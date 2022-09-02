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Новости ОбществоВойна в Украине
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Кабмин (13798) санкции (10609) Галущенко (174) Росатом (40) Запорожская АЭС (540)

Украина ввела санкции против "гида" ЗАЭС, дезинформировавшего миссию МАГАТЭ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

заес

В новый санкционный список, который Кабмин утвердил 2 сентября, включили советника гендиректора "Росатома" Рената Карчаа, проводившего "экскурсию" миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, дезинформируя их.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Сегодня - гид на станции, а завтра - санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он (Ренат Карчаа - ред.) проводит "экскурсию" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже - подсанкционное лицо, которой теперь никто не пожмет руку", - пишет глава Минэнерго.

Добавим, что кроме советника гендиректора, в санкционном списке более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом".

Также смотрите: Оккупанты пытались убедить МАГАТЭ, что снаряды ВСУ разворачиваются в воздухе, чтобы ударить по ЗАЭС. ВИДЕО

Кабинет министров на своем заседании одобрил новый пакет санкций, касающийся 99 физических и 178 юридических лиц, включая дочерей президента РФ Владимира Путина.
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Топ комментарии
+15
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02.09.2022 17:48
+14
Зермаки реально судять Марченка, Павловського, Кривоноса...
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02.09.2022 17:43
+10
Та йому похєр. Він до неокупованої України ніколи не приїде. Шкода що МАГАТЕ не вводить санкції прти кацапів за такий плювок в обличча.
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02.09.2022 17:36
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Зермаки реально судять Марченка, Павловського, Кривоноса...
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02.09.2022 17:43 Ответить
Нічого , прийде час і зермаки відповідатимуть за всі злочини проти
Патріотів Украіни , якщо не втечуть !!😡
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02.09.2022 19:57 Ответить
Він не тільки лисий, а ще й крутой в піротехніці 😂

кретіни, не могли градини закопати під потрібним кутом!
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02.09.2022 17:58 Ответить
Вот не знаю кто такие "європокидьки", пока только укрподонки как решили "поржать, хуже не будет!", так и устроили...
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03.09.2022 09:52 Ответить
Та йому похєр. Він до неокупованої України ніколи не приїде. Шкода що МАГАТЕ не вводить санкції прти кацапів за такий плювок в обличча.
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02.09.2022 17:36 Ответить
Герман Галущенко - людина ФСБ-шніка А.Деркача.
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02.09.2022 17:41 Ответить
Он то каким боком относится к ЗАЭС, станция Украинская значит и директор Украинский должен встречать делегацию МАГАТЕ! Совсем су...и нюх потеряли!
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02.09.2022 17:46 Ответить
а Магатє це гівенце скушала 😕
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02.09.2022 18:00 Ответить
net kaneshno.
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02.09.2022 18:20 Ответить
с чего вы взяли? слепой? не видел как член группы МАГАТЭ отворачивался, сдерживаясь чтоб не пожать плечами на этот бред, когда он ему впаривал что "снаряд вот так вот воздухе развернуло"?
они должны оставаться на станции. Это сейчас единственная надежда на предотвращение ядерной катастрофы.
Вы вообще подумали, что эти люди сознательно остались заложниками на станции?
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02.09.2022 18:51 Ответить
Звали за русскім ваєнним карабльом, ботня срана.
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02.09.2022 19:03 Ответить
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02.09.2022 17:48 Ответить
А хіба в рашці є вільні?

"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.."

200 років тому 🤔
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02.09.2022 18:03 Ответить
Если рабов достаточно, может и получится. Надо делать так, чтобы у ***** рабы кончились.
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02.09.2022 20:04 Ответить
Тобто Магате не запитало навіть що взагалі робить представник росатому на українській АЕС??? Нормально походили погуляли
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02.09.2022 17:48 Ответить
esli bi oni zadali cei vopros - oni bi uzhe ehali domoi(v lutshem sluchaji) tak i nichovo nepobachiv.
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02.09.2022 18:19 Ответить
в ГРОБАх бы ехали. не забывайте что они заложники террористов.
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02.09.2022 18:54 Ответить
зачем? чтобы что? они слепые или глухие - не видят что тысячи террористов захватили станцию?
Вы хоть понимаете что сейчас эти люди СОЗНАТЕЛЬНО стали ЗАЛОЖНИКАМИ ТЕРРОРИСТОВ?
РАДИ НАС!!!
да блин в ноги им поклониться - мало будет.
Сидели бы в своих теплых Албаниях и по фигу им было бы что украинцы так лоханулись - террористов на станцию допуслили..
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02.09.2022 18:53 Ответить
vadyan

"Магате не запитало навіть що взагалі робить представник росатому на українській АЕС???"

Тупе базікало або трольок-звичайний, як завжди у подібного - з клікухою замість ім'я, який ПІВТОРА рядка без помилок написати не здатно?
Канадський сідєлєц, невже не можна вивчити за що відповідає та повноваження МАГАТЕ?
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02.09.2022 19:17 Ответить
...не гіда,а гнида.
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02.09.2022 17:50 Ответить
А хто віддав всю атомну енергетику в Україні агенту ФСБ, проти якого США ввели санкції Деркачу Андрію? І за що такий подарунок, за "плівки Порошенко-Байдена"?
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02.09.2022 17:51 Ответить
Що саме цікаве, окупант робить екскурсію на атомній станції, це знову та патова ситуація коли долю України як мінімум обговорюють з окупантом, без України. Да яка різниця розвернувся снаряд, перестрибнув, зробив сальто, це ж немає ніякого значення, бо збройну небезпеку принесла росія. Тут вже має бути позов на позові проти конкретної особи у всі можливі суди про захоплення ядерного об'єкта, екскурсовод як мінімум вже має до цього відношення. Конкретна особа терорист.
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02.09.2022 17:51 Ответить
террористы захватили атомную станцию. Не хотят говорить с властями. Люди из абсолютно посторонних нам стран САМИ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКАМИ ТЕРРОРИСТОВ. за НАС с вами.
и вместо спасибо - вы их помоями обиваете.
супер..
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02.09.2022 18:56 Ответить
Жодна поважаюча себе країна не веде перемовин з терористами, а тут щей екскурсія, ви нічого не плутаєте? Це як злодій заліз у чужу хату, приіхала поліція, а він водить по подвір'ї і розказує який поганий господар. Якщо захід ще не отверезів то буде пізно і ця станція буде квіточками.
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02.09.2022 19:20 Ответить
если террористы захватили ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ - то приходится вести переговоры. Чтобы потянуть время, попробовать подготовиться к самому худшему, попробовать спасти людей.
Просто сорвать чеку с гранаты - так делают только дебилы.
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02.09.2022 22:12 Ответить
Виталий Горпинюк ********

Ви або зовсім не в темі або видаєте бажане за дійсне, як багато тут присутніх.

"Жодна поважаюча себе країна не веде перемовин з терористами"
МАГАТЕ не країна, а міжнародна організація, її повноваження та обов'язки, якщо у 2-х словах - перевірка безпеки ядерних об'єктів та надання рекомендацій по їх експлуатації.

"Це як злодій заліз у чужу хату, приіхала поліція, а він водить по подвір'ї і розказує який поганий господар."
Ні, МАГАТЕ не має ніяких засобів впливу на злодія, за своїм статутом навіть політичних оцінок давати не може, вони тільки можуть скласти та подати свій звіт до ООН.
ООН теоретично має можливість ввести миротворців на територію ЗАЕС, але паРашка заблокує це рішення.

Справа в іншому, майже всі ці організації пов'язані з ООН і ООН в першу чергу давно треба було
реорганізувати та докорінно змінити, вони вже не одне десятиріччя яскраво демонструють свою нездатність вирішувати проблеми, які б повинні були вирішувати.
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03.09.2022 09:20 Ответить
Ошибка не гида а гнида.
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02.09.2022 18:00 Ответить
Вот я как то не пойму, почему мудила с мокшанских болот проводит "экскурсс" по НАШЕЙ станции?? В МЕГАТЕ реально проплаченные фигляры работают?? Это похоже на то что я бы пришел к соседу в дом, и начал проводить экскурсии для оккупантов!!! Профанация чистой воды!!
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02.09.2022 18:16 Ответить
ты подонок только что назвал фиглярами людей которые безоружные за нас под пули пошли.
у меня все.
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02.09.2022 18:57 Ответить
а цей Рінато, чий він ? не абхаз випадково ? Карчаа, Скоріш за все був Карчая. Земляк торгівця кинзою.
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02.09.2022 18:20 Ответить
А в МАГАТЕ - дебіли? Не розуміють, що окупанти не мають абсолютно ніякого права проводити якісь там екскурсії по чужій АЕС?
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02.09.2022 18:26 Ответить
наверное дебилы. раз сдались террористам сами, безоружные без малейшей надежды вернуться живыми. их может убить любой кадыровец, могут погибнуть если реактор все же расплавится - может быть ВСЕ!

а ты зато умный. в тепле, борщ мамка уже наварила?
нормально так...
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02.09.2022 18:59 Ответить
Що ти несеш, довбойоб?
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02.09.2022 19:00 Ответить
Что ты за дурню несёшь в который раз?! Какие заложники, кто там из комиссии под пули лезет? Атомная станция это объект надзора МАГАТЭ и все, ничего более. Хватит тут завывать и рвать на себе волосы.
Устроила истерику с пафосными словами. Иди борщ вари, кухарка!
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02.09.2022 19:22 Ответить
V Vv 00263b4f вы бы мозгов где-то подкупили что ли.
съезди не то чтобы на станцию - а хотя бы только в Энергодар. Я там жила 2 года. у меня там коллеги на станции работают.
завывания? кухарка?
мне звонили вчера из Энергодара. Под звуки стрельбы. Человек говорил со мной по телефону а я слышала взрывы - стреляли по ним с вертолета. а на станции мало того что взрывчатка заложена под 2 энергоблоками - если случайным выстрелом прекратится подача электрики на реакторы, нас ждет Фукусима. И еще вишенка на торте - орки слили дизельное топливо с дизель-генератов, на свои танки. И теперь если станция будет обесточена - нечем будет ее систему охлаждения подпитывать. далее - расплавление активной зоны и привет, чернобыль 6 раз.
и представители МАГАТЭ этов се ЗНАЮТ. лучше тебя. и поехали.
Вот в такое место съезди, потом будешь рассказывать какие представители магатэ "дебилы".
ну.. ты такое бессердечное и безмозглое чмо, но я даже тебе не буду желать оказаться на их месте.
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02.09.2022 22:10 Ответить
Так само виникає питання щодо цього "корча"- в такому кліфті і на свободі? Що на ЗАЕС свого директора немає?
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02.09.2022 18:35 Ответить
есть. кто его покажет МАГАТЭ? кино про Джеймса Бонда пересмотрелся?
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02.09.2022 19:10 Ответить
Да, "бондиана" интересный и увлекательный цикл фильмов, особенно первые (если мы о фильмах). А по существу - кто лучше и детальнее раскажет о "своей" станции как не директор или главный инженер, а не этот подставной "корч" (по логике, представители МАГАТЭ наверняка интересовались этими людьми).
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02.09.2022 20:41 Ответить
представители МАГАТЭ, которые сейчас на станции - сознательно отдали себя в заложники террористам. Они сейчас НИЧЕГО не могут говорит открыто. Только наблюдать. и в этой ситуации - и этого очень много.
Пусть Господь убережет этих людей...
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02.09.2022 22:04 Ответить
хто той "гі(а)д"? - зліквідуівти передаста.
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02.09.2022 19:00 Ответить
Убейте меня, но я не понимаю.
Если Россия государство-террорист, предлагается запретить выдачу виз всем россиянам и все россияне плохие - то какие нахрен могут быть списки ?
Не логичнее было бы наложить санкции на всех россиян ?
Да, это будет сделано один раз и не получится пиариться каждую неделю на этой теме, но зато это будет правильно и эффективно!!!
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02.09.2022 19:36 Ответить
 
 