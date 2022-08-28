Ночью в оккупированном Сватовом на базе рашистов раздавались взрывы, - Гайдай
На базе российских захватчиков в оккупированном Сватовом раздавались взрывы.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью что-то произошло в Сватовом. Почти все войска вышли из Сватового, там осталась "полиция" так называемая и у них осталась аграрная база, где они делали передислокацию и что-то там на той базе опять "хлопок" какой-то произошел. Несколько часов назад там еще очень все пылало и взрывалось", - сказал он.
О потерях российских оккупантов Гайдай сообщит позже.
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Сергей Гусаченко #510887
показать весь комментарий28.08.2022 14:50 Ответить Мне нравится 9
Андрей Лавриненко #413115
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Amber
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