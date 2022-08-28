Вночі в окупованому Сватовому на базі рашистів лунали вибухи, - Гайдай
На базі російських загарбників в окупованому Сватовому лунали вибухи.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі щось відбулося в Сватове. Майже всі війська вийшли зі Сватового, там залишилась "поліція" так звана і в них залишилася база аграрна, де вони робили передислокацію і щось там на тій баз знову "бавовна" якась сталася. Кілька годин тому там ще дуже все палало і підривалося", - сказав він.
Щодо втрат російських окупантів Гайдай повідомить пізніше.
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Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар28.08.2022 14:50 Відповісти Мені подобається 9
Андрей Лавриненко #413115
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Amber
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