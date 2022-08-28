Вночі в окупованому Сватовому на базі рашистів лунали вибухи, - Гайдай

На базі російських загарбників в окупованому Сватовому лунали вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі щось відбулося в Сватове. Майже всі війська вийшли зі Сватового, там залишилась "поліція" так звана і в них залишилася база аграрна, де вони робили передислокацію і щось там на тій баз знову "бавовна" якась сталася. Кілька годин тому там ще дуже все палало і підривалося", - сказав він.

Щодо втрат російських окупантів Гайдай повідомить пізніше.

Також читайте: Окупаційній владі Лисичанська не актуальний розвиток шахт та НПЗ – на роботу беруть чиновників та банкірів, - Гайдай