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Новости Война
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Ночью в оккупированном Сватовом на базе рашистов раздавались взрывы, - Гайдай

вибух

На базе российских захватчиков в оккупированном Сватовом раздавались взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью что-то произошло в Сватовом. Почти все войска вышли из Сватового, там осталась "полиция" так называемая и у них осталась аграрная база, где они делали передислокацию и что-то там на той базе опять "хлопок" какой-то произошел. Несколько часов назад там еще очень все пылало и взрывалось", - сказал он.

О потерях российских оккупантов Гайдай сообщит позже.

Смотрите: В Луганской области россияне отступили на шести направлениях. Продолжаются обстрелы городов и сел, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Сватово (115) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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28.08.2022 14:50 Ответить
При чем тут Гайдай? Куда делась твоя область, Серега?
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28.08.2022 14:57 Ответить
Всі склади кацапів будуть знищені разом із кацапами , запам'ятайте це , путлерівські ви@ ****** 😠‼️
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28.08.2022 17:12 Ответить
 
 