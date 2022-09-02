УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9466 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
13 253 43
Кабмін (6255) санкції (6827) Галущенко (248) Росатом (68) Запорізька АЕС (884)

Україна запровадила санкції проти "гіда" ЗАЕС, який дезінформував місію МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

заес

У новий санкційний список, який Кабмін затвердив 2 вересня, включили радника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа, який проводив "екскурсію" місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, дезінформуючи їх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Сьогодні – гід на станції, а завтра – маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він (Рената Карчаа - ред.) проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже – підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку", - пише очільник Міненерго.

Додамо, що крім радника гендиректора, у санкційному списку є понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією "Росатом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагалися переконати МАГАТЕ, що снаряди ЗСУ розвертаються в повітрі, щоб вдарити по ЗАЕС. ВIДЕО

Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента РФ Володимира Путіна.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
02.09.2022 17:48
+14
Зермаки реально судять Марченка, Павловського, Кривоноса...
показати весь коментар
02.09.2022 17:43
+10
Та йому похєр. Він до неокупованої України ніколи не приїде. Шкода що МАГАТЕ не вводить санкції прти кацапів за такий плювок в обличча.
показати весь коментар
02.09.2022 17:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зермаки реально судять Марченка, Павловського, Кривоноса...
показати весь коментар
02.09.2022 17:43 Відповісти
Нічого , прийде час і зермаки відповідатимуть за всі злочини проти
Патріотів Украіни , якщо не втечуть !!😡
показати весь коментар
02.09.2022 19:57 Відповісти
Він не тільки лисий, а ще й крутой в піротехніці 😂

кретіни, не могли градини закопати під потрібним кутом!
показати весь коментар
02.09.2022 17:58 Відповісти
Вот не знаю кто такие "європокидьки", пока только укрподонки как решили "поржать, хуже не будет!", так и устроили...
показати весь коментар
03.09.2022 09:52 Відповісти
Та йому похєр. Він до неокупованої України ніколи не приїде. Шкода що МАГАТЕ не вводить санкції прти кацапів за такий плювок в обличча.
показати весь коментар
02.09.2022 17:36 Відповісти
Герман Галущенко - людина ФСБ-шніка А.Деркача.
показати весь коментар
02.09.2022 17:41 Відповісти
Он то каким боком относится к ЗАЭС, станция Украинская значит и директор Украинский должен встречать делегацию МАГАТЕ! Совсем су...и нюх потеряли!
показати весь коментар
02.09.2022 17:46 Відповісти
а Магатє це гівенце скушала 😕
показати весь коментар
02.09.2022 18:00 Відповісти
net kaneshno.
показати весь коментар
02.09.2022 18:20 Відповісти
с чего вы взяли? слепой? не видел как член группы МАГАТЭ отворачивался, сдерживаясь чтоб не пожать плечами на этот бред, когда он ему впаривал что "снаряд вот так вот воздухе развернуло"?
они должны оставаться на станции. Это сейчас единственная надежда на предотвращение ядерной катастрофы.
Вы вообще подумали, что эти люди сознательно остались заложниками на станции?
показати весь коментар
02.09.2022 18:51 Відповісти
Звали за русскім ваєнним карабльом, ботня срана.
показати весь коментар
02.09.2022 19:03 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2022 17:48 Відповісти
А хіба в рашці є вільні?

"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.."

200 років тому 🤔
показати весь коментар
02.09.2022 18:03 Відповісти
Если рабов достаточно, может и получится. Надо делать так, чтобы у ***** рабы кончились.
показати весь коментар
02.09.2022 20:04 Відповісти
Тобто Магате не запитало навіть що взагалі робить представник росатому на українській АЕС??? Нормально походили погуляли
показати весь коментар
02.09.2022 17:48 Відповісти
esli bi oni zadali cei vopros - oni bi uzhe ehali domoi(v lutshem sluchaji) tak i nichovo nepobachiv.
показати весь коментар
02.09.2022 18:19 Відповісти
в ГРОБАх бы ехали. не забывайте что они заложники террористов.
показати весь коментар
02.09.2022 18:54 Відповісти
зачем? чтобы что? они слепые или глухие - не видят что тысячи террористов захватили станцию?
Вы хоть понимаете что сейчас эти люди СОЗНАТЕЛЬНО стали ЗАЛОЖНИКАМИ ТЕРРОРИСТОВ?
РАДИ НАС!!!
да блин в ноги им поклониться - мало будет.
Сидели бы в своих теплых Албаниях и по фигу им было бы что украинцы так лоханулись - террористов на станцию допуслили..
показати весь коментар
02.09.2022 18:53 Відповісти
vadyan

"Магате не запитало навіть що взагалі робить представник росатому на українській АЕС???"

Тупе базікало або трольок-звичайний, як завжди у подібного - з клікухою замість ім'я, який ПІВТОРА рядка без помилок написати не здатно?
Канадський сідєлєц, невже не можна вивчити за що відповідає та повноваження МАГАТЕ?
показати весь коментар
02.09.2022 19:17 Відповісти
...не гіда,а гнида.
показати весь коментар
02.09.2022 17:50 Відповісти
А хто віддав всю атомну енергетику в Україні агенту ФСБ, проти якого США ввели санкції Деркачу Андрію? І за що такий подарунок, за "плівки Порошенко-Байдена"?
показати весь коментар
02.09.2022 17:51 Відповісти
Що саме цікаве, окупант робить екскурсію на атомній станції, це знову та патова ситуація коли долю України як мінімум обговорюють з окупантом, без України. Да яка різниця розвернувся снаряд, перестрибнув, зробив сальто, це ж немає ніякого значення, бо збройну небезпеку принесла росія. Тут вже має бути позов на позові проти конкретної особи у всі можливі суди про захоплення ядерного об'єкта, екскурсовод як мінімум вже має до цього відношення. Конкретна особа терорист.
показати весь коментар
02.09.2022 17:51 Відповісти
террористы захватили атомную станцию. Не хотят говорить с властями. Люди из абсолютно посторонних нам стран САМИ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКАМИ ТЕРРОРИСТОВ. за НАС с вами.
и вместо спасибо - вы их помоями обиваете.
супер..
показати весь коментар
02.09.2022 18:56 Відповісти
Жодна поважаюча себе країна не веде перемовин з терористами, а тут щей екскурсія, ви нічого не плутаєте? Це як злодій заліз у чужу хату, приіхала поліція, а він водить по подвір'ї і розказує який поганий господар. Якщо захід ще не отверезів то буде пізно і ця станція буде квіточками.
показати весь коментар
02.09.2022 19:20 Відповісти
если террористы захватили ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ - то приходится вести переговоры. Чтобы потянуть время, попробовать подготовиться к самому худшему, попробовать спасти людей.
Просто сорвать чеку с гранаты - так делают только дебилы.
показати весь коментар
02.09.2022 22:12 Відповісти
Виталий Горпинюк ********

Ви або зовсім не в темі або видаєте бажане за дійсне, як багато тут присутніх.

"Жодна поважаюча себе країна не веде перемовин з терористами"
МАГАТЕ не країна, а міжнародна організація, її повноваження та обов'язки, якщо у 2-х словах - перевірка безпеки ядерних об'єктів та надання рекомендацій по їх експлуатації.

"Це як злодій заліз у чужу хату, приіхала поліція, а він водить по подвір'ї і розказує який поганий господар."
Ні, МАГАТЕ не має ніяких засобів впливу на злодія, за своїм статутом навіть політичних оцінок давати не може, вони тільки можуть скласти та подати свій звіт до ООН.
ООН теоретично має можливість ввести миротворців на територію ЗАЕС, але паРашка заблокує це рішення.

Справа в іншому, майже всі ці організації пов'язані з ООН і ООН в першу чергу давно треба було
реорганізувати та докорінно змінити, вони вже не одне десятиріччя яскраво демонструють свою нездатність вирішувати проблеми, які б повинні були вирішувати.
показати весь коментар
03.09.2022 09:20 Відповісти
Ошибка не гида а гнида.
показати весь коментар
02.09.2022 18:00 Відповісти
Вот я как то не пойму, почему мудила с мокшанских болот проводит "экскурсс" по НАШЕЙ станции?? В МЕГАТЕ реально проплаченные фигляры работают?? Это похоже на то что я бы пришел к соседу в дом, и начал проводить экскурсии для оккупантов!!! Профанация чистой воды!!
показати весь коментар
02.09.2022 18:16 Відповісти
ты подонок только что назвал фиглярами людей которые безоружные за нас под пули пошли.
у меня все.
показати весь коментар
02.09.2022 18:57 Відповісти
а цей Рінато, чий він ? не абхаз випадково ? Карчаа, Скоріш за все був Карчая. Земляк торгівця кинзою.
показати весь коментар
02.09.2022 18:20 Відповісти
А в МАГАТЕ - дебіли? Не розуміють, що окупанти не мають абсолютно ніякого права проводити якісь там екскурсії по чужій АЕС?
показати весь коментар
02.09.2022 18:26 Відповісти
наверное дебилы. раз сдались террористам сами, безоружные без малейшей надежды вернуться живыми. их может убить любой кадыровец, могут погибнуть если реактор все же расплавится - может быть ВСЕ!

а ты зато умный. в тепле, борщ мамка уже наварила?
нормально так...
показати весь коментар
02.09.2022 18:59 Відповісти
Що ти несеш, довбойоб?
показати весь коментар
02.09.2022 19:00 Відповісти
Что ты за дурню несёшь в который раз?! Какие заложники, кто там из комиссии под пули лезет? Атомная станция это объект надзора МАГАТЭ и все, ничего более. Хватит тут завывать и рвать на себе волосы.
Устроила истерику с пафосными словами. Иди борщ вари, кухарка!
показати весь коментар
02.09.2022 19:22 Відповісти
V Vv 00263b4f вы бы мозгов где-то подкупили что ли.
съезди не то чтобы на станцию - а хотя бы только в Энергодар. Я там жила 2 года. у меня там коллеги на станции работают.
завывания? кухарка?
мне звонили вчера из Энергодара. Под звуки стрельбы. Человек говорил со мной по телефону а я слышала взрывы - стреляли по ним с вертолета. а на станции мало того что взрывчатка заложена под 2 энергоблоками - если случайным выстрелом прекратится подача электрики на реакторы, нас ждет Фукусима. И еще вишенка на торте - орки слили дизельное топливо с дизель-генератов, на свои танки. И теперь если станция будет обесточена - нечем будет ее систему охлаждения подпитывать. далее - расплавление активной зоны и привет, чернобыль 6 раз.
и представители МАГАТЭ этов се ЗНАЮТ. лучше тебя. и поехали.
Вот в такое место съезди, потом будешь рассказывать какие представители магатэ "дебилы".
ну.. ты такое бессердечное и безмозглое чмо, но я даже тебе не буду желать оказаться на их месте.
показати весь коментар
02.09.2022 22:10 Відповісти
Так само виникає питання щодо цього "корча"- в такому кліфті і на свободі? Що на ЗАЕС свого директора немає?
показати весь коментар
02.09.2022 18:35 Відповісти
есть. кто его покажет МАГАТЭ? кино про Джеймса Бонда пересмотрелся?
показати весь коментар
02.09.2022 19:10 Відповісти
Да, "бондиана" интересный и увлекательный цикл фильмов, особенно первые (если мы о фильмах). А по существу - кто лучше и детальнее раскажет о "своей" станции как не директор или главный инженер, а не этот подставной "корч" (по логике, представители МАГАТЭ наверняка интересовались этими людьми).
показати весь коментар
02.09.2022 20:41 Відповісти
представители МАГАТЭ, которые сейчас на станции - сознательно отдали себя в заложники террористам. Они сейчас НИЧЕГО не могут говорит открыто. Только наблюдать. и в этой ситуации - и этого очень много.
Пусть Господь убережет этих людей...
показати весь коментар
02.09.2022 22:04 Відповісти
хто той "гі(а)д"? - зліквідуівти передаста.
показати весь коментар
02.09.2022 19:00 Відповісти
Убейте меня, но я не понимаю.
Если Россия государство-террорист, предлагается запретить выдачу виз всем россиянам и все россияне плохие - то какие нахрен могут быть списки ?
Не логичнее было бы наложить санкции на всех россиян ?
Да, это будет сделано один раз и не получится пиариться каждую неделю на этой теме, но зато это будет правильно и эффективно!!!
показати весь коментар
02.09.2022 19:36 Відповісти
 
 