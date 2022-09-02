До Кремінної "завітало бавовнятко", - Гайдай

В окупованій росіянами Кремінній на Луганщині кілька днів тому сталися вибухи, серед окупантів є загиблі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями "Бавовнятко" завітало і до Кремінної - про кількість орків на концерті у кобзона - скоро буде повідомлено", - написав він.

Гайдай зазначив, що росіяни живуть у постійному страху й не можуть на українській землі почуватися вільно.

"Кара прийде до кожного!" - пообіцяв він.

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