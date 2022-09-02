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Кременную "посетил хлопочек", - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай,сергій

В оккупированной россиянами Кременной в Луганской области несколько дней назад произошли взрывы, среди оккупантов есть погибшие.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях "Хлопочек" посетил и Кременную - о количестве орков на концерте у кобзона - скоро будет сообщено", - написал он.

Гайдай отметил, что россияне живут в постоянном страхе и не могут чувствовать себя на украинской земле свободно.

"Наказание придет к каждому!" – пообещал он.

Читайте также: Ночью в оккупированном Сватовом на базе рашистов раздавались взрывы, - Гайдай
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Бавовнятко відвідає кожного!
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02.09.2022 12:34 Ответить
Тих хто хоче зла Україні.
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02.09.2022 12:35 Ответить
Но Гайдай к этому конечно же не имеет никакого отношения. Вот так делают одни, а ежедневно пиарятся другие
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02.09.2022 12:35 Ответить
Вот щас тебе перезвонит артиллерийский расчёт и отрапортует.
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02.09.2022 12:40 Ответить
Можливо так і є. І напевно краще просто собі сидіти, спостерігати і писати коментарі на чужій мові
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02.09.2022 14:25 Ответить
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02.09.2022 12:36 Ответить
Вкрай непосидюче й натхненне звірятко...
Дай йому Боже наснаги...
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02.09.2022 12:37 Ответить
Бавовнятко бавиться-вата палає!
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02.09.2022 12:57 Ответить
Скоро буде не хлопочки, а шлєпочкі.
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02.09.2022 16:42 Ответить
Слава Украіні!Смерть ворогам!Украіна понад усе!!!
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02.09.2022 16:58 Ответить
 
 