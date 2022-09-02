У "Дії" запрацювало електронне пенсійне посвідчення, - Мінцифри

Відтепер власники пенсійного зможуть не носити пластиковий документ, а користуватися цифровим у застосунку "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у міністерстві цифрової трансформації.

Зазначається, що у застосунку достуні пенсійні посвідчення таких видів:

за віком: для жінок – від 55 років, для чоловіків – від 60;

спеціальне: видане через втрату годувальника, інвалідність тощо.

"Пенсійне посвідчення має бути видане після 2014 року. Якщо у вас пенсійна-книжечка старого зразка, її потрібно оновити на пластикову картку в Пенсійному фонді. Також варто звернути увагу, щоб у пенсійному не було помилок та всі дані були коректними.

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Пенсійне, видане за віком, підтягнеться в застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт. А спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно. Не забудьте оновити застосунок", - йдеться у повідомленні.