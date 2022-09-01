Минобороны просит крымчан сообщать в чат-бот о перемещении российской техники

Министерство обороны Украины призывает жителей оккупированного Крыма сообщать о перемещении российских войск в чат-бот "єВорог" в Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Поможем нашим защитникам освободить украинский полуостров от российских захватчиков. Призываем всех жителей оккупированного Крыма срочно сообщать геолокации и о перемещении оккупантов и вражеской техники в чат-бот Минцифры - https://t.me/evorog_bot.

Читайте также: Жена рассказывает оккупанту: "У нас до Крыма уже добрались, бомбят, п#здец как", - перехват ГУР. АУДИО

Какая информация необходима:

пункты дислокации и адреса проживания оккупантов;

адреса проживания руководящего состава российских войск;

геолокации и маршруты передвижения военной техники;

данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага (их адреса проживания, ФИО, должности и помощь врагу).

Помните о безопасности. Будьте очень осторожны, когда снимаете оккупантов, и удаляйте переписку в чат-боте "єВорог". Больше заявок в "єВорог" - больше хлопков в Крыму. И, конечно, скорее выгоним оккупантов из нашего дома, хотят они того или нет!

Чат-бот "єВорог" создан Министерством цифровой трансформации Украины и существует только в Telegram. С его помощью можно сообщить об оккупантах, коллаборантах, российских убийцах на Киевщине и взрывоопасных предметах, которые оставили оккупанты", - говорится в сообщении.