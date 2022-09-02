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Новини За кордоном
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Лише 20% українських біженців планують повернутися з Польщі до зими, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

біженці,польща

Кожен п’ятий українець, який через війну вимушено поїхав до Польщі, прагне повернутися в Україну до зими.

Про це свідчать результати опитування, проведеного міжнародним агентством з працевлаштування Gremi Personal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Компанія провела опитування серед 1440 громадян України напередодні 1 вересня.

Лише 22,2% опитуваних мають на меті поїхати додому у найближчі 3 місяці, 35% готуються залишитись у Польщі щонайменше на рік.

Ще чверть (25,6%) планують повернутись як тільки закінчиться війна, а 17% вже не планують повертатись в Україну.

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Загальні настрої українських громадян за кордоном підтверджують і дані UNICEF. Близько 53% батьків планують віддати дітей у польські школи, що свідчить про наміри лишатися з дітьми у Польщі щонайменше на пів року.

"Ми прогнозуємо, що більша частина українців повернеться на Батьківщину, як тільки мине небезпека. Однак значна частина громадян залишиться за кордоном по ряду суб'єктивних факторів - втрата житла, низький рівень оплати праці, кращі умови проживання та звісно через відсутність ризиків для життя" - розповіла директорка департаменту рекрутації агентства Анна Джоболда.

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Експертка додала, що найпесимістичніші прогнози щодо опалюваного сезону підштовхують українців перезимувати у Польщі. У деяких регіонах України люди ризикують не тільки лишитися взимку без теплопостачання чи води (через пошкодження інфраструктури обстрілами), а й отримають платіжки, які вкрай важко сплатити.

Крім цього, у той час, коли кількість робочих місць в Україні значно зменшилась через війну, ситуація у Польщі зворотна - запити роботодавців на робітників ростуть, що зумовлює і зростання заробітних плат.

Середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці у Польщі становить 28-32 тис. грн на місяць (3500-4000 злотих). Це також мотивує українців покращувати власну економічну ситуацію за межами України.

Автор: Ольга Лузан
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Для людини Дім та Батьківщина там,де він має відчуття справедливості.
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02.09.2022 15:56 Відповісти
"Експертка додала, що найпесимістичніші прогнози щодо опалюваного сезону ************ українців перезимувати у Польщі. " -

опалювальний сезон в даному випадку точно не є визначальним чинником, просто люди зрозуміли під владою яких казкових довбо..бів вони опинилися у 2019р., тому тікають від вас як можуть.
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02.09.2022 15:56 Відповісти
мушу додати - в цьому ви впевнено переконуєте і зараз ігноруючи закони, обмежуючі громадянські права і свободи звичайних людей надаючи преференції своїм корєшкам))) з такими підходами будете будувать самі зелене поле неймовірних чудес
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02.09.2022 16:02 Відповісти
Цілком очікувано, на жаль.
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02.09.2022 16:57 Відповісти
Якби влада зелупи не робила з України Північну Корею і не закривала кордони, то в Україні взагалі мало би хто залишився жити з цією владою. Нажаль боневтік будує країну а-ля рашка, белорашка. І перспектив з зелупами тут взагалі нема ніяких
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02.09.2022 17:32 Відповісти
Якби не закривали то знайшлось багато здорових але хитрозроблених, які вважають що: "-за країну хай воює отой хлопак з села, а я краще пересиджу цей час в Польщі".
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02.09.2022 18:20 Відповісти
 
 