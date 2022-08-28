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Новини Війна
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Вночі в окупованому Сватовому на базі рашистів лунали вибухи, - Гайдай

вибух

На базі російських загарбників в окупованому Сватовому лунали вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі щось відбулося в Сватове. Майже всі війська вийшли зі Сватового, там залишилась "поліція" так звана і в них залишилася база аграрна, де вони робили передислокацію і щось там на тій баз знову "бавовна" якась сталася. Кілька годин тому там ще дуже все палало і підривалося", - сказав він.

Щодо втрат російських окупантів Гайдай повідомить пізніше.

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Автор: 

Сватове (59) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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28.08.2022 14:50 Відповісти
При чем тут Гайдай? Куда делась твоя область, Серега?
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28.08.2022 14:57 Відповісти
Всі склади кацапів будуть знищені разом із кацапами , запам'ятайте це , путлерівські ви@ ****** 😠‼️
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28.08.2022 17:12 Відповісти
 
 