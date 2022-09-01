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Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єворог

Министерство обороны Украины призывает жителей оккупированного Крыма сообщать о перемещении российских войск в чат-бот "єВорог" в Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Поможем нашим защитникам освободить украинский полуостров от российских захватчиков. Призываем всех жителей оккупированного Крыма срочно сообщать геолокации и о перемещении оккупантов и вражеской техники в чат-бот Минцифры - https://t.me/evorog_bot.

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Какая информация необходима:

Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники 01 пункты дислокации и адреса проживания оккупантов;

Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники 02 адреса проживания руководящего состава российских войск;

Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники 03 геолокации и маршруты передвижения военной техники;

Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники 04 данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага (их адреса проживания, ФИО, должности и помощь врагу).

Помните о безопасности. Будьте очень осторожны, когда снимаете оккупантов, и удаляйте переписку в чат-боте "єВорог". Больше заявок в "єВорог" - больше хлопков в Крыму. И, конечно, скорее выгоним оккупантов из нашего дома, хотят они того или нет!

Чат-бот "єВорог" создан Министерством цифровой трансформации Украины и существует только в Telegram. С его помощью можно сообщить об оккупантах, коллаборантах, российских убийцах на Киевщине и взрывоопасных предметах, которые оставили оккупанты", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+5
(KNO₃+S+C)*25%
@olybass25
·
21 год
На дитину в Україні виплачують 860 грн на місяць. На полоненого орка влада виділяє 3000 грн на місяць. За кого ця влада?
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01.09.2022 20:34
+2
Ага, ось вони в чергу вишикувались, щоб повідомити.
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01.09.2022 21:22
+1
Ну вот и посмотрим, сколько там наших.
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01.09.2022 20:55
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(KNO₃+S+C)*25%
@olybass25
·
21 год
На дитину в Україні виплачують 860 грн на місяць. На полоненого орка влада виділяє 3000 грн на місяць. За кого ця влада?
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01.09.2022 20:34 Ответить
На полонених кацапів не можуть зменшити, бо "гамнестіінтернейшл" розсмердиться на весь світ!
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01.09.2022 21:14 Ответить
А також адреси своіх дітей, що поступили до іноземних ВНЗ, та не зможуть до них виїхати.
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01.09.2022 20:35 Ответить
До чого тут діти ? хоча по інтонації відчувається ти не просто так це написав
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01.09.2022 20:57 Ответить
Бо в мене є подружка, чий син живе у Києві, а сам з Криму. Він поступив до Польщі і його не випустили зараз на навчання, а відстрочку надали на 6 місяців. Тобто його зараз відрахують і норм буде піхоьинець.
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01.09.2022 21:23 Ответить
Ну вот и посмотрим, сколько там наших.
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01.09.2022 20:55 Ответить
складывается впечатление что министерством обороны руководят или вражеские шпионы или полные кретины.
любой источник разведывательной информации требует надежности и доверие.
а какое может быть доверие к сливному фсбшному бачку?
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01.09.2022 21:04 Ответить
Саме так, можуть давати кординати "надувних" цілей! Ось тільки напрошується запитання-"а на якого дідька Притула супутник викупив"?!!!
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01.09.2022 21:16 Ответить
Ви так шуткуєте?! )))) А зараз як воно відбувається на вашу думку? Чат-бот тільки від україців повідомлення приймає?))))
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02.09.2022 00:21 Ответить
Ага, ось вони в чергу вишикувались, щоб повідомити.
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01.09.2022 21:22 Ответить
хто вдасник Telegram?
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01.09.2022 21:46 Ответить
Черга і не потрібна, потрібно «достатньобажаючих.
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02.09.2022 00:24 Ответить
Ну поперше диму без вогню не буває ,телегр чисто фсбешна шпигунська програма , а прикриття що нібито який ьютам умовний вкндеркінд дурнєв чи дурень не памятаю таке от чудо техніки розробив .
взагплі іноді дивно що ціле міноборони користується цим , а ціла раданацбезпеки незнайшлося бодай одного з головою щоб закрити всі фсбешні щупальці !

ЦРУ або ФБР користкюується телеграмом?
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01.09.2022 21:53 Ответить
Як би так було, на окупованих територіях уже знаєте скількох би закатували? Величезний потік інфо. (мається на увазі не інформ канали) йде через telegram.
написане вамисправедливо що до viber.
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02.09.2022 00:28 Ответить
 
 