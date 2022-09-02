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До Кремінної "завітало бавовнятко", - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованій росіянами Кремінній на Луганщині кілька днів тому сталися вибухи, серед окупантів є загиблі.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Днями "Бавовнятко" завітало і до Кремінної - про кількість орків на концерті у кобзона - скоро буде повідомлено", - написав він.
Гайдай зазначив, що росіяни живуть у постійному страху й не можуть на українській землі почуватися вільно.
"Кара прийде до кожного!" - пообіцяв він.
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Дай йому Боже наснаги...