повідомляти у чат-бот про переміщення російської техніки

Міністерство оборони України закликає жителів окупованого Криму повідомляти про переміщення російських військ в чат-бот єВорог у Телеграмі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Допоможемо нашим захисникам звільнити український півострів від російських загарбників. Закликаємо всіх жителів окупованого Криму терміново повідомляти геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки в чатбот Мінцифри – https://t.me/evorog_bot.

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Яка інформація необхідна:

пункти дислокації та адреси проживання окупантів

місця проживання керівного складу російських військ

геолокації та маршрути пересування військової техніки

дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (їхні адреси проживання, ПІБ, посади та допомогу ворогу)

Памятайте про безпеку. Будьте дуже обережні, коли знімаєте окупантів, та видаляйте листування з єВорогом. Більше заявок в єВорог — більше бавовни у Криму. І, звісно, швидше виженемо окупантів з нашого дому, хочуть вони того чи ні!

Чатбот єВорог створений Міністерством цифрової трансформації України та існує лише в Telegram. З його допомогою можна повідомити про окупантів, колаборантів, російських вбивць на Київщині та вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти", - йдеться у повідомленні.