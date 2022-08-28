Ночью в оккупированном Сватовом на базе рашистов раздавались взрывы, - Гайдай

На базе российских захватчиков в оккупированном Сватовом раздавались взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью что-то произошло в Сватовом. Почти все войска вышли из Сватового, там осталась "полиция" так называемая и у них осталась аграрная база, где они делали передислокацию и что-то там на той базе опять "хлопок" какой-то произошел. Несколько часов назад там еще очень все пылало и взрывалось", - сказал он.

О потерях российских оккупантов Гайдай сообщит позже.

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