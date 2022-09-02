Україна запровадила санкції проти "гіда" ЗАЕС, який дезінформував місію МАГАТЕ
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У новий санкційний список, який Кабмін затвердив 2 вересня, включили радника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа, який проводив "екскурсію" місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, дезінформуючи їх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook міністра енергетики України Германа Галущенка.
"Сьогодні – гід на станції, а завтра – маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він (Рената Карчаа - ред.) проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже – підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку", - пише очільник Міненерго.
Додамо, що крім радника гендиректора, у санкційному списку є понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією "Росатом".
Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента РФ Володимира Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
Патріотів Украіни , якщо не втечуть !!😡
кретіни, не могли градини закопати під потрібним кутом!
они должны оставаться на станции. Это сейчас единственная надежда на предотвращение ядерной катастрофы.
Вы вообще подумали, что эти люди сознательно остались заложниками на станции?
"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.."
200 років тому 🤔
Вы хоть понимаете что сейчас эти люди СОЗНАТЕЛЬНО стали ЗАЛОЖНИКАМИ ТЕРРОРИСТОВ?
РАДИ НАС!!!
да блин в ноги им поклониться - мало будет.
Сидели бы в своих теплых Албаниях и по фигу им было бы что украинцы так лоханулись - террористов на станцию допуслили..
"Магате не запитало навіть що взагалі робить представник росатому на українській АЕС???"
Тупе базікало або трольок-звичайний, як завжди у подібного - з клікухою замість ім'я, який ПІВТОРА рядка без помилок написати не здатно?
Канадський сідєлєц, невже не можна вивчити за що відповідає та повноваження МАГАТЕ?
и вместо спасибо - вы их помоями обиваете.
супер..
Просто сорвать чеку с гранаты - так делают только дебилы.
Ви або зовсім не в темі або видаєте бажане за дійсне, як багато тут присутніх.
"Жодна поважаюча себе країна не веде перемовин з терористами"
МАГАТЕ не країна, а міжнародна організація, її повноваження та обов'язки, якщо у 2-х словах - перевірка безпеки ядерних об'єктів та надання рекомендацій по їх експлуатації.
"Це як злодій заліз у чужу хату, приіхала поліція, а він водить по подвір'ї і розказує який поганий господар."
Ні, МАГАТЕ не має ніяких засобів впливу на злодія, за своїм статутом навіть політичних оцінок давати не може, вони тільки можуть скласти та подати свій звіт до ООН.
ООН теоретично має можливість ввести миротворців на територію ЗАЕС, але паРашка заблокує це рішення.
Справа в іншому, майже всі ці організації пов'язані з ООН і ООН в першу чергу давно треба було
реорганізувати та докорінно змінити, вони вже не одне десятиріччя яскраво демонструють свою нездатність вирішувати проблеми, які б повинні були вирішувати.
у меня все.
а ты зато умный. в тепле, борщ мамка уже наварила?
нормально так...
Устроила истерику с пафосными словами. Иди борщ вари, кухарка!
съезди не то чтобы на станцию - а хотя бы только в Энергодар. Я там жила 2 года. у меня там коллеги на станции работают.
завывания? кухарка?
мне звонили вчера из Энергодара. Под звуки стрельбы. Человек говорил со мной по телефону а я слышала взрывы - стреляли по ним с вертолета. а на станции мало того что взрывчатка заложена под 2 энергоблоками - если случайным выстрелом прекратится подача электрики на реакторы, нас ждет Фукусима. И еще вишенка на торте - орки слили дизельное топливо с дизель-генератов, на свои танки. И теперь если станция будет обесточена - нечем будет ее систему охлаждения подпитывать. далее - расплавление активной зоны и привет, чернобыль 6 раз.
и представители МАГАТЭ этов се ЗНАЮТ. лучше тебя. и поехали.
Вот в такое место съезди, потом будешь рассказывать какие представители магатэ "дебилы".
ну.. ты такое бессердечное и безмозглое чмо, но я даже тебе не буду желать оказаться на их месте.
Пусть Господь убережет этих людей...
Если Россия государство-террорист, предлагается запретить выдачу виз всем россиянам и все россияне плохие - то какие нахрен могут быть списки ?
Не логичнее было бы наложить санкции на всех россиян ?
Да, это будет сделано один раз и не получится пиариться каждую неделю на этой теме, но зато это будет правильно и эффективно!!!