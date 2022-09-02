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До Кремінної "завітало бавовнятко", - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай,сергій

В окупованій росіянами Кремінній на Луганщині кілька днів тому сталися вибухи, серед окупантів є загиблі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями "Бавовнятко" завітало і до Кремінної - про кількість орків на концерті у кобзона - скоро буде повідомлено", - написав він.

Гайдай зазначив, що росіяни живуть у постійному страху й не можуть на українській землі почуватися вільно.

"Кара прийде до кожного!" - пообіцяв він.

Також читайте: "Ми нікого не тримаємо. Світ великий", - Данілов про жителів ОРДЛО після звільнення територій

Автор: Ольга Лузан
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Бавовнятко відвідає кожного!
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02.09.2022 12:34 Відповісти
Тих хто хоче зла Україні.
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02.09.2022 12:35 Відповісти
Но Гайдай к этому конечно же не имеет никакого отношения. Вот так делают одни, а ежедневно пиарятся другие
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02.09.2022 12:35 Відповісти
Вот щас тебе перезвонит артиллерийский расчёт и отрапортует.
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02.09.2022 12:40 Відповісти
Можливо так і є. І напевно краще просто собі сидіти, спостерігати і писати коментарі на чужій мові
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02.09.2022 14:25 Відповісти
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02.09.2022 12:36 Відповісти
Вкрай непосидюче й натхненне звірятко...
Дай йому Боже наснаги...
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02.09.2022 12:37 Відповісти
Бавовнятко бавиться-вата палає!
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02.09.2022 12:57 Відповісти
Скоро буде не хлопочки, а шлєпочкі.
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02.09.2022 16:42 Відповісти
Слава Украіні!Смерть ворогам!Украіна понад усе!!!
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02.09.2022 16:58 Відповісти
 
 